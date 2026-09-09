Teasing sur la future BMW Série 3 : toutes les dernières infos !

future BMW Série 3

Il y a quelque chose d’assez paradoxal dans la prochaine BMW Série 3. Au moment où la marque allemande déploie sa nouvelle génération de modèles électriques, elle continue de consacrer beaucoup d’énergie à une voiture équipée… d’un moteur thermique.

Et pas question de faire les choses à moitié. La future Série 3 vient d’entrer dans les dernières étapes de son développement. Les prototypes terminent leurs réglages à Miramas, dans le sud de la France, après avoir connu la neige et le froid d’Arjeplog en Suède, puis l’un des juges de paix les plus sévères de l’industrie automobile : le Nürburgring. Ce n’est pas vraiment une voiture que BMW peut se permettre de rater.

La Série 3 va devoir vivre avec deux personnalités

La prochaine génération va cohabiter avec la BMW i3 électrique. Les deux modèles seront proches visuellement et partageront une bonne partie des nouveaux codes inaugurés par la Neue Klasse.

BMW ne cherche plus forcément à faire comprendre immédiatement qu’une voiture est électrique. La i3 et la future Série 3 thermique auront une identité commune, avec cette nouvelle interprétation de la calandre BMW, des proportions plus tendues et un habitacle dominé par le nouveau Panoramic iDrive.

La Série 3 continuera de proposer des moteurs quatre et six cylindres, avec une hybridation légère en 48 volts. BMW conserve donc une porte ouverte à ceux qui ne veulent pas encore passer à l’électrique, alors même que la marque prépare une gamme beaucoup plus largement basée sur cette technologie.

C’est assez logique commercialement. La Série 3 reste l’un des piliers de BMW et son public n’a pas forcément envie de transformer du jour au lendemain une berline routière en voiture électrique.

future BMW Série 3

Une M350 xDrive qui cherche visiblement à faire parler d’elle

Et puis il y a cette M350 xDrive. Son nom mérite déjà qu’on s’y attarde. BMW ne la présente pas comme une véritable M3, mais elle s’en rapproche suffisamment sur certains aspects pour devenir une proposition particulièrement intéressante dans la gamme.

Sous le capot, on retrouve un six cylindres en ligne de 3,0 litres associé à une hybridation légère 48 volts. La puissance cumulée atteint 443 ch pour 580 Nm.

Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,1 secondes. On n’est donc plus très loin des performances que l’on associait, il n’y a pas si longtemps, à des voitures beaucoup plus radicales.

La transmission intégrale xDrive et la boîte automatique à huit rapports sont de série. BMW ajoute aussi une suspension M adaptative, un différentiel M Sport et une direction DirectDrive à démultiplication variable. Puis BMW parle de « Drift Moment ».

future BMW Série 3

Une mise à jour capable de changer le comportement de la voiture

Le nom est plutôt explicite. La fonction permettra de transférer le couple vers les roues arrière et de désactiver le contrôle dynamique de stabilité.

La M350 xDrive pourra donc prendre, temporairement, des airs de propulsion.

C’est assez amusant de voir cette technologie arriver sur une Série 3 à l’heure où les voitures deviennent toujours plus électroniques. On pourrait imaginer que le logiciel sert principalement à gérer la consommation, les aides à la conduite ou les écrans. BMW s’en sert ici pour modifier le comportement de la voiture.

Et le plus étonnant n’est peut-être même pas la fonction elle-même.

Elle pourra être ajoutée à certaines voitures déjà livrées grâce à une mise à jour à distance. BMW ne donne pas encore tous les détails concernant les conditions d’activation, mais l’idée est révélatrice de la direction prise par l’industrie : une partie des caractéristiques d’une voiture n’est désormais plus forcément figée au moment où elle quitte l’usine.

Le « Drift Moment » doit arriver progressivement à partir de 2027.

future BMW Série 3

BMW travaille surtout sur ce qui ne se voit pas

La nouvelle Série 3 adopte les codes de la Neue Klasse, mais son développement ne se résume évidemment pas à une nouvelle face avant et à un nouvel écran.

BMW insiste beaucoup sur l’architecture de contrôle dynamique. Derrière cette expression assez peu sexy se cache une évolution importante : plusieurs fonctions qui participent au comportement de la voiture sont désormais coordonnées par une architecture électronique et logicielle beaucoup plus intégrée.

La Série 3 conserve pourtant des solutions mécaniques très classiques. Double articulation à l’avant, cinq bras à l’arrière, nouvelles fixations de barres antiroulis et nouveaux amortisseurs.

À force de parler d’intelligence artificielle, de logiciels et de mises à jour OTA, on en oublierait presque qu’une berline sportive doit toujours avoir quatre roues correctement posées sur la route.

BMW annonce aussi une nouvelle génération de freinage intégré et une direction revue. Ce sont probablement ces évolutions, beaucoup moins visibles que le système multimédia, qui feront la différence une fois les premiers kilomètres parcourus.

future BMW Série 3

La dernière Série 3 thermique vraiment traditionnelle ?

C’est finalement la question qui accompagne cette nouvelle génération. BMW ne ferme pas encore la porte au moteur thermique. Mieux, la marque semble vouloir lui offrir une sortie plutôt honorable. Les quatre cylindres et le six cylindres restent au catalogue, l’hybridation légère doit limiter leur appétit et la M350 xDrive conserve même un six cylindres en ligne.

Mais autour d’eux, tout change. L’électronique devient centrale, l’interface évolue complètement, le logiciel prend une place croissante et le style rejoint celui des futurs modèles électriques. La Série 3 thermique ressemble donc moins à une résistance du passé qu’à une transition.

Elle pourrait même être l’une des dernières BMW où l’on retrouve encore cette combinaison : un moteur multicylindre, une boîte automatique, une transmission intégrale et une vraie recherche de sensations mécaniques, le tout enveloppé dans une voiture pensée selon les règles de la Neue Klasse.

Les premiers modèles doivent arriver en production au second semestre 2026. Il faudra alors voir si toute cette sophistication n’a pas éloigné la Série 3 de ce qui faisait justement son charme.

Parce qu’au bout du compte, ce n’est ni le Panoramic iDrive ni le « Drift Moment » qui décidera de son succès. Ce sera le volant, et ça, BMW le sait probablement mieux que personne.