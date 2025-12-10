ELO : quand Citroën rêve le retour d’un monospace malin

Citroen ELO concept

Avec son nouveau concept Citroën ELO, le constructeur français ose l’audace en réinjectant dans ses rangs l’esprit monovolume, boudé depuis des années au profit des SUV. Long de seulement 4,10 m (soit à peine 9 cm de plus qu’une C3), ELO joue les funambules entre compacité urbaine et habitabilité généreuse.

Mais cette sobriété extérieure dissimule un intérieur qui respire l’espace : grâce à une architecture 100 % électrique ( batterie au plancher, moteur à l’arrière ) les roues sont repoussées aux extrémités, réduisant les porte-à-faux et maximisant le volume utile. L’habitacle devient alors une “tiny house sur roues”, pensée pour s’adapter aux besoins variés du quotidien.

Modularité redéfinie : six places, salon, bureau, lit…

L’un des traits les plus audacieux d’ELO est sa modularité totale. Au départ configuré en quatre places avec siège conducteur central, le véhicule peut s’étendre jusqu’à six passagers grâce à deux sièges additionnels escamotables, dissimulés sous les assises arrière. Ces sièges se déploient en quelques instants via des rails intégrés au plancher.

Mais Citroën ne s’arrête pas là : les portes latérales antagonistes, sans montant central, ouvrent un accès de 1,92 mètre, facilitant l’entrée et la sortie. Lorsque le véhicule est à l’arrêt, le siège conducteur pivote à 360°, transformant l’habitacle en salon roulant, en bureau nomade ou en chambre d’appoint, avec matelas gonflables, projecteur, prise V2L pour brancher un barbecue ou un appareil audio, et même des sièges pouvant servir de transats dehors.

Ce concept “REST – PLAY – WORK” n’a rien d’un gadget de designer : il incarne une vision contemporaine de la mobilité, où l’habitacle ne sert plus seulement à circuler, mais à vivre, travailler, se détendre ou partir en escapade.

Design, confort et convivialité : le bon dosage à la Citroën

Visuellement, ELO fait le pari du contraste. Sa teinte orangée change selon la lumière, oscillant entre orange vif, rouge solaire ou jaune éclatant, signe d’une personnalité joyeuse et optimiste. À l’avant, la signature lumineuse emprunte les codes du récent C5 Aircross avec ses “Light Wings” modernisés, tandis que les boucliers en polypropylène expansé ( identiques à l’avant et à l’arrière ) reprennent l’idée déjà vue sur la micro-citadine AMI, pour réduire les coûts de production et d’assurance.

L’immense surface vitrée de 4,5 m² baigne l’habitacle de lumière, accentuant la sensation d’espace. Les larges vitres incurvées, le plancher plat et l’absence de console centrale créent un habitat fluide, presque sacralisé, où se mêlent confort, modularité et convivialité. Le volant monobranche, dernier clin d’œil à l’histoire de la marque, renforce l’impression d’un intérieur épuré et zen.

Mais gare au fantasme : un concept… pour l’instant

Pour toute son inventivité, ELO reste un concept-car : un laboratoire d’idées plus qu’un projet de série abouti. Plusieurs médias et la marque elle-même le présentent comme une vitrine de ce que pourrait être la mobilité urbaine de demain, sans garantir qu’un tel véhicule soit réellement mis en production.

Et c’est peut-être là toute l’ambivalence de l’exercice : entre nostalgie du monospace, fantasme de la “voiture-salon” et contraintes commerciales ou techniques. Il faudra voir si l’architecture, les matériaux modulables, et surtout la plateforme électrique trouveront un jour un terrain propice à la production.

Où ELO place-t-il la marque Citroën face aux attentes actuelles ?

Dans un marché saturé de SUV toujours plus gros et souvent mal adaptés à la ville, ELO joue délibérément les contre-courants. Il redonne du sens à l’idée d’un monospace compact, efficace en milieu urbain mais flexible, confortable et généreux pour la famille ou les escapades. À l’heure où les constructeurs cherchent à concilier mobilité, sobriété et praticité, ce concept tombe à pic.

Pour les amateurs d’un véhicule compact, modulable, et clairement pensé pour la vie quotidienne, ELO représente une alternative séduisante à la sacro-saine logique du SUV. Un peu comme, autrefois, Citroën C4 Picasso ou Citroën Berlingo avaient su capter l’attention des familles en quête de polyvalence. Reste à savoir s’il restera un simple exercice de style… ou s’il donnera naissance à la renaissance d’un monospace urbain, intelligent et électrique.

