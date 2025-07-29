Opel Mokka GSe : le SUV électrique sous stéroïdes

Opel Mokka GSe

L’Opel Mokka n’a jamais été un SUV particulièrement flamboyant. Urbain, sage, bien élevé — presque trop. Mais voici que le constructeur allemand sort de sa réserve et s’autorise enfin un coup de sang avec cette version GSe (pour Grand Sport Electric) qui n’a plus grand-chose à voir avec les finitions haut de gamme précédemment affublées de ce badge. Cette fois, il s’agit d’une vraie version sportive, à l’ancienne, ou presque : gros moteur, différentiel mécanique, gros freins et pneus taille basse. Mais électrique, évidemment.

280 ch…sur le train avant

Si Opel a déjà collé les lettres GSe à l’Astra et au Grandland, cela relevait jusqu’ici plus de l’opération cosmétique que de la transformation mécanique. Sur le Mokka, c’est une autre histoire : 280 ch, 345 Nm, un différentiel autobloquant mécanique, et un 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Soit plus de trois secondes gagnées sur le Mokka Electric classique. Et pour faire passer toute cette cavalerie, la marque a sorti l’arsenal : trains avant modifiés, freins avant de 380 mm signés Alcon avec étriers à quatre pistons peints en jaune (rien que ça), et des jantes de 20 pouces chaussées de Michelin Pilot Sport EV. Oui, on parle bien du même petit SUV compact qu’on croisait autrefois devant l’école primaire.

La batterie conserve une capacité de 54 kWh, mais avec des composants internes optimisés pour le nouveau moteur. Cela permet à la voiture de rester sous la barre des 1 600 kg, une performance dans l’univers de l’électrique. Côté recharge, Opel ne donne pas encore de chiffres précis, mais on peut s’attendre à une puissance de charge DC plafonnée à 100 kW, comme sur ses cousines du groupe Stellantis, l’Alfa Romeo Junior Veloce ou l’Abarth 600e Scorpionissima.

Une autonomie plus réduite

Évidemment, toute cette débauche de puissance a un prix en autonomie : on s’attend à environ 320 km dans des conditions mixtes, contre plus de 400 km pour le Mokka Electric classique. Mais soyons honnêtes : si vous vous intéressez à cette version GSe, ce n’est pas pour battre un record d’éco-conduite.

Ce qui frappe aussi, c’est le traitement du châssis : une suspension raffermie avec une augmentation de 189 % de la rigidité au roulis à l’arrière (vous avez bien lu), mais toujours pas de suspension indépendante à l’arrière. Opel a conservé le classique essieu de torsion, un choix probablement dicté par les coûts, mais qui pourrait poser des limites si l’auto est réellement poussée à ses retranchements. Reste à voir comment cela se traduira sur route bosselée ou en conduite dynamique.

Look GSe

Le look suit le mouvement : pare-chocs avant redessiné, touches noires agressives, assiette abaissée et nouvelles jantes qui remplissent bien les passages de roue. À l’arrière, quelques détails noirs font illusion, mais pas de becquet ni de diffuseur tape-à-l’œil. L’intérieur aussi évolue avec des sièges sport en Alcantara, surpiqûres vertes et un volant redessiné façon circuit, aplati en haut et en bas. L’interface numérique reste la même, à l’exception de quelques écrans de télémétrie affichant la température de la batterie ou le niveau de couple. On n’est pas encore dans une Abarth, mais on sent que l’intention est là.

Ce Mokka GSe, c’est un peu le retour déguisé des VXR et GSi des années 2000, mais sous tension. Il ne révolutionne pas la catégorie des SUV électriques sportifs — d’autant que la traction avant et l’essieu arrière simplifié posent quelques limites —, mais il apporte une vraie alternative dans un segment où les versions survitaminées sont rarissimes. Et surtout, il permet à Opel de retrouver un peu de cette folie douce qui faisait tout son charme à l’époque de l’Astra OPC.

Le tarif n’est pas encore officialisé, mais on peut tabler sur un prix proche des 45 000 €, ce qui le placerait légèrement au-dessus du Mokka Electric Ultimate, mais en deçà des tarifs d’une Abarth 600e ou d’un Alfa Junior Veloce. Le modèle pourrait débarquer sur les routes d’ici la fin de l’année, et il y a fort à parier qu’il va surprendre plus d’un automobiliste au feu rouge.

