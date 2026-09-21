Fiat Topolino Dolcevita : la petite électrique enlève le haut

Fiat Topolino Dolcevita

La Fiat Topolino avait déjà trouvé sa recette. Une petite carrosserie, deux places, 45 km/h et surtout cette capacité assez rare à ne pas se prendre pour une voiture. Avec la Dolcevita, Fiat pousse simplement le curseur un peu plus loin : le toit s’ouvre.

Ce n’est pas totalement nouveau dans l’univers Topolino. La capote en toile faisait déjà partie de la très exclusive édition Collector Vilebrequin. La nouveauté est ailleurs : Fiat la propose désormais dans la gamme régulière, avec une Topolino Dolcevita affichée à 10 490 euros en France.

Les commandes sont ouvertes depuis le 15 septembre.

La Topolino avait presque déjà tout compris

Il y a quelque chose d’assez cohérent dans cette évolution. La Topolino n’a jamais cherché à reproduire une petite voiture électrique classique en format réduit. Avec ses 2,56 mètres de longueur et seulement 1,40 mètre de largeur, elle appartient à la catégorie des quadricycles légers. Elle peut donc être conduite dès 14 ans en France avec le permis AM, tandis que certaines personnes peuvent la conduire sans permis selon leur date de naissance.

La mécanique est à l’avenant : moteur électrique de 6 kW, batterie de 5,4 kWh utilisables et vitesse limitée à 45 km/h. Fiat annonce jusqu’à 75 km d’autonomie selon le cycle WMTC et une recharge complète en moins de quatre heures sur une prise domestique.

Avec le toit ouvrant en toile, Fiat ajoute surtout une dimension émotionnelle à un véhicule qui aurait pu rester très rationnel.

Fiat Topolino Dolcevita

Une petite touche de 500, sans chercher à l’imiter

Le nom Dolcevita n’est évidemment pas choisi au hasard. Fiat utilise depuis longtemps cette référence à l’art de vivre italien pour donner une dimension plus désirable à ses modèles.

La Topolino possède déjà une silhouette volontairement rétro et sympathique. Le toit souple renforce cette impression de petite voiture de plage, même si ses performances la cantonnent évidemment aux déplacements urbains.

C’est aussi ce qui la distingue des nombreuses microcars électriques qui misent davantage sur une approche technologique ou utilitaire. Fiat joue une autre carte : rendre la contrainte acceptable, voire amusante.

La formule rappelle finalement certaines recettes de la Citroën Ami, dont la Topolino partage une grande partie de l’architecture et de la philosophie. Mais Fiat cherche à donner à son interprétation une personnalité beaucoup plus italienne. La différence se joue moins sur les kilomètres parcourus que sur la manière de les parcourir.

Le toit qui était réservé aux collectionneurs arrive dans la gamme

La capote souple était jusqu’ici associée à la Topolino Vilebrequin, une série collector particulièrement identifiable. Fiat la fait désormais descendre dans la gamme.

Cela permet de conserver une Topolino fermée lorsque la météo n’est pas franchement italienne, puis de profiter d’une ouverture complète lorsque les conditions s’y prêtent. Une fonction très simple, mais qui change considérablement la perception du petit véhicule.

Fiat Topolino Dolcevita

Et son succès commence à peser

Fiat affirme que la Topolino reste leader du marché européen des quadricycles électriques. Le modèle a enregistré son meilleur trimestre en termes de prises de commandes au deuxième trimestre 2026, avec une progression de 30 % sur un an. Fiat indique également être en tête du segment en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Belgique.

En France, la nouvelle Topolino Dolcevita est proposée à partir de 10 490 euros. Fiat annonce également une offre à 65 euros par mois avec 500 euros d’apport, sur 36 mois et 15 000 km.