Kia Seltos : le SUV hybride que Kia attendait pour la France

Kia Seltos

Kia avait encore un trou dans sa gamme française. Un vrai, cette fois. Entre le petit Stonic et le Sportage, le constructeur coréen ne disposait pas d’un SUV capable de jouer la carte du format compact sans basculer dans le crossover. Le Seltos vient précisément occuper cet espace.

Et il n’arrive pas avec une simple version thermique.

Pour sa première apparition en France, le Seltos adopte directement une motorisation hybride et peut même recevoir quatre roues motrices. Un choix qui en dit assez long sur la clientèle visée. Kia veut un SUV familial, mais pas forcément un modèle qui donne l’impression d’avoir été conçu uniquement pour faire les trajets école-bureau.

Le Seltos est déjà un modèle important pour Kia à l’échelle mondiale. Il représente même le deuxième véhicule le plus vendu de la marque dans le monde. Son arrivée en Europe, et donc en France, n’est pas une expérimentation exotique destinée à remplir quelques pages de catalogue.

Un gabarit qui tombe plutôt bien

Avec 4,43 mètres de long, le Seltos est presque exactement dans la zone où les constructeurs généralistes se livrent aujourd’hui une bataille assez féroce.

Il est plus imposant qu’un Stonic et reste sensiblement plus court qu’un Sportage. Son empattement de 2,69 mètres est surtout intéressant pour une raison : Kia a privilégié l’espace intérieur plutôt que la seule compacité extérieure.

Le coffre affiche 536 litres. Avec cette capacité, le Kia peut réellement prétendre au rôle de voiture familiale principale.

Il se retrouve aussi face au Hyundai Kona, au Renault Symbioz ou au Toyota C-HR. Mais le Seltos possède une autre carte en main : il est plus proche dans son esprit du SUV traditionnel que du crossover.

La face avant adopte la signature lumineuse Star Map de Kia, déjà largement installée sur les modèles récents de la marque. Les protections de carrosserie, les passages de roues marqués et le dessin assez vertical de l’ensemble donnent au Seltos une présence plus robuste que celle d’un Niro.

Kia Seltos

Le Niro n’est pas vraiment son concurrent

La question va forcément se poser chez Kia : pourquoi vendre un Seltos et un Niro de dimensions proches ?

Les deux modèles ne racontent pourtant pas la même histoire.

Le Niro reste le crossover électrifié de la gamme. Le Seltos assume davantage son statut de SUV, avec une position de conduite, une silhouette et une présentation qui cherchent moins la discrétion.

Le choix de la transmission intégrale renforce encore cette différence.

Le Seltos devient le premier modèle Kia équipé du système e-AWD. Ici, pas de liaison mécanique classique entre les essieux. Le train avant est entraîné par le groupe hybride tandis qu’un moteur électrique installé à l’arrière peut intervenir lorsque l’adhérence se dégrade ou lorsque davantage de motricité est nécessaire.

La version quatre roues motrices développe 178 ch contre 154 ch pour le modèle à deux roues motrices.

Ce n’est pas une transformation du Seltos en SUV sportif. Kia a plutôt travaillé sur la stabilité et le confort. Les ingénieurs ont d’ailleurs effectué une partie du développement en Europe, avec des essais en Espagne et en Suède.

Kia Seltos

Une conduite pensée pour ne pas fatiguer

Kia annonce une suspension spécifiquement calibrée pour le Seltos et un travail important sur les vibrations et l’insonorisation.

Le système hybride 1.6 GDi est associé à une boîte double embrayage à six rapports. Les modes Eco, Normal et Sport permettent de modifier la réponse du groupe motopropulseur.

Le système de récupération d’énergie mérite aussi un détour. Le Smart Regenerative Braking 3.0 peut adapter automatiquement le niveau de régénération en utilisant notamment les informations des radars, de la caméra et du GPS. Le véhicule peut donc anticiper certaines situations comme un rond-point, une intersection ou un ralentisseur.

On retrouve ici une philosophie empruntée aux voitures électriques.

Kia Seltos

Le V2L sur un hybride : voilà la vraie curiosité

Kia pousse même cette logique un peu plus loin avec le V2L. Le Vehicle-to-Load permet d’utiliser l’énergie stockée dans la batterie du véhicule pour alimenter des appareils électriques. La puissance disponible atteint 3,6 kW via une prise installée dans le coffre.

Sur une voiture électrique, ce n’est plus vraiment une surprise. Sur un hybride non rechargeable, c’est beaucoup plus inhabituel.

Le Seltos devient ainsi le premier modèle hybride Kia à recevoir cette fonction et, selon le constructeur, le seul hybride non rechargeable du marché à la proposer.

Ce n’est pas le genre d’équipement qui décidera forcément d’un achat. Mais c’est justement ce type de détail qui permet au Seltos de ne pas être simplement un SUV hybride supplémentaire.

Kia Seltos

Un intérieur qui joue la carte technologique

À bord, Kia reprend une présentation désormais bien connue sur ses véhicules récents.

Le tableau de bord peut recevoir trois écrans, avec une instrumentation numérique de 12,3 pouces, un écran de climatisation de 5,3 pouces et un écran multimédia de 12,3 pouces.

Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent sans fil dès la finition Motion.

Le reste de l’équipement grimpe rapidement selon la version : conduite assistée de niveau 2, caméra à 360 degrés, affichage tête haute de 12 pouces, sièges chauffants et ventilés, toit panoramique ou système audio Harman Kardon.

L’assistant vocal dopé à l’intelligence artificielle générative fait également partie de la panoplie.

Kia ajoute ses mises à jour OTA et le Kia Connect Store. Une façon de faire évoluer certaines fonctions du véhicule après son achat, sans forcément repasser par la concession.

La finition X-Line va encore plus loin dans le traitement esthétique, avec ses jantes de 19 pouces et ses éléments noirs. C’est probablement cette version que l’on remarquera le plus sur la route.

Mais elle risque aussi de faire rapidement grimper la facture.

Kia Seltos

36 790 € et déjà une vraie alternative au Sportage

Le Seltos débute à 36 790 € en France dans sa version Motion hybride 154 ch à deux roues motrices.

Kia communique également sur une LLD à 347 € par mois, mais avec 3 850 € de premier loyer majoré, sur 37 mois et 30 000 km. Le montant mensuel doit donc être regardé avec le coût initial de l’opération, et pas isolément.

À ce niveau de prix, le Seltos ne se contente plus de regarder les SUV urbains. Il commence aussi à marcher sur les plates-bandes de modèles familiaux plus gros.

C’est probablement là que le positionnement de Kia deviendra intéressant à observer.

Le Seltos n’est ni un Niro plus gros, ni un Sportage plus petit. Il cherche sa propre place entre les deux. Avec une motorisation hybride unique, une possibilité de transmission intégrale et un coffre de 536 litres, il dispose de quelques arguments pour y parvenir.

Reste la question que Kia ne pourra pas régler avec une fiche technique : face à la multiplication des SUV hybrides, est-ce que son allure plus robuste et son équipement suffiront à faire sortir le Seltos du lot ?

La réponse se fera sur la route, et surtout dans les concessions françaises dès son lancement.

Kia Seltos

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