Conclusion essai Kia EV4 GT : notre avis sur cette sportive électrique

Cette nouvelle Kia EV4 est sans aucun doute l’une des compactes électriques produites en Europe les plus pertinentes du moment. Elle se permet de proposer une belle habitabilité pour être une alternative aux sempiternels SUV, et s’offre une batterie de taille généreuse. La déclinaison EV4 GT va encore plus loin avec une sportivité réjouissante dont la conduite profite de la fameuse boite de vitesse virtuelle apparue sur la Hyundai Ioniq 5N, qui est vite devenue une référence. Très bien équipée, la Kia EV4 GT réclame un certain budget. Mais le reste de la gamme pourra combler les attentes de la majeure partie de la clientèle, quand cette « GTI » électrique permettra de booster l’image de ce modèle EV4 inédit.

Ce que nous avons aimé :

Equipement très complet

Performances de sportive

Boite de vitesses virtuelle réussie

Production européenne, batterie comprise

Motricité efficace ( 4 roues motrices )

Habitabilité arrière généreuse

Ce que nous avons moins aimé :

Tarif conséquent

Pas de frunk sous le capot

Autonomie moyenne

Nos remerciements à Kia Mulhouse Car Avenue pour le prêt de ce véhicule !