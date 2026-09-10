Citroën C5 Aircross Émeraude : une série spéciale inédite

Citroën C5 Aircross Émeraude

Le C5 Aircross avait déjà choisi son camp. Plutôt que de chercher à devenir le SUV familial le plus spectaculaire de sa catégorie, Citroën veut surtout que l’on ait envie de rester à bord. Avec la série spéciale Émeraude, la marque pousse cette logique un peu plus loin, avec une présentation plus exclusive et surtout un équipement qui colle assez bien à l’image de grand voyageur que le modèle veut désormais porter.

Un an après l’arrivée de la nouvelle génération, le C5 Aircross change donc à nouveau de costume. Pas de révolution mécanique cette fois. Citroën travaille surtout l’ambiance.

Un bleu qui raconte déjà une histoire

La principale nouveauté saute aux yeux : le Bleu Émeraude. Citroën aurait pu se contenter d’une peinture supplémentaire dans le catalogue. La marque en fait finalement le fil conducteur de cette série spéciale.

La teinte est accompagnée de Color Clips bleus sur la partie avant et la protection de porte. Un petit drapeau français apparaît également dans les appendices aérodynamiques de la custode arrière, juste à côté de la signature Émeraude.

Le résultat devrait surtout fonctionner par petites touches. C’est assez différent de certaines séries spéciales qui accumulent les logos et les éléments décoratifs jusqu’à donner l’impression d’une finition artificiellement gonflée.

Le C5 Aircross Émeraude pourra d’ailleurs être commandé dans plusieurs autres couleurs : Noir Perla Nera, Gris Platinium, Blanc Okenite et Vert Astoria. Le bleu reste évidemment celui qui donne son sens à cette édition.

Il y a surtout une vraie logique derrière cette appellation. Le C5 Aircross est produit à Rennes-La Janais, en Bretagne, et la Côte d’Émeraude se trouve à quelques kilomètres seulement du site industriel. La série spéciale sert donc autant à distinguer le SUV dans la rue qu’à raconter son origine.

Citroën C5 Aircross Émeraude

Citroën revient à ce qu’elle sait faire de mieux

À bord, le C5 Aircross Émeraude part de la finition Plus et reçoit une ambiance intérieure spécifique. Les détails bleus sont volontairement discrets, avec une étiquette sur les sièges avant et un insert dans la partie textile de la planche de bord.

Si Citroën veut vendre son SUV comme une voiture destinée aux longs trajets, il faut que l’équipement suive. Le siège conducteur électrique, les sièges avant chauffants, le volant chauffant et l’accoudoir arrière vont clairement dans ce sens. La recharge sans fil pour smartphone et le hayon motorisé mains libres complètent l’ensemble.

Les suspensions Citroën Advanced Comfort à butées hydrauliques progressives restent l’un des éléments importants de l’identité du modèle, avec les sièges Advanced Comfort. Le C5 Aircross dispose aussi d’un habitacle généreux et d’un coffre annoncé à 651 litres, pouvant atteindre 1 985 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Le SUV mesure 4,65 mètres de long avec un empattement de 2,78 mètres. On est donc clairement dans une catégorie où l’espace intérieur compte autant que le style extérieur.

Citroën C5 Aircross Émeraude

La série Émeraude reçoit aussi le Pack Drive Assist 2.0.

Le système apporte notamment une aide au positionnement dans la voie, une assistance semi-automatique au changement de voie, une anticipation des limitations de vitesse et une surveillance d’angle mort capable de fonctionner sur une longue distance. L’alerte de trafic arrière complète le dispositif.

Citroën C5 Aircross Émeraude

Une gamme qui laisse toujours le choix

L’Émeraude arrive sur un C5 Aircross qui dispose déjà d’une gamme de motorisations assez large. Hybride, hybride rechargeable et électrique : Citroën continue de laisser plusieurs portes ouvertes.

Le C5 Aircross hybride 145 ch constitue aujourd’hui l’entrée de gamme électrifiée, tandis que l’hybride rechargeable développe 225 ch. Le modèle existe aussi en électrique, avec une version 210 ch et une déclinaison Grande Autonomie de 230 ch.

Cette dernière est particulièrement intéressante pour un SUV familial : avec sa batterie de 97 kWh utiles, elle revendique jusqu’à 680 km en cycle WLTP et une recharge de 20 à 80 % en 27 minutes sur borne ultra-rapide de 160 kW. Elle était proposée en France à partir de 46 990 euros en finition Plus lors de l’ouverture des commandes.

Le C5 Aircross électrique classique démarre actuellement à 40 990 euros en France, tandis que l’hybride 145 ch est affiché à partir de 35 990 euros sur le site Citroën.

Le positionnement de l’Émeraude sera donc particulièrement intéressant à surveiller au moment de son arrivée en concession. Citroën n’a pas encore communiqué son tarif dans l’annonce de cette série spéciale, qui sera commercialisée en octobre 2026.

Citroën C5 Aircross Émeraude

Citroën C5 Aircross Émeraude

Citroën C5 Aircross Émeraude