Essai Kia EV4 GT : une sportive électrique étonnante

Arrivée il y a tout juste quelques mois dans l’hexagone, la nouvelle Kia EV4 100% électrique se décline déjà dans une version sportive. Pas de surenchère de puissance, mais des éléments techniques destinés à apporter du plaisir au conducteur, comme sur d’autres modèles déjà commercialisés comme l’EV6 GT. Place à une compacte vitaminée, qui avance aussi un argument massue : une production européenne !

Design : un style tranché

Kia ne cherche pas à dessiner ses voitures comme les autres, et crée au moins une vraie identité de gamme tout en se démarquant de la concurrence. La Kia EV4 se présente comme une grande compacte de 4,43 m, avec un empattement supérieur à celui d’un Scénic E-TECH. Une information qui servira tout autant à l’habitabilité qu’à la capacité de batterie, deux sujets sur lesquels nous reviendrons très vite.

Très géométrique dans l’approche, l’EV4 est à la fois épurée et tranchante comme un rasoir, à l’image de sa face avant. Sur les flancs, les blocs optiques profitent d’une technologie de feux matriciels ( de série sur les versions GT Line et GT ). Avec une signature lumineuse verticale, aucun risque de confondre cette Kia avec la première Tesla venue !

Le profil est celui d’une compacte Hatchback comme les aiment les européens. Les détails sont soignés avec des poignées de portes escamotables pour soigner l’aérodynamisme, ou des passages de roues savamment dessinés.

L’EV4 GT, c’est un peu la Golf GTI électrique d’aujourd’hui

A l’arrière, les designers Kia ont évité là encore d’opter pour le désormais trop répandu bandeau horizontal. Les feux en forme de boomerang ne manquent pas de style et feront la différence dans la circulation.

Mais revenons à cette version GT, dont le pack carrosserie est destiné à donner le ton. Ici en teinte full black, elle se démarque par son bouclier avant à la partie inférieure plus agressive, et à son bouclier arrière avec un diffuseur façon F1. De profil, les jantes alliage 20’’ sont réservées à cette version, tout comme les étriers de freins jaunes.

Il manque peut-être juste un becquet arrière un peu plus voyant, question de goût.

Vie à bord : une compacte généreuse

L’habitacle de cette EV4 n’est pas non plus en reste avec une présentation spécifique à cette version GT. Kia a repris la disposition de la planche de bord de l’EV3, le SUV compact qui commence à se faire un belle place sur le marché. Le bandeau d’écrans comprend en fait trois dalles différentes, pour l’instrumentation numérique, la partie climatisation, et enfin le système multimédia.

La planche de bord de la Kia EV4 est plus classique que le design extérieur

L’ergonomie est bien pensée, mais tout ne semble pas forcément évident de prime abord. Comme par exemple la touche pour démarrer, qui n’est pas marquée Start et prend place sur le commodo de changement de vitesses avec le nom « EV ». Touches classiques, touches haptiques, écran tactile, volant multifonctions : l’environnement est plus complexe que chez Tesla, mais après avoir trouvé ses repères, on apprécie d’avoir accès à un certain nombre de fonctions directement.

Kia n’a donc pas oublié la présentation sportive de cette version GT, qui s’offre des ceintures de sécurité jaune, une teinte reprise sur la fameuse touche GT sur le volant, ou encore le liseré et les surpiqûres des sièges. La sellerie cuir alcantara est spécifique au modèle, et participe à un rendu qualitatif très positif.

Avec des dimensions conséquentes pour une compacte, la Kia EV4 présente un bel espace pour les passagers arrière. Des adultes y trouveront leurs aises sans problème aux deux places principales, un bon point pour une berline compacte.

Sous le hayon de l’EV4 GT, la contenance est tout à faire correcte pour une compacte avec 435 litres. L’ouverture est motorisée, et peut également se faire à distance via la télécommande.

La contenance du coffre de l’EV4 est de 435 litres

A conduire : une sportive électrique bien pensée

Alors que les EV4 standard sont livrées en traction avant avec un moteur de 204 ch, la version GT profite d’une implantation à deux moteurs, commune d’ailleurs avec l’EV4 GT Line de 265 ch. Ici le moteur placé à l’avant développe 197 ch, alors que le bloc arrière complète cette puissance avec 95 ch supplémentaires. 292 ch, c’est très bien, mais psychologiquement on peut se demander pourquoi Kia n’est pas aller passer la barre des 300 ch. Un seuil désormais de rigueur sur les compactes sportives, y compris en thermique.

Cela dit les performances annoncées n’ont rien de décevant : le 0 à 100 km/h est ainsi annoncé en 5,6 s, un temps déjà synonyme d’un bon coup de pied aux fesses pour vos passagers.

Mais passons derrière le volant pour découvrir ce qui différencie vraiment ce modèle de ses concurrentes. Si une partie de la presse avait parfois critiqué un manque de précision de la direction de l’EV4, vous n’aurez pas le même son de cloche avec cette version GT. Non seulement la direction a été revue avec des réglages spécifiques, mais c’est aussi le train avant qui gagne en précision et donc en retour d’informations avec des pneumatiques moins efficients et plus sportifs. En première monte, notre modèle d’essai était ainsi chaussé en Pirelli P Zero.

