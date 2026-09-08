Nouvelle Dacia Spring : à partir de 17 900 €, mais la Twingo E-Tech lui met déjà la pression

Nouvelle Dacia Spring

La nouvelle Dacia Spring arrive avec un tarif qui reste fidèle à la réputation du modèle. 17 900 € pour l’Expression et 19 400 € pour la Journey, hors aides et options. Sur le papier, Dacia reste donc sous la barre symbolique des 20 000 €.

Mais il y a un petit problème. Cette Spring partage sa base technique avec la Renault Twingo E-Tech électrique, et la Renault est aujourd’hui affichée à partir de 15 870 € après déduction de la prime Coup de Pouce de 3 620 €. La comparaison devient donc beaucoup plus intéressante qu’un simple « nouvelle Spring pas chère ».

17 900 € pour commencer, et pas vraiment de troisième choix

Dacia a fait simple. Très simple même. Deux finitions, une seule motorisation et une seule batterie. L’Expression débute à 17 900 €, tandis que la Journey demande 1 500 € supplémentaires, soit 19 400 €.

La mécanique ne change pas d’une version à l’autre : moteur électrique de 80 ch, batterie LFP de 27,5 kWh et chargeur embarqué de 6,6 kW.

Pas besoin de passer des heures à comparer cinq motorisations et quatre batteries pour comprendre la gamme. On choisit surtout son niveau d’équipement.

Et Dacia a visiblement voulu éviter que la Spring franchisse la fameuse barre des 20 000 €.

Il faudra toutefois ajouter quelques éléments si l’on veut une Spring vraiment complète.

La peinture métallisée ou spécifique coûte 550 €, le câble de recharge domestique demande 300 € et le coffre avant, plutôt pratique pour ranger le câble, est facturé 150 €. Le pack Charge Rapide est réservé à la Journey et coûte 500 €. Il ajoute la recharge AC 11 kW et DC 50 kW. Les sièges chauffants sont encore une option à 250 €.

Dacia Spring 2026

La Journey à 19 400 € est probablement celle à regarder

À ce niveau de prix, la finition Expression fait déjà le travail : climatisation manuelle, radar de recul, frein de stationnement électrique, vitres et rétroviseurs électriques, écran conducteur de 7 pouces, Media Control, banquette rabattable 50/50 et plancher de coffre fractionnable.

Mais la Journey apporte quelques équipements qui changent davantage le quotidien.

On trouve notamment la carte mains libres, la caméra de recul, les jantes de 16 pouces, deux prises USB-C et surtout le système Media Nav Live avec écran tactile de 10,1 pouces, navigation connectée et réplication sans fil du smartphone.

Pour 1 500 € de plus, la montée en gamme paraît donc assez cohérente.

C’est même probablement la version que Dacia voudra pousser auprès des clients particuliers.

Elle reste sous les 20 000 €, tout en donnant une impression de voiture nettement plus complète.

Nouvelle Dacia Spring 2026

Et puis il y a cette Twingo qui vient jouer les trouble-fête

C’est là que les tarifs deviennent vraiment intéressants à analyser.

La Renault Twingo E-Tech utilise elle aussi une batterie de 27,5 kWh, un moteur de 60 kW, soit 80 ch, et développe 175 Nm. Son 0 à 100 km/h est annoncé en 12,1 secondes. Autrement dit, la Spring et la Twingo sont extrêmement proches mécaniquement.

Pourtant, la Renault démarre actuellement à 15 870 € après le Coup de Pouce de 3 620 €, contre 17 900 € pour la Spring avant aide.

Attention toutefois : les deux prix ne sont pas directement comparables, puisque le tarif Dacia communiqué pour la Spring est hors aides, tandis que le prix affiché par Renault intègre déjà la prime.

En retirant cette aide du tarif Renault, la Twingo Evolution ressort autour de 19 490 €. La Spring Expression à 17 900 € est donc, à configuration comparable, plutôt bien placée.

La bataille est beaucoup moins déséquilibrée qu’il n’y paraît au premier regard.

