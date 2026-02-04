Peugeot 408 restylée : les prix sont déjà connus

Peugeot 408 restylée

Peugeot n’a pas choisi la voie de l’esbroufe. Présentée début janvier à Bruxelles et déjà disponible au configurateur, la 408 restylée arrive sur le marché sans coup de massue tarifaire. Dans un contexte où le moindre lifting sert souvent de prétexte à gonfler l’addition, le constructeur sochalien joue la carte de la retenue et c’est tant mieux.

Visuellement, la 408 évolue par petites touches. Nouvelle signature lumineuse, calandre retouchée, teinte Vert Fascinant désormais de série. Rien de spectaculaire, mais une mise à jour cohérente, calquée sur ce que la 308 a déjà connu. Peugeot n’a pas cherché à réinventer un modèle qui, dès son lancement, misait davantage sur son allure atypique que sur une rupture stylistique franche. L’objectif est clair : moderniser sans perturber.

Une gamme resserrée mais toujours lisible

La structure de gamme reste simple, avec trois niveaux bien identifiés : Allure, GT et GT Exclusive. Pas de multiplication artificielle de versions ou de séries pseudo-limitées. Côté motorisations, Peugeot continue de couvrir large, peut-être même trop, dans un marché où la lisibilité devient un enjeu commercial.

En entrée de gamme, le bloc essence micro-hybride de 145 ch demeure le point d’accès à la 408. Un choix rationnel pour les flottes et les particuliers réticents à l’électrique, même si ce trois-cylindres électrifié peine à enthousiasmer face aux propositions concurrentes plus puissantes ou mieux valorisées à prix équivalent. À l’autre bout du spectre, la version électrique de 210 ch et sa batterie de 58 kWh promet jusqu’à 456 km WLTP. Une valeur honorable sans être spectaculaire, surtout quand une Tesla Model 3 ou une Renault Mégane E-Tech font aussi bien, voire mieux, avec une image technologique plus affirmée.

Entre les deux, l’hybride rechargeable évolue. La puissance grimpe à 240 ch, mais au prix d’un repositionnement plus élitiste. Exit l’accès par la finition Allure. Désormais, le PHEV impose au minimum le niveau GT, ce qui change sensiblement la perception de l’offre.

Peugeot 408 restylée

Des prix presque figés, un détail qui change tout

C’est là que Peugeot surprend. La 408 restylée ne voit pas ses tarifs progresser de manière significative. L’Allure micro-hybride reste affichée à 38 500 euros, un chiffre déjà élevé mais inchangé. L’électrique démarre toujours à 42 700 euros, avec l’argument non négligeable d’une production française ouvrant droit à la prime CEE, un levier que Peugeot exploite habilement pour maintenir l’attractivité de son offre face aux productions asiatiques.

Seule véritable évolution, l’hybride rechargeable. Non pas par une hausse directe, mais par un changement de seuil d’entrée. Avec un tarif plancher désormais fixé à 47 250 euros, la 408 PHEV s’éloigne clairement du cœur de marché. À ce niveau de prix, la comparaison devient plus rude. Un Volkswagen Tiguan eHybrid ou un Toyota RAV4 hybride rechargeable viennent immédiatement à l’esprit, avec une image plus consensuelle et, souvent, une habitabilité supérieure.

Peugeot tempère toutefois ces montants par une politique de remises en ligne assumée sur Peugeot Store. En pratique, la 408 Allure Hybrid 145 peut descendre à 36 050 euros, tandis que l’électrique tombe à 40 480 euros, avant déduction des aides à l’achat. Des chiffres qui replacent la berline surélevée dans une zone de concurrence plus réaliste, surtout face à des SUV compacts souvent plus chers à équipement équivalent. A 41530 euros, la 408 Plug-in hybride 240 ch est légèrement plus chère, et surtout ne donne pas droit aux mêmes aides que la version électrique.

Face au marché, la 408 joue la différence

La vraie question reste celle du positionnement. La 408 n’est ni un SUV pur, ni une berline classique. Cette singularité, longtemps vue comme un pari risqué, devient presque un atout dans un paysage automobile saturé de silhouettes interchangeables. Là où un Peugeot 3008 vise le volume, la 408 s’adresse à un public plus restreint, sensible au style et à une certaine forme de distinction.

Reste que le tarif, même contenu pour un restylage, place la 408 dans une zone où l’exigence est maximale. À plus de 40 000 euros, l’acheteur attend une expérience globale irréprochable, du système multimédia à la qualité perçue, en passant par l’efficience réelle des motorisations. Sur ce terrain, Peugeot a progressé, mais la concurrence n’a pas attendu.

Peugeot 408 restylée

Une mise à jour stratégique, sans prise de risque

Avec cette 408 restylée, Peugeot fait un choix pragmatique. Pas de révolution, pas de flambée des prix, mais un ajustement mesuré pour maintenir le modèle dans la course. Dans une gamme déjà dense, coincée entre 308, 3008 et 508, la 408 continue d’occuper un rôle à part. Suffisant pour séduire ? Probablement, à condition que les remises deviennent la norme plus que l’exception. Car à prix catalogue, la singularité ne suffit plus toujours.