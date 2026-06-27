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Renault Symbioz ou Renault Austral : lequel choisir en 2026 ?

27 juin 2026
Sébastien Rabatel
Renault Symbioz 2026
Renault Symbioz 2026

Renault a démultiplié les SUV dans sa gamme, et malgré le retrait de l’Arkana, les acheteurs de SUV compacts ont le choix dans la gamme entre le Symbioz et l’Austral. Suite aux essais de ces deux modèles que nous vous conseillons également de parcourir, voici une synthèse comparative entre ces deux modèles. Gardez aussi à l’esprit que le Symbioz est basé sur le Captur, dont il reprend presque tout, avec une longueur supérieure et une partie arrière spécifique !

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Quelles dimensions pour les Austral et Symbioz ?

CritèreRenault AustralRenault Symbioz
Longueur4,51 m4,41 m
Largeur (hors rétroviseurs)1,83 m1,80 m
Hauteur1,62 m1,58 m
Empattement2,67 m2,64 m
Volume de coffre527 à 555 l492 à 624 l
Banquette arrièreCoulissante (16 cm)Coulissante (16 cm)
Places55
MotorisationsFull Hybrid E-Tech 200Eco-G 120 ch, Full Hybrid E-Tech 160
Puissance maximaleJusqu’à 200 chJusqu’à 160 ch
Boîte de vitessesAutomatique multimodeManuelle (GPL) ou automatique multimode (E-Tech)
Consommation WLTPÀ partir de 4,7 l/100 kmÀ partir de 4,3 l/100 km
Émissions de CO₂Dès 106 g/kmDès 98 g/km
Prix d’entrée (France)Environ 41 900 € ( Austral Evolution E-TECH 200 )Environ 29 900 € ( Symbioz Evolution Eco-G 120 ch )

En résumé, le Renault Austral est à peine plus grand que le Symbioz, et se distingue par sa motorisation full hybride plus puissante. Les tarifs sont en revanche nettement moins accessibles avec un effort nécessaire de plus de 10.000 euros face au Symbioz premier prix !

Renault Austral 2026
Renault Austral 2026

2. Quel SUV est le plus adapté ?

Vous recherchez…Le meilleur choix
Une voiture familialeAustral
Un SUV au gabarit plus compactSymbioz
Le plus grand coffreAustral
Une voiture plus facile à garerSymbioz
Le meilleur rapport prix/prestationsSymbioz
Le plus haut de gammeAustral

3. Les différences en un coup d’œil

Les différences techniques sont ici assez fondamentales : le Symbioz évolue dans les véhicules compacts tout en étant basé sur une plate-forme dédiée au segment B du Captur. Il est donc calibré pour des prestations techniques plus réduites que l’Austral, et ne peut accéder à des équipements comme les roues arrière directionnelles ( le fameux châssis 4CONTROL ).

ÉlémentAustralSymbioz
Position dans la gammeSUV compactSUV familial compact
PlateformeCMF-CDCMF-B
Banquette coulissanteOuiOui
Roues arrière directricesOui (selon versions)Non
SuspensionPlus sophistiquéePlus simple
Version AlpineOuiOui

4. Quel moteur choisir ?

Dommage, l’Austral n’est plus proposé en Mild Hybrid 160 ch ni en plug-in hybride comme le Rafale, ce qui réduit ses possibilités à la seule motorisation full hybride, plébiscitée par les acheteurs à son lancement. Le Symbioz lui bénéficiait au lancement d’un moteur E-TECH de 145 ch commun avec la Clio, depuis remplacé par la variante E-TECH de 160 ch. Depuis, sa gamme s’est enrichie d’une version bi-carburation GPL plus accessible, et qui peut intéresser ceux qui ont besoin d’une grande autonomie. Elle compense l’absence de diesel pour les gros rouleurs…

MotorisationAustralSymbioz
Bi-carburation GPL
Full Hybrid E-Tech
Plug-in Hybrid
Diesel

5. Les avantages et inconvénients

Ce tableau vous montre les principales différences entre les Austral et Symbioz, qui se démarquent au final sur de nombreux points.

