Nouveau Mercedes GLB 2026 : les nouveautés du SUV 7 places

Mercedes GLB 2026

La seconde génération du Mercedes GLB, attendue en 2026, n’a pas cherché à révolutionner les lignes. Le SUV reste fidèle à sa silhouette « boîte sur roues » : ligne de toit haute, trop-court porte-à-faux, gabarit compact : des choix qui maximisent l’espace intérieur plutôt que de flatter le regard.

Pourtant, Mercedes ne s’est pas contenté de ça. Le GLB grandit : son empattement s’étire pour offrir plus de volume utile, allonger l’habitacle et améliorer le confort aux places arrière. Le résultat ? Un gain notable en espace pour les jambes et un appui cuisse plus généreux, des conditions dans lesquelles un adulte d’un mètre quatre-vingt peut s’installer sans trop de gêne en seconde rangée.

Le coffre, que ce soit avec les sièges arrière relevés ou rabattus, se montre généreux, et un « frunk » de 127 litres à l’avant offre un petit bonus de modularité, rare dans la catégorie des SUV compacts premium.

Mais si l’on attendait un style marquant, un trait singulier capable de rivaliser avec les nouveaux venus flamboyants, on reviendra un peu déçu. Le GLB 2026 reste consensuel : fonctionnel, raisonnable, et peut être sans fantaisie. Mais est-ce qu’on s’attendait véritablement à autre chose ?

Technologie embarquée et ambiance numérique

Côté intérieur, le glissement est irréversible : ambiance high-tech, écrans, assistants, et boîte à boutons réduite. Le GLB adopte également en configuration haut de gamme le système « Superscreen » cher à la marque, avec un combiné conducteur de 10,25 pouces et deux écrans centraux de 14 pouces chacun, dont un dédié au passager. Ce dernier pourra profiter de vidéos ou de distractions pendant que le conducteur reste concentré sur la route.

L’ergonomie semble vouloir retrouver du sens : la console centrale « flottante » ménage un espace de rangement utile, un emplacement pour smartphone, et des commandes physiques sur le volant. Cela rappelle que, derrière l’écran tactile, l’usage quotidien d’un SUV peut encore exiger des raccourcis simples et logiques.

Et pour ceux qui veulent respirer : un toit panoramique en verre (optionnel) offre luminosité et impression d’ouverture, renforçant le confort intérieur.

Polyvalence et modularité : 5, 6 ou 7 places, l’ADN du SUV familial

Si l’on connaît le GLB comme un SUV compact familial, la nouvelle mouture pousse cette vocation assez loin. Disponible en version 5 ou 7 places, le SUV gagne en praticité : les portes arrière s’ouvrent plus largement, la banquette centrale coulisse pour faciliter l’accès à la troisième rangée, et l’aménagement reste modulable avec des sièges rabattables 40/20/40.

Bien sûr, cette troisième rangée reste adaptée à des enfants ou des adolescents, voire de courtes distances pour des adultes. Mais pour un usage familial polyvalent le GLB conserve son sérieux. Et avec un volume de coffre correct même en 5 places, il combine le confort d’un SUV compact et la versatilité d’un SUV familial.

Énergie « nouvelle génération » : électrique ou hybridation légère

La vraie nouveauté technique du GLB 2026 tient dans sa plateforme multi-énergies MMA platform, pensée dès l’origine pour l’électrique mais compatible avec des motorisations hybrides. Il remplace en effet le GLB, mais aussi l’EQB !

À son lancement, les variantes électriques dominent le catalogue : le GLB 250+ EQ (propulsion, rareté sur un segment si large) ou le GLB 350 4MATIC EQ (bimoteur, traction intégrale). Tous deux reposent sur une batterie NMC de 85 kWh utilisables, promettant selon Mercedes jusqu’à 631 km d’autonomie WLTP pour la version traction. La première version sera proposée en France à partir de 55900 euros, alors que la plus grosse motorisation avec transmission intégrale nécessite un effort avec un prix de départ de 61100 euros.

Autre atout technique : l’architecture 800 V autorise des recharges rapides jusqu’à 320 kW, capables d’ajouter 260 à 300 km d’autonomie en une dizaine de minutes. Un avantage non négligeable pour un SUV compact familial qui se veut utilisable aussi pour les trajets longue distance.

Les versions hybrides arriveront dans la foulée, comme cela a été le cas pour le dernier CLA.

Un GLB repensé pour aujourd’hui… et demain

Le nouveau GLB n’est pas une révolution esthétique, ni un manifeste stylistique. Il n’arbore pas de ligne spectaculaire, ni de silhouette flamboyante. Mais il incarne une mutation de fond : plus d’espace, plus de modularité, une architecture moderne, une offre énergétique adaptée aux attentes contemporaines.

Ce GLB 2026 mise sur la raison, la polyvalence et la longévité : des qualités peut-être moins excitantes qu’un coupé sportif, mais infiniment pertinentes pour un véhicule familial premium. Et pour ceux qui veulent un gabarit plus compact, qu’ils se rassurent : le nouveau GLA ne devrait pas non plus tarder !

