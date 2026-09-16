Volkswagen ID.3 GTI : 326 ch pour la deuxième GTI 100 % électrique

Volkswagen ID.3 GTI

La GTI électrique n’était finalement qu’une question de temps. Volkswagen vient de franchir le pas une seconde fois avec une ID.3 qui abandonne le badge GTX pour reprendre l’un des sigles les plus chargés de l’histoire de la marque. Et ce changement de nom n’est pas anodin.

Il y a deux ans, dans notre article consacré à la Volkswagen ID.3 GTX, nous nous demandions déjà jusqu’où la compacte électrique pouvait aller dans sa transformation en sportive. La réponse arrive aujourd’hui : l’ID.3 GTI revendique directement l’héritage de la Golf GTI, avec 326 ch, 545 Nm et un châssis travaillé pour autre chose que les simples accélérations en ligne droite.

Volkswagen ID.3 GTI : la GTI électrique que l’ID.3 attendait

La GTI change d’époque. Après avoir utilisé le badge GTX pour ses modèles électriques sportifs, Volkswagen ose enfin apposer les trois lettres GTI sur une voiture électrique. Et c’est l’ID.3 qui ouvre le bal.

Présentée le 16 septembre 2026, la nouvelle Volkswagen ID.3 GTI développe 240 kW, soit 326 ch, avec 545 Nm de couple. Elle passe de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. À première vue, le chiffre ne bouleverse pas complètement la hiérarchie des compactes électriques : l’ID.3 GTX Performance affichait déjà 326 ch et 545 Nm. La différence se trouve ailleurs.

Volkswagen ID.3 GTI

Le badge GTX n’aura finalement pas duré très longtemps

En mars 2024, lorsque nous avions détaillé l’ID.3 GTX dans notre précédent article, Volkswagen lançait une compacte sportive électrique avec jusqu’à 326 ch. Cette GTX Performance représentait alors le sommet de la gamme ID.3, avec une batterie de 79 kWh et une recharge jusqu’à 185 kW. (

Le principe était assez clair : GTX devait devenir l’équivalent sportif des ID électriques, là où GTI restait associé aux modèles thermiques.

Volkswagen vient de changer de logique. L’ID.3 GTI reprend exactement la puissance de l’ancienne GTX Performance, mais lui ajoute tout un imaginaire. La ligne rouge sur la face avant, les sièges à carreaux, le volant avec repère rouge à 12 heures, les jantes Wörthersee de 20 pouces… Tout est fait pour que cette compacte soit immédiatement identifiée comme une GTI.

Et le clin d’œil à 1976 n’est évidemment pas innocent. La première Golf GTI fête cette année ses 50 ans.

Volkswagen ID.3 GTI

326 ch, mais surtout un châssis qui veut jouer

Le moteur électrique reste installé sur l’essieu arrière. Avec une batterie de 79 kWh nets, l’ID.3 GTI conserve cette architecture qui avait déjà donné à la GTX un comportement assez différent d’une simple compacte électrique puissante.

La nouvelle venue ajoute surtout des outils destinés à exploiter cette puissance : châssis sport adaptatif DCC, direction progressive, Launch Control et nouveau mode GTI sont montés de série.

C’est probablement là que Volkswagen devra être jugé. Une voiture électrique de 326 ch n’est plus une curiosité. La MG4 XPower avait déjà poussé le curseur beaucoup plus loin avec ses quatre roues motrices et ses 435 ch. La Hyundai Ioniq 5 N a, elle, démontré qu’une sportive électrique pouvait aller beaucoup plus loin qu’un simple exercice de puissance.

L’ID.3 GTI adopte une autre approche. Elle reste une compacte relativement raisonnable, avec cinq places et une autonomie annoncée jusqu’à 601 km WLTP. La batterie accepte une recharge rapide jusqu’à 183 kW, avec un passage de 10 à 80 % annoncé en environ 29 minutes.

Ce n’est donc pas une voiture pensée uniquement pour une série de départs arrêtés.

Volkswagen ID.3 GTI

Le mode GTI joue aussi avec les sensations

Volkswagen sait bien qu’une GTI électrique pose un problème particulier : comment retrouver une partie de l’expérience qui faisait le charme d’une Golf GTI sans moteur thermique ?

