Essai Lynk & Co 02 : que vaut ce cousin du Volvo EX30 ?

Essai Lynk & Co 02

A son arrivée en France, le constructeur chinois Lynk & Co a misé sur des formules de leasing pour un SUV hybride rechargeable. Mais la gamme s’est depuis étoffée avec ce Lynk & Co 02, un SUV électrique de segment B, cousin du Volvo EX30. Les deux marques font effectivement partie du groupe Geely, ce qui explique cette proximité technique !

Un design dans l’air du temps

Long de 4,46 m, le Lynk & Co 02 est plus proche d’un Peugeot e-3008 que d’un e-2008 et s’en rapproche également pour son profil de SUV coupé. A l’avant, le design est épuré avec une face avant fermée, et des blocs optiques qui rappellent le premier modèle de la marque. Le profil est également dynamisé par un pavillon de toit noir, qui commence au niveau des montants de pare-brise. Les détails sont soignés, à l’image des rétroviseurs extérieurs avec glaces affleurantes, ou de la partie tôlée qui remonte jusqu’aux vitres avec un joint dissimulé. Une évolution tendance, qu’on retrouve aussi chez des français comme le C5 Aircross 2.

Comme sur un coupé, les vitres latérales sont sans encadrement, un effet de style appréciable. ( voir photo ci-dessous )

Les portières sont sans encadrement de vitres comme sur un coupé

A l’arrière, le bandeau de feux horizontal est positionné en hauteur comme sur un Toyota C-HR, et semble même faire office de becquet au vu de sa disposition. Il s’anime plutôt joliment à l’approche du véhicule.

Le nuancier ne comporte que 4 teintes, dont ce « Grey grid », sans supplément de tarif. Cette finition More se distingue de la version d’entrée de gamme par ses jantes alliage 20 » et ses vitres arrière surteintées.

Globalement, le design est donc parfaitement dans l’air du temps et semble plaire au plus grand nombre.

La partie arrière ne manque pas de style

A vivre : le 02 mise sur son équipement

A bord du Lynk & Co 02, pas de surprise : l’aménagement est proche de celui d’un Tesla Model Y et ne va donc pas vous surprendre dans les grandes lignes. Au centre, un grand écran multimédia horizontal de 15,4″ donne accès à toutes les fonctions du véhicule. Ne cherchez pas de commande de clim par exemple, tout se retrouve sur l’écran.

En revanche contrairement à un Model Y, le O2 dispose lui d’un petit écran de 10,2 » derrière le volant pour l’instrumentation. Bien utile pour garder la vitesse sous les yeux, d’autant plus que la marque n’a pas prévu d’affichage tête haute pour compléter. C’est mieux que dans le Volvo EX30, qui lui doit se contenter de l’écran central !

Sur le système multimédia, il sera parfois compliqué d’avoir accès à certaines infos, comme la consommation. Les menus d’accès mériteraient d’être revus pour des recherches plus intuitives, et plus rapides.

L’agencement est classique et mise sur certains détails pour faire la différence

Parmi les détails qui différencient ce 02 More de la version Core, un système hifi Harmann Kardon, comme chez BMW, mais aussi un bandeau lumineux sur la planche de bord qui s’anime en musique, ou pour signaler des obstacles lors des manoeuvres.

Les sièges avant sont recouverts ici d’une sellerie cuir synthétique, et profitent de réglages électriques et du chauffage. En revanche, la ventilation n’est pas au programme, même en option. Car sur ce modèle, tout est en série ( ou non proposé ) il n’y a aucune option à cocher ! A l’avant ou à l’arrière, les passagers n’ont d’ailleurs pas de poignée de maintien, et pourront s’en plaindre si vous faites la démonstration des performances du 02.

Le volant est assez original avec des méplats qui lui donnent une forme globalement carrée, et se parent de petites touches de jaune. Une couleur qui est d’ailleurs reprise sur les ceintures du 02 MY27, ce qui n’est pas le cas de notre modèle d’essai qui est un MY26.

La qualité de finition est digne d’un modèle généraliste, avec des plastiques rigides et du similicuir dans l’esprit d’une Tesla.

Aux places arrière, les passagers disposent d’un espace suffisant et tout à fait correct par rapport aux dimensions extérieures du véhicule. Ils profitent d’une luminosité agréable avec cette sellerie claire et le toit vitré panoramique, malgré les vitres surteintées dont la surface est assez réduite.

Les places arrière du Lynk & Co 02

Côté chargement, le volume de coffre n’est pas énorme en soi avec 410 litres. L’accès est facilité par un hayon motorisé, également pilotable par télécommande. Les concepteurs ont complété ce volume par un petit frunk sous le capot avant, avec ouverture à verrin. Celui-ci ne sera pas assez spacieux pour accueillir un bagage cabine, mais pourra être utile pour les câbles de chargement avec sa capacité de 15 litres.

Globalement la partie vie à bord est donc positive au vu de l’équipement embarqué, mais l’habitabilité ne pourra évidemment pas concurrencer celle d’un Model Y, plus imposant avec des dimensions nettement supérieures.

La contenance du coffre est de 410 litres

A conduire : que vaut le Lynk & Co 02 sur la route ?

