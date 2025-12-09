Smart s’agrandit : la #6 défie la BMW 3 et la Tesla Model 3

Smart #6

Quand on pense Smart, on imagine d’abord ses micro-citadines urbaines, parfaites pour les ruelles étroites des centres-villes. Pourtant avec la Smart #6, la marque chinoise-allemande change radicalement d’échelle. Longue de 4,90 mètres, large de 1,92 m, elle dépasse aujourd’hui les cotes d’une BMW Série 3 et même son empattement de 2,926 mm annonce un bel espace intérieur.

Ce bond en avant symbolise la volonté de Smart de sortir des catégories qui l’ont rendue célèbre. La #6 est le plus grand modèle jamais produit sous ce nom, et surtout la première véritable berline dans l’histoire de la marque.

Une mécanique hybride moderne, exit l’électrique

À la différence des modèles Smart récents, la #6 n’arrive pas dans une version 100 % électrique, du moins au lancement : elle mise sur un système hybride rechargeable, le NordThor Hybrid 2.0 développé par Geely. Le bloc thermique, un 1.5 litre turbo de 161 chevaux, s’associe à un moteur électrique, le tout via une boîte DHT à trois rapports. Résultat : une puissance combinée de 320 kW soit 429 ch, selon les données officielles.

La batterie est en technologie LFP (lithium-fer-phosphate), fournie par des acteurs reconnus comme CATL ou SVOLT. Smart annonce jusqu’à 285 km d’autonomie en tout électrique (cycle chinois CLTC), et jusqu’à… 1 810 km en cumulant essence + électricité, mais là encore, selon le cycle chinois CLTC.

Côté recharge, Smart promet 10 à 80 % en moins de 20 minutes, ce qui place la #6 parmi les modèles hybrides rechargeables les plus performants du segment.

Design et aspirations : entre modernité et ambition technologique

La #6 conserve l’ADN stylistique actuel de Smart : lignes fluides, poignées affleurantes, toit fastback, bandeaux lumineux à l’avant et à l’arrière. Mais certains détails trahissent ses ambitions : un toit qui intègre un lidar, un spoiler arrière actif et des jantes 19 à 20 pouces pour un profil plus statutaire que citadin.

À l’intérieur, bien que rien n’ait encore été confirmé, les observateurs s’attendent à un habitacle « digital-first », dans la veine de celui de la #5 avec un large écran central, et probablement une ambiance épurée et high-tech.

Un positionnement audacieux

En s’attaquant directement aux segments du haut de gamme compact, la Smart #6 vise des concurrentes emblématiques comme la BMW Série 3.

Pour autant, le lancement de la version hybride ne garantit pas un avenir immédiat en Europe. Smart est plus axée en Europe sur les modèles électriques, il serait donc étonnant que la marque change de stratégie, mais pas impossible. D’autant plus si la commission européenne repousse prochainement la date d’interdiction de ventes des modèles thermiques…

Avec la #6, Smart semble vouloir redéfinir son identité, et ce modèle pourrait changer notre perception de la marque : celle d’un outsider ambitieux, capable de rivaliser avec les références du segment. Mais en Europe, qui serait prêt à s’offrir une Smart de près de 5 mètres de long ?

