Nouvelle Renault Clio 6 Esprit Alpine : voici son prix toutes options ( vidéo )

Nouvelle Renault Clio 6 Esprit Alpine

A peine présentée, la nouvelle Clio 6 arrive déjà au configurateur ! Proposée en deux motorisations et trois niveaux de finition, la nouvelle venue est proposée à partir de 19900 euros en entrée de gamme. Mais combien coûte la Clio 6 la plus chère, dans une configuration toutes options ? Nous avions déjà fait l’exercice sur la Clio 5, qui était plus chère que l’ancienne Clio 4 Renault Sport…

Les options proposées sur la Clio Esprit Alpine

Si la Clio de base est affichée à 19900 euros, la Clio Esprit Alpine automatiquement proposée en full hybride 160 ch réclame 29300 euros. Une différence de 9400 euros assez conséquente !

Renault propose en effet une grosse montée en gamme sur les niveaux d’équipements, puisque 4000 euros séparent les deux premières finitions, et 1700 euros les versions Techno et Esprit Alpine.

De nombreux éléments sont déjà en série : éclairage d’ambiance 3 zones, jantes alliage 18″, vitres arrière surteintées, rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables électriquement et rabattables automatiquement, projecteurs full LED, openR link 10,1 » : navigation, Google intégré, audio Arkamys Auditorium, tableau de bord avec écran d’instrumentation 10 », carte accès et démarrage mains-libres, rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique, régulateur de vitesse adaptatif intelligent + centrage dans la voie, caméra de recul, multi-sense, avertisseur d’angle mort et détection arrière avec correction trajectoire d’urgence, aides au parking avant, arrière et latérale…

Mais passons maintenant aux options.

Peinture : La teinte blanc glacier est offerte, alors que les peintures métallisées sont ensuite facturées entre 650 et 800 euros, comme c’est le cas du bleu iron et du rouge absolu.

La personnalisation se limite au choix de la peinture, puisqu’il n’est pas possible d’ajouter par exemple un toit noir, ou des jantes alliage différente des jantes 18″ cosmic montées de série.

Même chose pour la sellerie, qui est unique et ne peut être remplacée en option. Il s’agit d’une sellerie textile 100% recyclé noir et textile enduit matelassé, Alcantara, avec surpiqures bleues.

Après la peinture, seules 4 options pourront donc être cochées. Il s’agit du système hifi Harman Kardon à 9 haut-parleurs facturé 650 euros, du pack hiver premium avec sièges avant chauffants et volant chauffant pour 400 euros, du pack parking 360° à 600 euros, et de la roue de secours temporaire, à 200 euros.

Bilan : 31950 euros toutes options

En prix de départ, la Clio 6 E-TECH 160 Esprit Alpine est facturée 1900 euros de plus que la Clio 5 Esprit Alpine E-TECH 145 ch ( au tarif de fin 2023 ). Cette Clio 5 toutes options atteignait alors les 29400 euros, soit quasiment le prix de la nouvelle…sans les options ! Il y a donc une hausse de tarif de 2000 euros environ, mais en prenant en compte les deux années d’inflation, la motorisation plus puissante et l’équipement supplémentaire, cela n’a au final rien d’étonnant. Et toutes options, une 208 GT Exclusive Hybrid 145 grimpe à 32650 euros prix catalogue, mais avec un attelage et un toit panoramique.

Configurer cette Clio Esprit Alpine nous montre aussi quelques absences : pas de toit ouvrant ni de toit panoramique, pas de toit noir. Bien équipée, cette version haut de gamme ne propose pas beaucoup de personnalisation.

Nous ne manquerons pas de vous en proposer un essai dès le mois d’avril !

