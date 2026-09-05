Conclusion essai Lynk & Co 02 : notre avis sur ce SUV coupé

Le Lynk & Co 02 est encore peu diffusé à l’échelle nationale

Lynk & Co propose avec le 02 un SUV coupé électrique séduisant, qui change du très répandu Tesla Model Y, entre autres. Cet outsider peut miser sur son style, ses performances et son équipement complet pour convaincre. Dommage qu’il ne soit pas proposé avec une batterie de plus grande capacité pour aller affronter les concurrents qui dépassent de plus en plus les 600 km d’autonomie. Des évolutions sont arrivées avec le MY27, mais plus important encore, un restyling vient d’être présenté en Chine. Il est donc fort probable que la France profite de ce nouveau Lynk & Co 02 restylé courant 2027, avec cette fois-ci une architecture 800V, un nouveau moteur électrique, et une autonomie en hausse. De quoi pallier aux critiques qui peuvent être faites à ce modèle et le rendre très compétitif !

Ce que nous avons aimé :

Design réussi

Performances élevées

Equipement complet

Comportement routier efficace

Ce que nous avons moins aimé :

Autonomie moyenne

Pas de grosse batterie proposée

Architecture 400V

Merci à Lynk & Co Colmar pour le prêt de ce modèle d’essai.