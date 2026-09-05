Conclusion essai Lynk & Co 02 : notre avis sur ce SUV coupé

Lynk & Co propose avec le 02 un SUV coupé électrique séduisant, qui change du très répandu Tesla Model Y, entre autres. Cet outsider peut miser sur son style, ses performances et son équipement complet pour convaincre. Dommage qu’il ne soit pas proposé avec une batterie de plus grande capacité pour aller affronter les concurrents qui dépassent de plus en plus les 600 km d’autonomie. Des évolutions sont arrivées avec le MY27, mais plus important encore, un restyling vient d’être présenté en Chine. Il est donc fort probable que la France profite de ce nouveau Lynk & Co 02 restylé courant 2027, avec cette fois-ci une architecture 800V, un nouveau moteur électrique, et une autonomie en hausse. De quoi pallier aux critiques qui peuvent être faites à ce modèle et le rendre très compétitif !
Ce que nous avons aimé :
- Design réussi
- Performances élevées
- Equipement complet
- Comportement routier efficace
Ce que nous avons moins aimé :
- Autonomie moyenne
- Pas de grosse batterie proposée
- Architecture 400V
Merci à Lynk & Co Colmar pour le prêt de ce modèle d’essai.
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Fiche Technique
Lynk & Co 02
|Moteur
|Type de motorisation
|100 % Electrique
|Puissance nominale maxi
|272 ch
|Couple moteur
|343 Nm
|Puissance fiscale
|5 CV
|Autonomie
|445 km
|Performances
|Vitesse maxi
|180 km/h
|0 à 100 km/h
|5,5 s
|1000 m D.A
|NC
|Consommation et rejets de CO2
|Consommation mixte
|17,6 kWh/100 km (WLTP)
|Consommation urbaine
|NC
|Consommation extra-urbaine
|NC
|Taux de CO2
|0 g/km
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Prime CEE CERTINERGY (France) 2026
|0 euro
|Dimensions, mesures
|Longueur
|4,46 m
|Largeur
|1,84 m
|Hauteur
|1,573 m
|Empattement
|2,755 m
|Capacité de la batterie
|66 kWh ( bruts )
|Capacité du coffre
|410 litres
|Poids à vide
|1820 kg
|Prix
|Prix d’entrée de gamme
|à partir de 35995 €
|Prix du modèle essayé
|39995 € (tarif configurateur)