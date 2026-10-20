Zeekr 7X restylé : 455 ch et une recharge éclair face au Tesla Model Y

Zeekr 7X restylé

Le Zeekr 7X n’avait pas vraiment besoin de changer de visage pour rester intéressant. Son principal argument se trouvait déjà sous le plancher : une architecture électrique capable d’encaisser des puissances de recharge particulièrement élevées. Pour son restylage, présenté au Mondial de l’Auto de Paris, le SUV chinois s’attaque à un autre chantier. Plus de puissance, quelques kilos en moins et des aides à la conduite revues, sans toucher au prix d’appel de 52 990 euros. De quoi compliquer la tâche du Tesla Model Y ? Pas forcément sur tous les terrains.

Le temps passé à la borne reste son meilleur argument

Il y a des chiffres qui font davantage parler que les lignes d’une carrosserie. Sur le Zeekr 7X, les 10,5 minutes nécessaires pour passer de 10 à 80 % de charge constituent probablement l’argument commercial le plus difficile à ignorer. Cette performance concerne la version Core, dotée d’une batterie LFP de 75 kWh et d’une architecture électrique de 800 volts.

Sur le papier, c’est impressionnant. Dans la vie quotidienne, il faut toutefois regarder les conditions nécessaires pour atteindre ce résultat. La puissance maximale de 450 kW suppose de trouver une borne capable de délivrer plus de 400 kW. Le réseau français progresse, mais ces installations restent loin d’être disponibles à chaque étape d’un trajet autoroutier.

Sur une borne de 360 kW, le constructeur annonce environ 13 minutes pour la même opération. Rien de rédhibitoire, évidemment. Le problème est plutôt de savoir combien de conducteurs pourront réellement profiter de la puissance maximale du véhicule lors de leurs déplacements.

Les versions Long Range et Privilege réclament davantage de patience. Leur batterie NMC de 100 kWh accepte jusqu’à 420 kW, avec un passage de 10 à 80 % annoncé en 15 minutes. Cette capacité supérieure permet de viser jusqu’à 627 km d’autonomie WLTP en propulsion.

Une précision mérite aussi d’être conservée en tête : lors d’un précédent essai, le 7X s’était montré beaucoup moins convaincant sur les bornes en 400 volts, avec une puissance de charge limitée par son convertisseur. Un détail qui peut peser face à un Tesla Model Y, notamment pour les automobilistes qui utilisent régulièrement les Superchargeurs.

Zeekr 7X restylé

455 ch pour les versions propulsion, 680 ch pour la transmission intégrale

Zeekr ne s’est pas contenté de retoucher quelques éléments de carrosserie. Le moteur arrière des versions Core et Long Range développe désormais 335 kW, soit 455 ch, contre environ 420 ch auparavant. Le couple atteint 520 Nm. Le gain est loin d’être anecdotique pour un SUV familial qui dépasse les deux tonnes.

Le 0 à 100 km/h descend à 5,6 secondes pour la Core et à 5,5 secondes pour la Long Range. Des chronos qui suffisent largement pour s’insérer sur une voie rapide ou dépasser sans devoir anticiper pendant des kilomètres.

La version Privilege à transmission intégrale conserve une autre dimension. Ses deux moteurs totalisent désormais 680 ch et 790 Nm, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 3,7 secondes. À ce niveau de puissance, le 7X entre dans un territoire où les performances ne constituent plus vraiment un argument discriminant. Peu de familles ont besoin d’un SUV capable d’accélérations aussi franches.

Le plus intéressant se trouve peut-être ailleurs. Le constructeur annonce une réduction du poids comprise entre 30 et 40 kg selon les versions. La baisse reste modeste au regard de la masse totale, mais elle accompagne une légère progression des performances.

L’autonomie, elle, évolue à peine. La Long Range passe à 627 km selon le cycle WLTP, tandis que la consommation homologuée augmente légèrement sur certaines versions. Il ne faut donc pas attendre de ce restylage une révolution en matière d’efficacité énergétique. Zeekr semble surtout avoir cherché à rendre son modèle plus performant sans revoir profondément sa recette.

