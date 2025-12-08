Vision Meta Turismo : quand Kia réinvente la Stinger

Kia Vision Meta Turismo

Avec la révélation du Kia Vision Meta Turismo, dévoilé début décembre 2025 à l’occasion des 80 ans de la marque, Kia envoie un signal fort : le segment des grandes berlines sportives jadis occupé par la Kia Stinger n’est pas mort. Loin de là. Le Vision Meta Turismo limite les clins d’œil à son illustre aînée, mais puise dans son esprit : quatre portes, silhouette de fastback, proportions élancées. Sauf que cette fois, tout a changé. Il s’agit d’un concept 100 % électrique, pensé comme la page blanche d’une nouvelle ère.

Beauté plastique, design tranchant, proportions dynamiques : le concept s’appuie sur l’esthétique de la philosophie maison « Opposites United », mélangeant surfaces douces et lignes structurées, tout en repoussant l’usage traditionnel des volumes. L’avant s’efface derrière un nez plaqué, un pare-brise qui s’étend, un capot raccourci, des choix habituellement imposés par l’architecture électrique. Résultat : une allure de GT futuriste, agressive sans être outrancière.

Plus encore qu’un exercice de style, le Vision Meta Turismo porte les ambitions d’un remplaçant moral à la Stinger : un projecteur vers l’avenir lorsqu’on sait que Kia n’a pas simplement enterré la berline, mais qu’elle envisage une relève électrique, possiblement sous le badge EV7 ou EV8.

Un intérieur pensé comme un salon, pas un cockpit

À bord, l’approche casse les codes. Fini les tableaux de bord saturés de boutons ; place à un espace fluide, presque zen, inspiré d’un « lounge ». Le poste de conduite, minimaliste, mise sur un combiné de technologies : un volant-yoke, des commandes réduites, et surtout un affichage tête haute en réalité augmentée projetant des informations « flottantes » sur le pare-brise. L’objectif clairement énoncé par Kia est d’offrir trois expériences distinctes « Speedster », pour la conduite dynamique ; « Dreamer », pour le confort et la détente ; « Gamer », pour l’aspect interactif et digital.

Le siège conducteur semble tiré d’un cockpit de jet-privé, avec des commandes type joystick au repos – un choix radical, mais cohérent avec l’esprit futuriste du projet. L’espace intérieur joue aussi sur la luminosité et la sensation d’ouverture, grâce à un toit vitré panoramique et un vitrage enveloppant, promettant un habitacle spacieux, modulable, et centré sur le confort des occupants.

Cette rupture montre que Kia ne cherche pas seulement à transformer la motorisation, mais l’expérience de conduite dans son ensemble. On passe de la sportivité mécanique à une nouvelle idée de la mobilité, où l’ergonomie, le confort et l’interactivité priment.

Une GT électrique — mais que sait-on vraiment de la technique ?

Comme souvent avec un concept, l’ombre reste sur la fiche technique. Kia n’a livré ni chiffres de puissance, ni capacité de batterie, ni configuration de transmission. Toutefois, quelques indices parlent d’eux-mêmes. La silhouette, avec capot court et proportions cab-forward, évoque fortement une architecture EV. Plusieurs observateurs l’évoquent comme un successeur potentiel de la Stinger, mais 100 % électrique, positionné au sommet de la gamme, aux côtés des futurs EV7/EV8.

Le nom même de « Turismo » suggère un usage mêlant confort, polyvalence et longues distances, un profil plus GT que super-sportive. L’absence de grille traditionnelle, la carrosserie fluide, les jantes optimisées pour l’aérodynamique : tout indique que Kia vise l’efficacité électrique maximale, sans renoncer à une certaine ambition dynamique. L’hypothèse d’une batterie de grande capacité, proche de celle du plus gros modèle EV actuel de Kia, n’est pas à exclure, surtout si le véhicule vise à combiner autonomie confortable et caractère expressif.

Cela dit, c’est un pari : alors que l’époque d’or des berlines sportives thermiques décline, Kia parie sur un renouveau via l’électrique sans pour autant abandonner le rêve d’une GT accessible, raffinée et… moderne. C’est un pari audacieux.

Ce que ce concept signifie pour Kia, et pour l’automobile

Le Vision Meta Turismo incarne plusieurs ruptures à la fois : passage à l’électrique, refonte radicale de l’expérience utilisateur, adaptation aux nouvelles contraintes environnementales et réglementaires. Mais surtout, c’est un message clair : Kia ne se résout pas à devenir une marque juste « pratique et familiale ». Elle veut encore rêver, bousculer les repères, proposer autre chose qu’un SUV imparfaitement caméléon.

Dans le contexte actuel ce concept pourrait servir de boussole à toute une génération de modèles. Si la version de série reste fidèle à l’esprit, elle pourrait redonner à la berline électrique ses lettres de noblesse, tout en repensant le lien entre l’homme et la machine.

Pour les amateurs de GT allemandes classiques, l’expérience sera différente. Ici, le rugissement du moteur est remplacé par la lumière, l’interface, le confort, le silence. Ce n’est plus la même musique : c’est un nouveau tempo…

