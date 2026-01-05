Premières images de la future BMW M5 restylée de 2027

BMW M5 restylée – illustration : Nikita Chuicko – Kolesa

BMW n’a pas l’habitude d’attendre que la poussière retombe. À peine dévoilée à l’été 2024, la BMW M5 de génération G90 est déjà en train de préparer sa mue. Les derniers clichés espions permettent désormais de mieux cerner l’ampleur du restylage à venir, et une chose est claire : il ne s’agira pas d’un simple ajustement cosmétique. La berline sportive la plus puissante de l’histoire de la Série 5 s’apprête à changer de visage, tout en affinant son discours technologique et stratégique. Mais n’oublions pas le break, puisque la M5 Touring est aussi de la partie.

Une M5 qui adopte sans détour le style Neue Klasse

Le changement le plus visible se concentre à l’avant. BMW semble décidé à aligner sa M5 sur le nouveau langage stylistique Neue Klasse, déjà aperçu sur les concepts et promis à irriguer toute la gamme. Les prototypes dévoilent des optiques entièrement revues, marquées par des feux de jour diagonaux, une signature lumineuse qui tranche radicalement avec l’esthétique plus classique de la version actuelle.

Les fameuses « noses » de la calandre, elles aussi, interrogent. Certains prototypes arborent des éléments rappelant les haricots historiques, tandis que d’autres semblent s’en passer totalement. Difficile de dire à ce stade s’il s’agit d’un choix définitif ou d’un jeu de camouflage savamment orchestré par BMW. Mais le message est limpide : la M5 ne cherchera plus à rassurer les puristes par un design conservateur. Elle veut affirmer son appartenance à une nouvelle ère.

À l’arrière, une signature plus fine et plus technologique

Si l’avant capte immédiatement l’attention, l’arrière évolue de manière plus subtile mais tout aussi symbolique. Les feux adoptent une nouvelle signature horizontale, plus fine, qui s’étire sur toute la largeur du véhicule. Un choix très contemporain, déjà vu chez certains concurrents, et qui vise à visuellement élargir la voiture tout en la modernisant.

Cette évolution pourrait sembler mineure, mais elle traduit une volonté de BMW de rendre la M5 plus statutaire, presque plus premium que sportive au premier regard. Une orientation cohérente avec le positionnement de cette génération, plus lourde, plus technologique et clairement plus bourgeoise que la F90 qu’elle remplace.

Une base technique toujours aussi radicale

Sous la carrosserie, pas de révolution attendue, mais des ajustements ciblés. La M5 G90 repose toujours sur la plateforme CLAR et conservera sa mécanique hybride rechargeable. Le V8 biturbo de 4,4 litres reste au cœur du dispositif, épaulé par un moteur électrique intégré à la transmission. Ensemble, ils délivrent actuellement 727 chevaux et un couple impressionnant de 1 000 Nm.

Mais dans un contexte de surenchère permanente, BMW pourrait légèrement faire évoluer cette fiche technique. L’arrivée annoncée d’une future Audi RS6 remettrait de l’huile sur le feu, obligeant BMW à maintenir son avance symbolique. Quelques chevaux supplémentaires, une gestion affinée de l’hybridation ou une réponse moteur plus agressive sont des pistes crédibles. Il est aussi possible qu’une plus grosse batterie soit implantée pour augmenter l’autonomie électrique; actuellement elle dispose d’une capacité de 18,6 kWh.

Le poids, talon d’Achille assumé

Impossible d’évoquer la M5 actuelle sans parler de son poids. Avec près de 2,4 tonnes sur la balance, la G90 accuse un embonpoint spectaculaire, en nette hausse par rapport à la génération précédente. Un chiffre qui fait grincer des dents chez les puristes, mais que BMW assume pleinement.

Ce restylage ne devrait pas inverser la tendance. La M5 n’est plus pensée comme une simple berline sportive, mais comme une super GT ultra-performante, capable d’enchaîner les kilomètres à haute vitesse dans un confort absolu. Une philosophie qui la rapproche davantage d’une Porsche Panamera Turbo E-Hybrid que de l’ancienne M5 atmosphérique des années 90.

Une arrivée encore lointaine, mais stratégique

La présentation officielle de cette M5 restylée est attendue aux alentours de 2027. Un calendrier qui peut sembler précoce, mais qui s’inscrit dans une logique industrielle désormais bien rodée. BMW anticipe, ajuste et prépare le terrain pour une décennie où le design et l’électrification joueront un rôle central, y compris chez les modèles M.