La première monte est en Pirelli P Zero

Avec une suspension pilotée, le mode GT activé, l’EV4 GT s’est montrée très agréable et surtout efficace dans ses prises d’appui. Elle profite d’un centre de gravité bas, meilleur que celui d’un SUV électrique.

Côté confort, avec le mode GT activé en ville vous n’aurez logiquement pas l’effet d’un tapis volant mais plutôt d’une sportive qui vous fait ressentir les irrégularités de la chaussée. Les pneumatiques taille basse n’y sont pas non plus étrangers…

Mais abordons maintenant le point crucial sur ce modèle : sa boite de vitesses virtuelle. Empruntée à Hyundai qui l’avait inauguré sur sa Ioniq 5N, celle-ci a impressionné bon nombre de constructeurs qui cherchent eux aussi à recréer des sensations lors de la conduite d’une sportive électrique.

Et ce qui pourrait s’assimiler au départ à un artifice peut au contraire se révéler plus que pertinent, un élément de poids qui fera la différence. Car la linéarité est souvent synonyme de manque de sensations sur une sportive, même si le chrono est excellent. Ici avec la boite virtuelle, le conducteur peut passer les rapports avec les palettes, et ressent des ruptures de couple qui donnent un tout autre rythme. Est-ce une aberration de vouloir reproduire les sensations d’une voiture thermique ? Certainement pas, d’autant plus que l’activation de ce mode n’est pas une obligation.

Qui dit voiture électrique dit autonomie, capacité de batterie, recharge, des sujets moins parlants sur un modèle sportif mais malgré tout incontournables.

Déjà pour commencer, l’EV4 GT reprend la plus grosse batterie de la gamme, à savoir une batterie NMC signée LG d’une capacité de 81,4 kWh. L’autonomie est forcément inférieure à celle de la version la plus efficiente, du fait d’un poids supérieur et d’une monte pneumatique sportive. Celle-ci dépasse tout de même les 500 km, ce qui demeure donc très correct.

D’une fait d’une architecture 400V, il ne faudra pas espérer bénéficier des vitesses de charge rapide les plus élevées du moment. Sur ce point, l’EV4 GT se situe dans la moyenne et ne fait pas de miracles. Pour l’heure, les modèles 800V font encore figures d’exception sur le marché, mais dans quelques années la situation sera sans aucun doute bien différente.

Le commodo sert à démarrer et à changer les vitesses

Kia propose bien évidemment tout un arsenal d’aides à la conduite, qui commencent dès la sortie du parking. L’EV4 GT peut ainsi être pilotée à distance pour avancer et reculer : une fonction qui pourra vous permettre de vous garer près d’un mur par exemple sans vous soucier de l’ouverture de la portière dans un parking serré. Un équipement encore très rare dans la production automobile, apparu il y a une dizaine d’années chez BMW sur la Série 7.

Parmi les ADAS obligatoires, la fameuse alerte de survitesse toujours rapidement agaçante : Kia a prévu un simple appui long sur la touche de volume sonore du volant pour la désactiver. Cela évite d’aller farfouiller dans un menu à chaque redémarrage, bien vu !

Au final, conduire l’EV4 GT au quotidien est forcément réjouissant par rapport à une électrique classique, avec un niveau de fun qu’on aimerait voir plus souvent. Pour comprendre, le mieux est sans aucun doute de l’essayer !

@actuautorevolution Petit jeu du jour : j’ai caché le logo sur le volant… À vous de deviner quel modèle se cache derrière ! Vous avez trouvé ? Bientôt plusieurs vidéos pour vous parler de ce nouveau modèle encore très peu diffusé en France ! automobile voiture cars voituredesport auto ♬ son original – Actu Auto Revolution – Actu Auto Revolution

Budget : un tarif toutes options

Les tarifs de la Kia EV4 débutent à 38690 euros pour une version Air 4X2 58 kWh de 204 ch, et grimpent jusqu’à 50490 euros pour une EV4 GT Line 4X4 de 265 ch. Cette version GT réclame donc plus e 6000 euros de plus, pour un surcroît de puissance de moins de 30 ch supplémentaires. La différence de prix se situe en grande partie sur le niveau d’équipement, puisque l’EV4 GT est full options !

Même le système hifi Harman Kardon est de série

Produite en Europe dans l’usine Kia de Zilina, en Slovaquie, l’EV4 est par conséquent éligible aux aides à l’achat, en l’occurrence les primes CE sur le marché français. Celles-ci sont même bonifiées pour les modèles électriques dont les batteries sont produites en Europe, ce qui est là aussi le cas avec des batteries assemblées par LG en Pologne. Pour en profiter il faudra donc faire l’impasse sur les versions les plus onéreuses mais cela vous permettra déjà d’accéder à la grosse batterie de 81 kWh et donc à une autonomie qui peut atteindre 625 km.