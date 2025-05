Conclusion essai Peugeot e-3008 Dual Motor : notre avis sur ce SUV de 325 ch

Conclusion essai Peugeot e-3008 Dual Motor

Si le Peugeot e-3008 Dual Motor réalise un belle démonstration en termes de dynamisme, il peut poser question au moment du choix. Logiquement bien plus onéreux que les versions 4X2, non proposé avec la batterie de 98 kWh qui propose la meilleure autonomie, il risque forcément de ne pas devenir la version la plus prisée des acheteurs. Son principal intérêt est d’offrir quatre roues motrices, ce qui devient son exclusivité dans la gamme du nouveau 3008. Pour le reste, il vise une certaine clientèle qui souhaite un niveau de performances soutenu.

Environ un quart des acheteurs du nouveau 3008 optent pour une version électrique : désormais l’offre est donc plus importante en électrique qu’en hybride. La proportion des ventes évoluera-t-elle en conséquence sur ce modèle ?

Ce que nous avons aimé :

Dynamisme global réussi

Performances sympathiques

4 roues motrices

Présentation intérieure

Tarif de la version de lancement toutes options

Consommation raisonnable

Ce que nous avons moins aimé :

Autonomie moyenne ( moins de 500 km )

Pas de bonus écologique au vu du tarif

Capacité du coffre réduite ( -50 dm3 )





Fiche Technique Peugeot e-3008 Dual Motor Moteur Type de motorisation 100 % Electrique Puissance nominale maxi

325 ch Couple moteur AV + AR 509 Nm Puissance fiscale 10 CV Autonomie 490 km Performances Vitesse maxi 180 km/h 0 à 100 km/h 6,0 s 1000 m D.A 26,5 s Consommation et rejets de CO2 Consommation mixte 17,7 kWh/100 km (WLTP) Consommation urbaine NC Consommation extra-urbaine NC Taux de CO 2 0 g/km Bonus écologique (France) 2025 0

Dimensions, mesures Longueur 4,542 m Largeur 1,895 m Hauteur 1,641 m Empattement 2,739 m Capacité de la batterie

73 kWh Capacité du coffre 544 litres Poids à vide 2262 kg Prix Prix d’entrée de gamme à partir de 39 500 € Prix du modèle essayé 53 900 € (hors options)