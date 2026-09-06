Citroën C3 Aircross d’occasion : l’ancien à 10 000 € face au nouveau à 23 000 €

L’ancien C3 Aircross est accessible à des tarifs dès 10.000 euros chez des professionnels

Le Citroën C3 Aircross n’a jamais été aussi facile à trouver en occasion. Mais selon la génération, le budget n’a absolument rien à voir.

Le premier Citroën C3 aircross en occasion peut désormais se dénicher autour de 10 000 euros, voire un peu moins pour les exemplaires les plus kilométrés. Le nouveau, lui, reste encore largement au-dessus des 20 000 euros. Les premières annonces tournent autour de 23 000 à 25 000 euros.

Deux générations, deux marchés.

Sous les 10 000 €, le premier C3 Aircross reste dans le coup

Arrivé en 2017, le premier C3 Aircross commence à avoir quelques années derrière lui. Et c’est justement ce qui fait son intérêt aujourd’hui.

Les premiers modèles se trouvent désormais sous la barre des 10 000 euros. Avec ce budget, on peut viser un modèle essence ou diesel selon ses besoins, avec un kilométrage qui se situe généralement autour de 100 000 kilomètres.

Il ne faut pas forcément chercher le prix le plus bas. Pour quelques centaines d’euros supplémentaires, un exemplaire plus récent et mieux équipé peut être nettement plus intéressant.

Le C3 Aircross conserve aussi quelques bons arguments pratiques. Il mesure environ 4,15 mètres, ce qui reste facile à vivre en ville, tout en offrant une vraie position de conduite de SUV.

À l’arrière, la banquette coulissante permet de jouer sur l’espace aux jambes ou le volume de coffre. Celui-ci atteint jusqu’à 410 litres dans la configuration la plus favorable.

Ce n’est pas énorme aujourd’hui, mais pour une petite famille, cela reste largement exploitable.

Et surtout, on parle d’un SUV que l’on peut acheter au prix d’une petite voiture récente.

Le nouveau C3 Aircross présente déjà de belles affaires en occasion

Le deuxième C3 Aircross a changé de dimension

Le nouveau modèle, apparu en 2024, n’est plus tout à fait le même véhicule.

Il grandit d’abord sérieusement. Avec 4,39 mètres de long, il gagne plus de 20 centimètres par rapport à l’ancien. Ça se voit et ça se ressent.

L’espace intérieur progresse et Citroën propose même une configuration sept places. C’est probablement l’une des évolutions les plus intéressantes de cette nouvelle génération.

On reste pourtant sur un véhicule qui conserve une certaine facilité d’utilisation. Il ne devient pas un gros SUV familial pour autant.

Le style, lui, prend une direction beaucoup plus moderne. Fini les formes rondes et les petits airs de crossover de la première génération. Le nouveau C3 Aircross reprend les codes des dernières Citroën, avec une face avant plus verticale et une silhouette plus imposante.

À bord, le changement est tout aussi net. La présentation est plus contemporaine et la gamme fait désormais une place importante à l’hybridation.

Pourquoi les occasions récentes sont encore à plus de 23 000 € ?

C’est finalement le point le plus surprenant.

Le nouveau C3 Aircross est encore récent. Les voitures que l’on trouve en occasion sont souvent des modèles de démonstration ou des véhicules ayant très peu roulé.

Les prix restent donc proches de ceux du neuf.

Pour une version récente, il faut généralement prévoir 23 000 à 25 000 euros, notamment pour les modèles hybrides de 136 ch équipés de la boîte automatique e-DCS6.

On trouve aussi des versions essence plus simples, tandis que la gamme s’est ouverte à l’électrique avec le ë-C3 Aircross.

À ce niveau de prix, on n’achète plus simplement un SUV pratique. On recherche une voiture récente, mieux équipée, plus moderne et capable de rester plusieurs années dans le foyer.

10 000 ou 23 000 euros ?

C’est finalement assez simple.

Avec 10 000 euros, le premier C3 Aircross permet d’accéder à un SUV familial compact sans avoir besoin d’un gros budget. Il faudra accepter une voiture plus ancienne, mais son format reste parfaitement adapté à une utilisation quotidienne.

Avec 23 000 euros, le nouveau C3 Aircross joue une autre partition. Plus grand, plus moderne, disponible en hybride et même en électrique, il vise clairement les familles qui veulent conserver leur voiture plusieurs années.

Le choix dépend donc surtout de ce que l’on attend d’une voiture d’occasion.

Celui qui cherche simplement un véhicule pratique et abordable a tout intérêt à regarder la première génération. Celui qui veut du récent devra encore patienter avant de voir les tarifs du nouveau C3 Aircross descendre franchement.

Pour l’instant, la différence de prix entre les deux générations reste spectaculaire.