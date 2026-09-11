Conclusion essai Kia EV4 GT : notre avis sur cette sportive électrique

Cette nouvelle Kia EV4 est sans aucun doute l’une des compactes électriques produites en Europe les plus pertinentes du moment. Elle se permet de proposer une belle habitabilité pour être une alternative aux sempiternels SUV, et s’offre une batterie de taille généreuse. La déclinaison EV4 GT va encore plus loin avec une sportivité réjouissante dont la conduite profite de la fameuse boite de vitesse virtuelle apparue sur la Hyundai Ioniq 5N, qui est vite devenue une référence. Très bien équipée, la Kia EV4 GT réclame un certain budget. Mais le reste de la gamme pourra combler les attentes de la majeure partie de la clientèle, quand cette « GTI » électrique permettra de booster l’image de ce modèle EV4 inédit.
Ce que nous avons aimé :
- Equipement très complet
- Performances de sportive
- Boite de vitesses virtuelle réussie
- Production européenne, batterie comprise
- Motricité efficace ( 4 roues motrices )
- Habitabilité arrière généreuse
Ce que nous avons moins aimé :
- Tarif conséquent
- Pas de frunk sous le capot
- Autonomie moyenne
Nos remerciements à Kia Mulhouse Car Avenue pour le prêt de ce véhicule !
|
Fiche Technique
Kia EV4 GT 2026
|Moteur
|Type de motorisation
|100 % Electrique
|Puissance nominale maxi
|292 ch
|Couple moteur
|468 Nm
|Puissance fiscale
|5 CV
|Autonomie
|501 km
|Performances
|Vitesse maxi
|170 km/h
|0 à 100 km/h
|5,6 s
|1000 m D.A
|NC
|Consommation et rejets de CO2
|Consommation mixte
|17,9 kWh/100 km (WLTP)
|Consommation urbaine
|NC
|Consommation extra-urbaine
|NC
|Taux de CO2
|0 g/km
|
Prime CEE CERTINERGY (France) 2026
|3620 euros et plus selon revenus
|Dimensions, mesures
|Longueur
|4,450 m
|Largeur
|1,860 m
|Hauteur
|1,495 m
|Empattement
|2,820 m
|Capacité de la batterie
|81,4 kWh
|Capacité du coffre
|435 litres
|Poids à vide
|2060 kg
|Prix
|Prix d’entrée de gamme
|à partir de 38690 €
|Prix du modèle essayé
|56390 € (tarif configurateur)