Mercedes-AMG CLE 646 : le retour du gros V8 qui veut jouer les muscle cars

Mercedes-AMG CLE 646

Le plus intéressant avec cette Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung n’est peut-être pas sa puissance. C’est le fait qu’AMG semble avoir décidé, pour une fois, de regarder dans le rétroviseur plutôt que vers la prochaine génération d’hybridation.

Un gros V8. Une propulsion. Une carrosserie élargie. Et seulement 30 exemplaires.

Mercedes-AMG avait pris l’habitude de nous parler d’électrification, de technologie issue de la Formule 1 et de groupes motopropulseurs toujours plus complexes. La CLE 646 Spezialanfertigung prend presque le chemin inverse. Elle conserve bien un petit système 48 volts, mais pour le reste, on retrouve une recette autrement plus simple : un V8, deux roues motrices et une carrosserie gonflée aux hormones.

Et AMG n’a visiblement pas cherché la discrétion. Cette CLE très spéciale sera produite à seulement 30 exemplaires. Son prix n’a pas encore été communiqué, ce qui laisse déjà imaginer une facture particulièrement salée. Le nom Spezialanfertigung signifie littéralement « fabrication spéciale » en allemand. Un intitulé plutôt adapté à une voiture qui n’a plus grand-chose à voir avec une CLE classique.

Une CLE qui change complètement de registre

La CLE 53 4MATIC+ constitue aujourd’hui l’un des repères intéressants pour comprendre le niveau atteint par cette 646. Le six cylindres de 3,0 litres développe 449 ch et 560 Nm, avec transmission intégrale et 0 à 100 km/h en 4,2 secondes sur le modèle actuellement proposé par Mercedes en France.

La 646 joue dans une autre catégorie.

Sous son capot se trouve le nouveau V8 AMG 4,0 litres à vilebrequin plat. Deux turbos, 646 ch à 6 000 tr/min et 850 Nm. Le système 48 volts reste présent avec son alterno-démarreur intégré capable d’apporter ponctuellement 23 ch et 205 Nm supplémentaires, mais ce n’est clairement pas cette assistance électrique qui définit la voiture.

C’est même plutôt l’inverse. AMG ne cherche pas ici à faire de la CLE une nouvelle démonstration technologique façon C 63 S E Performance. Cette dernière avait choisi un quatre cylindres de 2,0 litres associé à un moteur électrique pour atteindre 680 ch et 1 020 Nm. Une mécanique impressionnante, certes, mais très éloignée de l’idée traditionnelle que l’on peut se faire d’une AMG à moteur V8. (

La CLE 646 remet donc le moteur thermique au centre du spectacle.

Mercedes-AMG CLE 646

636 chevaux, mais surtout deux roues motrices

La puissance passe uniquement par les roues arrière. Pas de 4MATIC+ ici pour sécuriser systématiquement les accélérations. La boîte AMG TCT à neuf rapports est conservée, tout comme le différentiel arrière autobloquant électronique.

Le résultat annoncé est de 3,9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Sur le papier, cela paraît presque étonnamment raisonnable face aux 646 ch. La CLE 53 n’est d’ailleurs qu’à deux dixièmes, selon les données françaises actuelles, avec ses 449 ch et ses quatre roues motrices.

AMG lui ajoute un système de contrôle de traction variable inspiré de celui utilisé sur la précédente GT R. L’idée est de laisser le conducteur choisir avec davantage de précision la quantité de puissance qui peut passer au sol avant que l’électronique ne décide d’intervenir.

Mercedes-AMG CLE 646

Une carrosserie élargie de 60 mm

La transformation ne s’arrête évidemment pas au moteur. La CLE 646 gagne 60 mm de largeur, avec des trains roulants spécifiques et une suspension entièrement revue. Les amortisseurs réglables sur quatre positions ont été développés avec KW Automotive, tandis que les ressorts en acier sont raccourcis et que la géométrie devient nettement plus agressive.

AMG a aussi travaillé sur le poids. La voiture affiche environ 1 895 kg, soit près de 170 kg de moins qu’une base comparable grâce notamment à des vitrages latéraux et arrière en polycarbonate, un capot et des ailes avant en carbone et un habitacle qui fait largement appel à ce même matériau.

Ce n’est toujours pas une petite sportive légère. Mais pour une grande GT moderne bourrée de mécanique, le résultat commence à devenir intéressant.

Et puis il y a les freins. Des carbone-céramique de 420 mm à l’avant, associés à des jantes forgées de 20 pouces. Là encore, le message est assez éloigné de celui d’un simple kit esthétique AMG.

Mercedes-AMG CLE 646

Elle ressemble davantage à une Black Series qu’à une CLE

La face avant paraît presque disproportionnée avec cette immense ouverture de calandre prolongée jusqu’au splitter. AMG y intègre les différents conduits destinés au refroidissement des freins et des radiateurs, tandis qu’une prise d’air apparaît directement sur le capot.

Les ailes avant sont spécifiques et disposent elles aussi de véritables ouvertures. Leur dessin rappelle volontairement celui de l’AMG One, notamment pour évacuer la pression d’air accumulée autour des roues.

À l’arrière, AMG n’a pas complètement redessiné la caisse. Des extensions de passages de roue viennent toutefois élargir visuellement l’ensemble et se raccordent aux nouveaux bas de caisse et au bouclier.

Puis arrive l’aileron. Réglable, évidemment. Associé au diffuseur arrière, il peut générer jusqu’à 250 kg d’appui à 310 km/h !

Mercedes-AMG CLE 646

Même l’échappement a droit à son traitement spécial

Le système d’échappement en titane a été développé avec Akrapovič. Les sorties sont superposées et libèrent davantage d’espace pour le diffuseur.

L’intérieur suit la même logique : carbone sur les portes, la console et la planche de bord, sièges spécifiques et ambiance nettement plus radicale. Là encore, Mercedes ne cherche pas vraiment à transformer cette CLE en salon roulant. Le poids a été traqué avant le confort absolu.

Même la peinture joue la carte de l’exclusivité avec un dégradé allant de l’argenté à l’avant vers le noir à l’arrière, accompagné de badges spécifiques et de plusieurs signatures AMG.

Il y a un détail intéressant dans tout cela : les nouveaux feux de la 646 annoncent aussi une évolution plus large de la CLE. Cette version ultra-limitée sert donc en quelque sorte de vitrine à certains éléments qui arriveront ensuite sur le restylage de la gamme.

Mercedes-AMG CLE 646

Une AMG qui assume presque une contradiction

Mercedes-AMG continue évidemment de développer des voitures électrifiées et des mécaniques pensées pour réduire leur consommation ou leurs émissions.

Et au milieu de tout ça, AMG sort une voiture avec un V8 de 4,0 litres, 850 Nm, une propulsion et suffisamment d’appui aérodynamique pour transformer le coupé en engin de piste.

Comme si la marque voulait rappeler qu’elle sait encore faire autre chose.

Les anciennes CLK Black Series et C 63 Black Series avaient cette réputation de machines assez brutales, parfois presque excessives. La CLE 646 semble vouloir reprendre cette philosophie, mais avec les moyens techniques d’une AMG moderne.

Les 30 exemplaires sont déjà des collector et on imagine les chanceux qui pourront recevoir la leur…

Mercedes-AMG CLE 646

Mercedes-AMG CLE 646