Côté technique, le Lynk & Co 02 emprunte sa plate-forme au Volvo EX30, puisque tous deux font partie du groupe Geely. Il n’est donc pas étonnant qu’on retrouve une architecture de propulsion, avec à l’arrière un moteur électrique de 272 ch comme sur l’EX30. C’est d’ailleurs la seule offre proposée sur le marché français. Pour plus de précisions, ces deux modèles utilisent la même plate-forme modulaire SEA également utilisée par Zeekr, mais aussi par Smart.

Et autant le dire tout de suite : les performances sont l’un des points forts du modèle, avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,5 s seulement. Pas besoin d’activer le mode sport pour profiter de ce dynamisme très marqué, heureusement accompagné d’un châssis à la hauteur. Les pneumatiques Continental EcoContact 6 Q ne sont pas sportifs en soi, mais assurent le job tout en soignant l’efficience. Celle-ci est malheureusement perfectible. Lynk & Co annonce une autonomie de 445 km, un chiffre qui ne sera pas facile à atteindre dans la vraie vie. D’ailleurs après une charge complète, l’autonomie annoncée à 98 % était de 330 km. Fort heureusement, si vous levez le pied, vous pourrez bien accrocher une valeur de plus de 400 km en tout : à 50 % de batterie, nous étions à 204 km d’autonomie restante.

Ce n’est pas le train avant mais le train arrière qui entraine ce Lynk & Co 02

La consommation moyenne de notre essai s’est d’ailleurs établie à 16,8 kWh, avec une majorité de trajets urbains. Mais repassons sur nos impressions de conduite. La consommation est annoncée plus basse sur la finition More, car la pompe à chaleur est livrée de série pour la climatisation.

Il est possible de choisir des modes de conduite et aussi de jouer sur les réglages de la direction assistée. La direction est assez précise, et le comportement routier encaisse parfaitement les transferts de masse sur des parcours sinueux. Les mouvements de caisse sont bien contrôlés, et il sera difficile de mettre cette propulsion en difficulté. Heureusement, au vu de la puissance proposée me direz-vous.

Même si Lynk & Co est encore une jeune marque, elle profite de toute l’expérience acquise par d’autres marques comme Volvo au sein du groupe Geely.

Du côté du freinage, vous pourrez jouer sur différents niveaux de récupération, en passant par les menus et non par des palettes comme chez d’autres constructeurs. Le mode One Pedal est aussi proposé, avec une décélération qui nous a parfois paru un peu juste pour passer à l’arrêt complet.

La capacité de la seule batterie disponible est de 66 kWh

Cette finition More dispose également du même pack de batterie de 66 kWh que l’entrée de gamme, mais dispose d’une puissance de charge AC supérieure puisqu’elle passe de 11 kW à 22 kW. En charge rapide, le 02 affiche jusqu’à 150 kW, avec une architecture 400V. Sur ce point, Xpeng fait mieux avec son G6 qui dispose d’une architecture 800V.

En matière d’aides à la conduite, l’arsenal de sécurité est très complet, avec les caméras 360°, l’alerte angle mort, régulateur adaptatif, entre autres. Les aides peuvent parfois se montrer intrusives si elles ne sont pas déconnectées, comme sur beaucoup de modèles d’autres marques bien évidemment !

Budget : un tarif sans options

Lynk & Co propose son 02 à partir de 35995 euros, ou en location à partir de 349 euros par mois. A ce tarif, vous avez droit à la finition Core qui embarque déjà de nombreux éléments en série : jantes alliage 19 », caméra de recul, éclairage décoratif, système audio à 8 haut-parleurs, toit panoramique, rétroviseurs extérieurs avec rabattement électrique, hayon motorisé, entrée et démarrage sans clé, sièges avant chauffants, reconnaissance faciale…

La version More va encore plus loin : jantes alliage 20 », sellerie cuir artificiel, sièges avant à réglages électriques, volant chauffant, caméras 360°, système audio Harman Kardon avec 14 haut-parleurs, caméra selfie, éclairage Infinity…

Le système hifi Harman Kardon fait partie de la dotation de série

Comme ces suppléments s’accompagnent aussi d’une charge AC doublée, le tarif passe à 39995 euros. Un tarif qui ne pourra pas bénéficier d’une grosse prime CE du fait de la fabrication en Chine, contrairement par exemple au nouveau Mercedes GLA électrique qui attaque à 44400 euros. A ce tarif, le concurrent allemand dispose d’une batterie un peu plus réduite ( 58 kWh ), d’une puissance inférieure ( 224 ch ), et va surtout imposer d’ajouter un certain nombre d’options pour égaler l’équipement du 02. Impossible par exemple d’ajouter des jantes 19″ ou 20″ sans passer sur un pack AMG Line facturé 7200 euros, un exemple parmi d’autres. Mais Mercedes n’est pas connu pour proposer les meilleurs tarifs du marché, alors allons voir ce que propose Renault avec son Scénic E-TECH.

Prime CE déduite, le Scénic E-TECH Techno option Iconic est très bien équipé, et affiche 607 km d’autonomie : un gouffre face au Lynk & Co 02. Au prix toutefois de 47760 euros.

Pour lutter, il manque une version à plus grosse batterie sur ce 02…