La réponse passe ici par l’électronique. Une pression sur le bouton GTI installé sur le volant modifie les réglages du moteur, de la direction et du châssis. Le Launch Control devient disponible et l’ambiance intérieure passe au rouge. Même le Digital Cockpit adopte une présentation spécifique.

Et Volkswagen va plus loin avec un son évoquant celui d’un moteur thermique.

On pourra évidemment discuter de l’intérêt d’un faux bruit moteur dans une voiture qui n’en possède plus. Mais pour une GTI, la question des sensations compte presque autant que celle des chronos.

En revanche, pas de boite virtuelle, contrairement à la Kia EV4 GT…

Volkswagen ID.3 GTI

Une ID.3 qui assume enfin son côté sportif

Visuellement, le changement est assez net. La face avant reçoit la traditionnelle bande rouge GTI, accompagnée de projecteurs matriciels IQ.LIGHT et d’un bandeau lumineux reliant le logo Volkswagen. Le bouclier adopte une grande prise d’air en nid-d’abeilles noir brillant, avec des touches rouges verticales et un élément inférieur façon splitter.

Les jantes Wörthersee de 20 pouces donnent aussi davantage de présence à la voiture.

Volkswagen a surtout modifié un détail qui peut sembler secondaire : le toit, le becquet et le hayon ne sont plus traités en noir comme sur l’ancienne GTX. Ils reprennent la couleur de la carrosserie.

Le rouge Tornado sera évidemment disponible. Cette teinte, associée au code LY3D, renvoie directement à l’histoire des Golf GTI.

Volkswagen ID.3 GTI

Le vrai changement est peut-être à l’intérieur

Le motif à carreaux « Superclark » recouvre les sièges sport et la banquette arrière. Le volant reçoit son repère rouge à 12 heures et une nouvelle instrumentation spécifique apparaît derrière celui-ci.

L’ensemble reprend l’architecture de l’ID.3 modernisée : écran central de 12,9 pouces, nouveau Digital Cockpit et commandes physiques supplémentaires pour certaines fonctions.

Volkswagen conserve aussi une approche assez pragmatique. Toit panoramique, sièges avec massage et mémoire, système audio Harman Kardon de 480 watts, affichage tête haute à réalité augmentée ou encore porte-vélos pourront être ajoutés.

Même la fonction V2L fait son apparition avec la PowerSocket optionnelle.

Une GTI capable d’emmener deux vélos électriques et de les recharger sur place : l’idée aurait semblé étrange il y a quelques années.

Volkswagen ID.3 GTI

L’ID.3 GTI doit maintenant justifier son nom

Le plus intéressant dans cette nouvelle ID.3 n’est finalement pas son 0 à 100 km/h. Les 5,6 secondes annoncées sont impressionnantes, mais l’ancienne ID.3 GTX Performance faisait déjà presque aussi bien avec 5,7 secondes. Volkswagen a donc fait évoluer la philosophie plus que la fiche technique. L’ancienne gamme GTX est aujourd’hui remplacée dans l’imaginaire par une voiture qui revendique directement l’héritage GTI.

La compacte électrique conserve une autonomie proche de celle de la GTX Performance, tout en ajoutant une identité beaucoup plus forte. La puissance, elle, n’augmente même pas.

Ce qui change, c’est ce que Volkswagen veut faire ressentir derrière le volant.

Et c’est probablement là que cette ID.3 GTI devra faire ses preuves. Parce qu’une GTI n’a jamais été uniquement une question de chevaux. La première Golf GTI n’était d’ailleurs pas une voiture monstrueusement puissante : elle avait surtout réussi à mélanger performances, polyvalence et plaisir de conduite dans une formule relativement accessible.

La boucle avec notre article de 2024 est finalement assez amusante : l’ID.3 GTX devait alors trouver sa place parmi les compactes électriques sportives. Deux ans plus tard, Volkswagen lui donne un nom qui ne laisse plus vraiment de doute sur ses ambitions.

Mais attention : les fans de GTI et de Golf GTI ont des attentes de passionnés…

Volkswagen ID.3 GTI