Zeekr 7X restylé

Un Tesla Model Y toujours difficile à déloger

Le duel avec le Tesla Model Y est inévitable. Les deux véhicules s’adressent aux automobilistes qui veulent un SUV électrique familial capable d’assurer aussi bien les trajets quotidiens que les départs en vacances.

Le Tesla conserve des arguments solides, notamment son réseau de recharge et son écosystème logiciel. Zeekr préfère mettre en avant la puissance acceptée par sa batterie et un équipement généreux. Sur un long trajet, les deux approches ne produisent pas nécessairement la même expérience : disposer d’une voiture capable de charger très vite est une chose, trouver facilement une borne compatible en est une autre.

Le Xpeng G6 constitue un adversaire tout aussi intéressant. Son prix d’entrée annoncé à 42 990 euros le place sensiblement sous le Zeekr 7X, tout en proposant lui aussi une recharge rapide. L’écart de près de 10 000 euros avec la Core ne pourra pas être ignoré au moment de comparer les offres commerciales.

Le BYD Sealion 7 complète ce paysage concurrentiel, avec une approche plus classique du SUV électrique familial. Le 7X doit donc convaincre par autre chose que ses seules accélérations : la qualité de finition, le confort, l’ergonomie et la consommation réelle auront leur importance. Des éléments qu’une fiche technique ne permet pas de départager.

Zeekr 7X restylé

Un restylage discret, mais une électronique revue

Extérieurement, il faudra un œil attentif pour distinguer le nouveau modèle de son prédécesseur. Les boucliers avant et arrière évoluent légèrement, tandis que la plaque d’immatriculation arrière remonte sur le hayon. Deux nouvelles couleurs et des jantes de 21 pouces doivent compléter la gamme au premier trimestre 2027.

L’habitacle change peu. Le grand écran central de 16 pouces, le combiné numérique de 13 pouces et la puce Snapdragon 8295 sont toujours de la partie. Le siège conducteur bénéficie de davantage de possibilités de réglage, avec douze directions contre huit auparavant.

La nouveauté la plus importante est moins visible. Zeekr adopte un système d’aides à la conduite développé avec Bosch, reposant sur sept caméras et trois radars. Le régulateur adaptatif, le changement de voie assisté et le stationnement automatique restent au programme. Une fonction de stationnement à distance via l’application fait également son apparition, mais elle est proposée en option et nécessite, pour le moment, un iPhone compatible.

La version européenne fait toutefois l’impasse sur le LiDAR présent sur certaines configurations chinoises. Les deux marchés ne bénéficient pas non plus exactement de la même architecture électrique : le modèle commercialisé en Europe conserve sa plateforme 800 volts, tandis que certaines variantes chinoises sont passées à 900 volts.

Zeekr 7X restylé

À 52 990 euros, le prix reste un sujet sensible

Zeekr maintient le prix d’entrée à 52 990 euros pour la version Core. Les tarifs du modèle actuel donnent une indication pour les autres déclinaisons : 55 990 euros pour la Long Range et 62 990 euros pour la Privilege. Les prix définitifs du modèle restylé restent toutefois à confirmer pour ces deux versions.

Les premières livraisons sont attendues au premier trimestre 2027. Il faudra donc attendre les offres commerciales définitives pour mesurer précisément le positionnement du nouveau 7X.

Un élément complique son équation financière : produit en Chine, le SUV n’est pas éligible au bonus écologique français dans le cadre des critères actuels liés à l’empreinte carbone de la production et du transport. Face à des concurrents susceptibles de bénéficier d’aides selon leur version et les dispositifs en vigueur, l’écart de prix réel peut dépasser celui affiché sur les catalogues.

Le Zeekr 7X restylé progresse là où son prédécesseur pouvait déjà séduire : la recharge, les performances et la technologie embarquée.