Renault AustralRenault Symbioz
✔ Plus spacieux✔ Plus compact
✔ Plus confortable✔ Plus abordable
✔ Plus technologique✔ Coffre très logeable
✖ Plus cher✖ Moins puissant
✖ Plus encombrant✖ Présentation plus simple

6. Pour quel profil ?

ProfilAustralSymbioz
Couple⭐⭐⭐⭐☆⭐⭐⭐⭐⭐
Famille avec 2 enfants⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☆
Gros rouleur⭐⭐⭐⭐☆⭐⭐⭐⭐☆
Ville⭐⭐⭐☆☆⭐⭐⭐⭐⭐
Vacances⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☆

La note finale des Symbioz et Austral

CritèreRenault AustralRenault Symbioz
Habitabilité9/108/10
Coffre9/108,5/10
Agrément de conduite9/107/10
Consommation8/109/10
Budget6,5/108,5/10
Polyvalence9/108,5/10
Qualité de finition8/106/10
Score total58,5/7055,5/70
Note Actu-Automobile8,4/107,9/10

Alors oui, la note finale de ces deux modèles est très proche, malgré des notes différentes sur plusieurs points. Plus haut de gamme, l’Austral est pénalisé en tarif et consomme légèrement plus que le Symbioz hybride. Il se démarque par sa présentation plus valorisante, sa puissance supérieure, son châssis plus travaillé, mais aussi une habitabilité supérieure notamment en largeur habitable. Le Symbioz lui profite de prix bien plus canon, tout en offrant un volume assez proche. Mais il marque le pas sur plusieurs points et n’est pas aussi abouti que l’Austral.

Selon nous, l’Austral est donc un très bon choix mais nécessite un budget conséquent. Le Symbioz a le mérite d’être plus abordable, ce qui lui assure d’ailleurs un très bon score commercial en France. Malgré ses bases de Captur, il ne démérite pas et en offre pour son argent.

FAQ : Renault Austral ou Renault Symbioz

Quel SUV choisir entre le Renault Austral et le Renault Symbioz ?

Le choix dépend avant tout de vos besoins. Le Renault Austral conviendra davantage à ceux qui recherchent un SUV plus haut de gamme, plus puissant et offrant un meilleur agrément de conduite. Le Renault Symbioz séduira davantage les automobilistes qui privilégient un budget maîtrisé, une consommation réduite et un gabarit plus compact.

Le Renault Austral est-il plus grand que le Renault Symbioz ?

Oui. Avec ses 4,51 mètres de long, le Renault Austral mesure environ 10 cm de plus que le Renault Symbioz. Il offre également une présentation plus valorisante et davantage d’espace pour les passagers arrière.

Quel modèle possède le plus grand coffre ?

Le résultat dépend de la position de la banquette arrière coulissante. Le Renault Symbioz peut atteindre jusqu’à 624 litres lorsque la banquette est avancée, contre un maximum de 555 litres pour l’Austral. En revanche, lorsque les places arrière sont utilisées avec un espace aux jambes confortable, l’écart se réduit.

Le Renault Symbioz utilise-t-il la même motorisation hybride que l’Austral ?

Non. Le Symbioz reçoit la motorisation E-Tech Full Hybrid de 160 ch, tandis que l’Austral propose une version plus puissante de 200 ch. Les deux modèles misent sur une excellente sobriété, mais l’Austral offre de meilleures performances lors des dépassements ou sur autoroute.

Quel SUV Renault consomme le moins ?

Sur le papier, le Renault Symbioz affiche une consommation légèrement inférieure grâce à son poids plus contenu et à sa puissance plus modeste. Dans un usage quotidien, les deux SUV restent parmi les références de leur catégorie en matière d’efficience.

Quel est le meilleur SUV pour une famille ?

Pour une famille qui effectue régulièrement de longs trajets, le Renault Austral prend l’avantage grâce à son confort, son insonorisation et ses équipements plus complets. Le Renault Symbioz constitue toutefois une excellente alternative pour un usage essentiellement urbain et périurbain, avec un encombrement plus réduit et un coût d’achat inférieur.

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

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