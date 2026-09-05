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Conclusion essai Lynk & Co 02 : notre avis sur ce SUV coupé

5 septembre 2026
Sébastien Rabatel
Le Lynk & Co 02 est encore peu diffusé à l'echelle nationale
Le Lynk & Co 02 est encore peu diffusé à l’échelle nationale

Lynk & Co propose avec le 02 un SUV coupé électrique séduisant, qui change du très répandu Tesla Model Y, entre autres. Cet outsider peut miser sur son style, ses performances et son équipement complet pour convaincre. Dommage qu’il ne soit pas proposé avec une batterie de plus grande capacité pour aller affronter les concurrents qui dépassent de plus en plus les 600 km d’autonomie. Des évolutions sont arrivées avec le MY27, mais plus important encore, un restyling vient d’être présenté en Chine. Il est donc fort probable que la France profite de ce nouveau Lynk & Co 02 restylé courant 2027, avec cette fois-ci une architecture 800V, un nouveau moteur électrique, et une autonomie en hausse. De quoi pallier aux critiques qui peuvent être faites à ce modèle et le rendre très compétitif !

Ce que nous avons aimé :

  • Design réussi
  • Performances élevées
  • Equipement complet
  • Comportement routier efficace

Ce que nous avons moins aimé :

  • Autonomie moyenne
  • Pas de grosse batterie proposée
  • Architecture 400V

Merci à Lynk & Co Colmar pour le prêt de ce modèle d’essai.

 

Fiche Technique

Lynk & Co 02
Moteur
Type de motorisation 100 % Electrique
Puissance nominale maxi
 272 ch
Couple moteur 343 Nm
Puissance fiscale 5 CV
Autonomie 445 km
Performances
Vitesse maxi 180 km/h
0 à 100 km/h 5,5 s
1000 m D.A NC
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 17,6 kWh/100 km (WLTP)
Consommation urbaine NC
Consommation extra-urbaine NC
Taux de CO2 0 g/km

Prime CEE CERTINERGY (France) 2026

 0 euro
Dimensions, mesures
Longueur 4,46 m
Largeur 1,84 m
Hauteur 1,573 m
Empattement 2,755 m
Capacité de la batterie
 66 kWh ( bruts )
Capacité du coffre 410 litres
Poids à vide 1820 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 35995 €
Prix du modèle essayé 39995 € (tarif configurateur)

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

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