Mercedes-AMG CLA 45 électrique : 680 ch pour 82 100 €, le prix surprend

Mercedes-AMG CLA 45

Il y a des tarifs qui font immédiatement tiquer. Et puis il y a ceux qu’il faut regarder une deuxième fois.

82 100 € pour une Mercedes-AMG de 680 ch, c’est beaucoup d’argent. Mais quand on découvre ce que Mercedes a réussi à mettre dans ce CLA 45 4MATIC+, le prix devient presque secondaire. Une compacte électrique capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes et d’aller chercher un chrono de 7 min 32 s sur la Nordschleife n’est pas vraiment ce qu’on avait l’habitude de trouver à ce niveau de gamme. (

C’est même probablement l’une des AMG les plus difficiles à comparer à ses concurrentes.

Le chiffre qui change tout

680 ch. Ce n’est pas simplement une CLA plus puissante que les autres. Mercedes a complètement changé la recette. Trois moteurs à flux axial sont installés sur la voiture, avec deux machines électriques à l’arrière et une à l’avant. Cette architecture permet d’atteindre 500 kW, avec une transmission intégrale capable de répartir très rapidement la puissance. (

La CLA 45 n’est pas conçue comme une voiture qui disposerait d’une puissance énorme pendant quelques secondes avant de devoir lever le pied. Les moteurs sont refroidis par liquide et Mercedes insiste justement sur leur capacité à répéter les phases de pleine puissance. C’est ce qui explique aussi la présence de cette voiture sur le Nürburgring.

Le chrono ? 7 min 32 s 070.

Mercedes revendique un record de catégorie. Sur un circuit comme la Nordschleife, ce n’est pas complètement anecdotique. Évidemment, les histoires de catégories et de records constructeur méritent toujours un peu de recul, mais une voiture qui affiche ce niveau de performance sur le papier n’est plus simplement une version AMG destinée à faire joli dans le catalogue.

Mercedes-AMG CLA 45 électrique

Une CLA qui commence à jouer avec des voitures beaucoup plus sérieuses

C’est là que le tarif de 82 100 € devient intéressant. Une accélération de 2,7 secondes sur le 0 à 100 km/h, c’est un chiffre que l’on associe spontanément à des voitures beaucoup plus exclusives. La CLA reste pourtant une berline quatre portes relativement compacte, avec une utilisation quotidienne qui n’a rien à voir avec celle d’une supercar.

Et elle ne sacrifie pas complètement l’autonomie dans l’opération : la CLA 45 revendique 678 km en cycle WLTP. La batterie dispose de 94 kWh utiles et peut accepter jusqu’à 330 kW en courant continu. Sur une borne suffisamment puissante, Mercedes annonce 22 minutes pour passer de 10 à 80 %. Ce n’est pas vraiment la fiche technique d’une voiture uniquement pensée pour le circuit.

82 100 € : cher pour une CLA, moins pour une AMG de 680 ch

Il faut quand même remettre le prix à sa place. 82 100 €, ce n’est pas une voiture « abordable ». Une CLA classique et une CLA 45 ne s’adressent évidemment pas au même portefeuille. Le loyer annoncé de 1 792 € par mois le rappelle assez brutalement.

Mais le positionnement devient beaucoup plus difficile à attaquer quand on regarde les performances.

La CLA 45 n’est pas simplement une version supérieure de la gamme électrique. Elle apporte une technologie de propulsion qui vient directement des modèles les plus sportifs de Mercedes-AMG. Les moteurs à flux axial utilisés ici ne sont d’ailleurs pas totalement inconnus chez AMG : la CLA est seulement le deuxième modèle de série entièrement électrique de la marque à utiliser cette technologie après l’AMG GT 4-Door Coupé. C’est peut-être ça qui explique le mieux le prix.

On n’achète pas seulement une CLA avec davantage de puissance. On achète une petite vitrine technologique d’Affalterbach. Et pour 82 100 €, la vitrine est plutôt musclée.