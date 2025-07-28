Extincteur obligatoire dans votre voiture : une obligation qui s’annonce ?

Illustration : ReinhardThrainer – pixabay

Alors que vous êtes déjà tenu d’avoir un gilet jaune et un triangle de signalisation dans votre voiture, une nouvelle contrainte pourrait bientôt s’ajouter à la liste : l’extincteur. Une mesure qui, si elle se confirme, ne surprendra guère nos voisins européens, dont plusieurs pays ont déjà franchi le pas.

L’idée, portée par la Fédération des Forestiers Privés (Fransylva), n’est pas sortie de nulle part. Depuis plusieurs années, les incendies de forêt se multiplient, et certains départs de feu sont imputables à des véhicules en combustion. On se souvient notamment de 2022 en Gironde, quand une camionnette surchauffée a déclenché un brasier dévastateur. Plus récemment, à Marseille, une voiture a pris feu déclenchant elle aussi un vaste incendie, ravivant le débat.

Un extincteur qui pourrait devenir obligatoire

Face à ces risques grandissants, l’extincteur dans la voiture devient une piste sérieuse. Comme l’expliquait récemment Antoine d’Amécourt, président de Fransylva, sur France Inter : « Pour éviter la propagation de ces feux, une des solutions de base serait d’équiper systématiquement les véhicules d’extincteurs ». Un argument imparable : en cas d’incendie, chaque minute compte. Pouvoir intervenir rapidement, avant l’arrivée des pompiers, pourrait faire toute la différence entre un feu localisé et une catastrophe écologique.

Si cette obligation n’est pas encore inscrite dans la loi, elle est déjà réalité dans plusieurs pays européens — Allemagne, Belgique, Pologne, Bulgarie — où elle s’est imposée sans trop de heurts. En France, certains automobilistes ont déjà anticipé cette éventuelle évolution, et les ventes d’extincteurs automobiles connaissent une nette hausse depuis le début de l’année.

L’appel aux secours reste indispensable

Reste une inconnue : cette mesure sera-t-elle adoptée prochainement ? Tout porte à le croire, surtout face à la multiplication des feux et la volonté de prévention accrue. Mais avant d’installer votre extincteur sous le siège, gardez en tête un avertissement important. Les pompiers eux-mêmes rappellent qu’utiliser un extincteur demande une formation minimale, et que cela ne doit en aucun cas remplacer l’appel aux secours.

En résumé, un extincteur dans la voiture, bientôt un réflexe… et une obligation ?