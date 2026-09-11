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Conclusion essai Kia EV4 GT : notre avis sur cette sportive électrique

11 septembre 2026
Sébastien Rabatel
Conclusion essai Kia EV4 GT : notre avis sur cette sportive électrique
Conclusion essai Kia EV4 GT : notre avis sur cette sportive électrique

Cette nouvelle Kia EV4 est sans aucun doute l’une des compactes électriques produites en Europe les plus pertinentes du moment. Elle se permet de proposer une belle habitabilité pour être une alternative aux sempiternels SUV, et s’offre une batterie de taille généreuse. La déclinaison EV4 GT va encore plus loin avec une sportivité réjouissante dont la conduite profite de la fameuse boite de vitesse virtuelle apparue sur la Hyundai Ioniq 5N, qui est vite devenue une référence. Très bien équipée, la Kia EV4 GT réclame un certain budget. Mais le reste de la gamme pourra combler les attentes de la majeure partie de la clientèle, quand cette « GTI » électrique permettra de booster l’image de ce modèle EV4 inédit.

Ce que nous avons aimé :

  • Equipement très complet
  • Performances de sportive
  • Boite de vitesses virtuelle réussie
  • Production européenne, batterie comprise
  • Motricité efficace ( 4 roues motrices )
  • Habitabilité arrière généreuse

Ce que nous avons moins aimé :

  • Tarif conséquent
  • Pas de frunk sous le capot
  • Autonomie moyenne

Nos remerciements à Kia Mulhouse Car Avenue pour le prêt de ce véhicule !

@actuautorevolution

Le coffre de la Kia EV4 GT ! Vous le trouvez comment niveau volume et praticité ? #kia #voiture #automobile #auto #cars

♬ son original – Actu Auto Revolution – Actu Auto Revolution
 

Fiche Technique

Kia EV4 GT 2026
Moteur
Type de motorisation 100 % Electrique
Puissance nominale maxi
 292 ch
Couple moteur 468 Nm
Puissance fiscale 5 CV
Autonomie 501 km
Performances
Vitesse maxi 170 km/h
0 à 100 km/h 5,6 s
1000 m D.A NC
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 17,9 kWh/100 km (WLTP)
Consommation urbaine NC
Consommation extra-urbaine NC
Taux de CO2 0 g/km

Prime CEE CERTINERGY (France) 2026

 3620 euros et plus selon revenus
Dimensions, mesures
Longueur 4,450 m
Largeur 1,860 m
Hauteur 1,495 m
Empattement 2,820 m
Capacité de la batterie
 81,4 kWh
Capacité du coffre 435 litres
Poids à vide 2060 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 38690 €
Prix du modèle essayé 56390 € (tarif configurateur)

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

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