Dacia Spring 2026

La Spring joue même une autre carte que la Twingo

Avec cette nouvelle génération, Dacia ne cherche pas réellement à reproduire la recette de la Twingo.

La Spring mesure désormais 15 cm de plus en longueur et 18 cm de plus en largeur que sa devancière. Elle revendique surtout 337 litres de coffre, jusqu’à 1 283 litres banquette rabattue, et quatre vraies places. Il y a même ce petit coffre avant de 18 litres, proposé pour 150 €.

Ce détail est intéressant parce qu’il résume assez bien la philosophie de la voiture : plutôt que de multiplier les équipements technologiques, Dacia cherche à rendre l’espace disponible plus pratique.

La Twingo, elle, mise beaucoup sur sa modularité avec ses sièges arrière coulissants. Renault annonce jusqu’à 263 km d’autonomie WLTP pour sa version Evolution, contre 250 km pour la Spring.

La Dacia consomme toutefois très peu : 12,7 kWh/100 km en Journey et 12,9 kWh/100 km en Expression selon le cycle WLTP. Et avec un poids à partir de 1 212 kg, elle reste particulièrement légère pour une électrique actuelle.

Dacia Spring 2026

Le pack à 500 € change beaucoup de choses

Il y a un équipement que je regarderais de près au moment de commander : le Pack Charge Rapide à 500 €.

Sans lui, la Spring reste limitée à 6,6 kW en courant alternatif et n’a pas accès à la recharge rapide DC. Avec lui, elle peut monter à 11 kW en AC et surtout accepter jusqu’à 50 kW en courant continu.

Dacia annonce alors 28 minutes pour passer de 15 à 80 %. C’est exactement la même logique que sur la Twingo, pour laquelle le pack Advanced Charge permet également de disposer de l’AC 11 kW et du DC 50 kW.

À 500 €, ce pack paraît donc difficile à ignorer pour quelqu’un qui compte sortir régulièrement de la ville.

Pour une voiture utilisée presque exclusivement à domicile-travail avec recharge chaque nuit, la situation est différente. Le chargeur de 6,6 kW peut largement suffire.

Dacia Spring 2026

À moins de 20 000 €, mais pas à n’importe quel prix

Il faut aussi regarder ce qui se passe une fois les options ajoutées.

Une Spring Expression blanche avec le câble domestique et le coffre avant arrive déjà à 18 350 €. Avec une peinture à 550 €, elle passe à 18 900 €. La Journey, elle, démarre à 19 400 €. Ajoutez le pack Charge Rapide et les sièges chauffants : 20 150 €, avant même une éventuelle peinture payante ou le câble domestique.

La promesse des « moins de 20 000 € » tient donc parfaitement pour la gamme de base, mais elle devient nettement moins évidente dès que l’on commence à piocher dans le catalogue des options.

Et c’est justement pour cela que la finition Expression risque d’avoir un vrai intérêt commercial.

Dacia Spring 2026

Une Spring qui devient surtout intéressante par son rapport équipement/prix

Dacia ouvre aujourd’hui les commandes avec une gamme volontairement dépouillée. Ce n’est pas une Spring avec dix configurations pour créer artificiellement des écarts de prix. C’est 17 900 ou 19 400 €.

La comparaison avec la Twingo E-Tech rend l’affaire encore plus intéressante : même batterie, même puissance, même couple, performances quasiment identiques, mais deux philosophies différentes.

La Renault mise davantage sur la petite citadine très modulable. La Dacia ajoute du coffre, du gabarit et une présentation plus robuste. Et surtout, la Spring est désormais produite en Europe, à Novo Mesto en Slovénie, ce qui lui permet de viser les dispositifs d’aide à l’achat sous réserve de son éligibilité effective au dispositif CEE et à l’éco-score requis.

Pour une voiture qui revendique jusqu’à 250 km d’autonomie, un coût d’utilisation annoncé par Dacia à seulement 2,50 €/100 km et un prix catalogue qui commence sous les 18 000 €, le positionnement est plutôt solide. De quoi lui assurer un bon départ commercial.