Xpeng Mona L05 : une nouveauté attendue en 2027

Xpeng Mona L05

XPeng n’a pas choisi la demi-mesure. Son nouveau Mona L05 affiche près de 4,90 m de long, embarque un moteur électrique de 249 ch et promet jusqu’à 635 km d’autonomie. Le tout avec des équipements comme les sièges massants, la ventilation à l’avant ou encore un écran central de 17,3 pouces. En Chine, le SUV démarre ses précommandes à 169 800 yuans.

Le Mona L05 appartient à la famille Mona, créée par XPeng pour proposer des voitures électrifiées plus abordables que ses modèles habituels. Il prend place au-dessus du L03, un SUV coupé plus compact, et devient le troisième modèle de cette gamme. Son ambition est assez claire : offrir beaucoup de voiture et une dotation généreuse sans faire exploser la facture.

Près de cinq mètres de long, ce n’est plus vraiment un SUV compact

Avec ses 4,87 m de long et ses 2,94 m d’empattement, le Mona L05 joue dans une catégorie où l’espace à bord compte autant que la technologie embarquée. Il dépasse le L03 de 22 cm en longueur. Une différence qui devrait se ressentir à l’arrière, même si les dimensions ne disent pas tout du confort réel.

XPeng annonce un coffre de 702 litres. Banquette rabattue, le volume atteint 1 913 litres. La version électrique dispose aussi d’un petit coffre avant de 102 litres, pratique pour y glisser les câbles ou quelques affaires qu’on préfère ne pas mélanger au reste des bagages.

Le style ne cherche pas à bouleverser les codes de la marque. On retrouve les projecteurs en forme de T, les portes sans encadrement et les poignées de portes partiellement dissimulées. Les protections noires autour des roues donnent au L05 une allure plus robuste que celle du L03, mais il ne faut pas y voir une vocation de baroudeur. Pour le moment, XPeng ne propose que des versions à propulsion.

Xpeng Mona L05

Des sièges massants dès la version de base

C’est l’un des détails qui résument le mieux la philosophie du Mona L05. En Chine, XPeng annonce de série les sièges chauffants aux deux rangées, ainsi que la ventilation et le massage pour les occupants avant. La climatisation est bizone, le hayon électrique et les caméras couvrent l’ensemble de l’environnement du véhicule. Le régulateur adaptatif et les aides au maintien dans la voie sont également au programme.

L’habitacle reprend une présentation minimaliste, avec un affichage tête haute à la place du combiné traditionnel. L’écran central de 17,3 pouces est plus grand que celui du L03. Les passagers arrière peuvent même recevoir leur propre écran de 17,3 pouces, monté au plafond, en option.

XPeng a ajouté quelques aménagements moins spectaculaires, mais potentiellement plus utiles au quotidien. Le dossier du siège passager avant accueille une tablette rabattable et un tiroir coulissant se trouve sous la banquette. Ce sont des détails qui peuvent compter dans une voiture familiale.

Reste une question : cette profusion d’équipements sera-t-elle conservée sur les versions destinées à l’Europe ? Les constructeurs chinois ont pris l’habitude de frapper fort sur la dotation, mais les catalogues peuvent varier d’un marché à l’autre. Pour l’instant, rien ne permet de garantir que le Mona L05 vendu chez nous sera équipé de la même façon.

Xpeng Mona L05

249 ch, avec ou sans moteur essence

XPeng ne complique pas la gamme avec plusieurs niveaux de puissance. Le moteur électrique développe 249 ch et entraîne les roues arrière, que l’on choisisse la version électrique ou celle à prolongateur d’autonomie.

En 100 % électrique, deux batteries sont annoncées. La première, de 58,2 kWh, permettrait de parcourir 535 km selon le cycle chinois CLTC. Avec la batterie de 71,1 kWh, l’autonomie grimpe à 635 km. Ces chiffres sont plutôt flatteurs, mais ils ne doivent pas être comparés directement aux valeurs WLTP utilisées en Europe. L’autonomie homologuée chez nous sera déterminante pour juger le Mona L05 face à ses futurs concurrents.

La seconde possibilité mérite qu’on s’y arrête, même si son arrivée chez nous est loin d’être acquise. Le Mona L05 peut recevoir un moteur essence de 1,5 litre développant 95 ch, mais celui-ci ne sert pas à entraîner les roues. Il fonctionne comme un générateur pour alimenter le système électrique. Le moteur de traction conserve ses 249 ch et la batterie atteint 37,2 kWh. XPeng annonce jusqu’à 310 km en mode électrique selon le cycle CLTC.

Xpeng Mona L05

Le prix chinois ne dit pas encore ce que coûtera le Mona L05 chez nous

Les précommandes ont débuté en Chine entre 169 800 et 191 800 yuans. Les premières ventes sont attendues le 29 octobre. À ce stade, XPeng n’a pas encore communiqué de tarif français. La marque envisage une arrivée du modèle en Europe en 2027, mais les versions retenues et le calendrier précis restent à confirmer.

Le Mona L05 pourrait avoir quelques arguments à faire valoir sur notre marché. Un grand coffre, une puissance confortable, une présentation intérieure moderne et une version à prolongateur d’autonomie : le programme est assez complet. A voir comment ce modèle peut cohabiter avec les G9 et G9L dans la gamme Xpeng !

Xpeng Mona L05

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