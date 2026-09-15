Les Volvo XC60 et XC90 grimpent en autonomie électrique

Volvo vient de rendre ses hybrides rechargeables nettement plus intéressants. Le XC60 peut désormais revendiquer jusqu’à 200 km d’autonomie électrique, tandis que le XC90 atteint 162 km. Des chiffres qui changent assez largement la philosophie de ces deux SUV : avec une recharge quotidienne, le moteur essence pourrait rester au garage pendant une bonne partie de la semaine.

Mais cette montée en gamme a un prix. Et pas un petit.

Le XC60 T6 démarre à 76 000 euros

En France, les commandes des nouveaux Volvo XC60 et XC90 Long Range sont ouvertes à partir du 15 septembre 2026. La production doit commencer plus tard cet automne.

Le XC60 est le plus accessible des deux. Sa nouvelle version T6 AWD Long Range développe 357 ch et démarre à 76 000 € TTC en finition Start Plus, avec présentation Chrome ou Dark. Il faut compter 78 550 € pour passer à la finition Ultra.

Le T8 AWD Long Range monte à 461 ch. Cette motorisation n’est proposée qu’en finition Ultra et son tarif atteint 86 250 € TTC.

Volvo XC60 Long Range Puissance CO₂ Finition Prix TTC T6 AWD Long Range 357 ch 23 à 26 g/km Start Plus Chrome/Dark 76 000 € T6 AWD Long Range 357 ch 23 à 26 g/km Ultra Chrome/Dark 78 550 € T8 AWD Long Range 461 ch 27 à 31 g/km Ultra Chrome/Dark 86 250 €

Le tarif mérite d’être regardé avant même de parler de l’autonomie. À 76 000 €, le XC60 T6 n’est plus vraiment le SUV hybride rechargeable raisonnable que certains pourraient imaginer. Volvo assume un positionnement premium nettement marqué.

La contrepartie est une capacité électrique qui n’a plus grand-chose à voir avec celle des premiers PHEV.

Les 200 km électriques changent réellement la donne

Volvo annonce jusqu’à 200 km en électrique pour le XC60 Long Range. Le XC90, plus imposant et disponible avec sept places, atteint de son côté 162 km.

L’écart avec les précédentes versions rechargeables est particulièrement important. Volvo parle d’une autonomie électrique plus de deux fois et demie supérieure à celle des modèles existants.

Le constructeur y arrive grâce à une batterie de plus grande capacité intégrée dans le plancher, associée à un moteur électrique plus puissant. Le moteur essence conserve évidemment son rôle lorsque la batterie ne suffit plus.

C’est là que cette technologie devient beaucoup plus facile à défendre. Un XC60 actuel peut déjà effectuer une partie des trajets quotidiens en électrique, mais une autonomie de 200 km permet d’envisager beaucoup plus sérieusement une utilisation quotidienne sans essence.

Volvo XC60 2025

Le XC60 change aussi de visage

Cette évolution mécanique arrive avec un rafraîchissement esthétique du XC60. La face avant reçoit une nouvelle calandre, un capot et des ailes redessinés. Les projecteurs Matrix LED évoluent eux aussi.

Le fameux « marteau de Thor » des optiques Volvo est toujours là, mais sa signature lumineuse devient plus fine. À l’arrière, le hayon, les feux LED et le bouclier ont également été revus.

Ce n’est pas une révolution stylistique. Volvo évite justement de bouleverser un modèle qui fonctionne.

Le XC60 reste immédiatement identifiable, ce qui est probablement préférable pour un véhicule dont la carrière commerciale repose largement sur une clientèle déjà familière avec la marque.

L’habitacle reçoit davantage de changements. Volvo installe une nouvelle planche de bord et de nouveaux panneaux de porte, avec des matériaux comme le bois et, selon la configuration, du cuir Nappa ventilé Cardamome.

L’écran central passe à 11,2 pouces et fonctionne avec la nouvelle interface Volvo Car UX.

Gemini arrive de série

La partie technologique prend aussi une place plus importante.

Le nouveau XC60 intègre Google Gemini, l’assistant conversationnel de Google, de série. L’objectif est de pouvoir utiliser un langage naturel pour préparer un itinéraire, rechercher une destination ou gérer certains messages sans multiplier les manipulations sur l’écran.

Les modèles bénéficient de mises à jour logicielles à distance, ce qui doit permettre de faire évoluer certaines fonctions au fil du temps.

Volvo XC60 2025

Le XC90 passe la barre des 110 000 euros

Le grand XC90 conserve une autre carte à jouer.

Avec ses sept places, il reste le SUV familial haut de gamme de Volvo. Sa nouvelle version T8 AWD Long Range développe 461 ch, comme le XC60 T8, mais son prix n’a évidemment rien à voir.

Le XC90 T8 AWD Long Range est facturé 110 900 € TTC en finition Ultra, avec présentation Chrome ou Dark.

Volvo XC90 Long Range Puissance CO₂ Puissance fiscale Finition Prix TTC T8 AWD Long Range 461 ch 36 à 41 g/km 20 CV Ultra Chrome/Dark 110 900 €

L’écart avec le XC60 T8 atteint donc 24 650 €.

Les deux modèles développent pourtant la même puissance. La différence se retrouve surtout dans le gabarit, l’habitabilité, les sept places et le positionnement du XC90 dans la gamme Volvo.

À 110 900 €, le XC90 T8 Long Range joue désormais dans une catégorie tarifaire où les grands SUV électriques premium deviennent des concurrents très sérieux. Son argument n’est donc pas de coûter moins cher, mais d’offrir une polyvalence différente : électrique au quotidien, essence pour les longues distances.

Volvo ne veut pas encore abandonner le moteur essence

Le XC60 et le XC90 Long Range constituent une sorte de passerelle. Avec 162 à 200 km d’autonomie électrique annoncée, ils peuvent fonctionner une grande partie du temps comme des voitures électriques, sans imposer au conducteur de planifier chaque déplacement longue distance autour d’une borne.

Il faudra simplement accepter de payer cher cette polyvalence. 76 000 € pour le XC60 T6, 86 250 € pour le XC60 T8 et 110 900 € pour le XC90 T8 : Volvo ne cherche clairement pas à démocratiser l’hybride rechargeable Long Range.