Suzuki Across 2026 : deuxième génération pour cette déclinaison du RAV4

Suzuki Across 2026

Le Suzuki Across revient en France. Et comme lors de la première génération, il faut regarder du côté de Toyota pour comprendre d’où vient ce grand SUV. L’Across reste le jumeau du RAV4, avec cette nouvelle génération qui reprend la même base technique tout en adoptant une présentation propre à Suzuki.

La recette évolue surtout sous la carrosserie. La puissance grimpe à 309 ch et la batterie passe à 22,7 kWh. Suzuki annonce jusqu’à 127 km d’autonomie en électrique selon le cycle WLTP. Pour un SUV de 4,62 m, ce n’est plus seulement une capacité destinée à effectuer quelques kilomètres sans essence : sur de nombreux trajets quotidiens, le moteur thermique peut rester au repos.

Un RAV4, mais avec une autre calandre

Visuellement, Suzuki a fait ce qu’il fallait pour ne pas simplement poser son logo sur le Toyota.

L’Across reçoit une face avant spécifique avec une large calandre noire, un capot sculpté et une signature lumineuse à LED différente. Les protections noires, les rails de toit et les jantes de 18 pouces renforcent le côté SUV. Quatre couleurs sont proposées sans supplément : Super White, Ever Rest Green Metal, Massive Gray Metal et Attitude Black Metal.

Pour le reste, les proportions ne changent pratiquement pas. 4,62 m de long, 1,88 m de large et 1,69 m de haut. On reste donc face à un véhicule familial plutôt imposant, loin des SUV compacts qui constituent désormais une bonne partie du marché.

Le positionnement est aussi particulier chez Suzuki. La marque ne propose pas plusieurs niveaux de finition : l’Across arrive uniquement en finition Style.

309 ch et deux moteurs électriques

La mécanique constitue le principal morceau de cette nouvelle génération. Le moteur essence 2,5 litres développe 143 ch. Il travaille avec deux moteurs électriques, un de 151 kW sur le train avant et un autre de 40 kW à l’arrière. La puissance cumulée atteint 309 ch, avec une transmission intégrale électrique E-Four.

Cette architecture permet à l’Across de conserver une transmission intégrale sans liaison mécanique classique entre les deux essieux. L’électronique distribue la puissance aux moteurs électriques en fonction des besoins.

Suzuki Across 2026

127 km sans démarrer le moteur essence

Avec ses 22,7 kWh, le nouveau Across fait un bond par rapport au modèle précédent. L’autonomie électrique annoncée atteint 127 km WLTP.

Sur le papier, cela rapproche le fonctionnement quotidien de celui d’une voiture électrique. Les petits trajets domicile-travail, les déplacements urbains et périurbains peuvent être réalisés sans utiliser le moteur essence, à condition évidemment de recharger régulièrement. Les émissions annoncées sont limitées à 33 g/km de CO₂.

Suzuki ajoute surtout une possibilité qui manquait cruellement au précédent Across : la recharge rapide en courant continu.

L’Across reçoit un chargeur embarqué de 11 kW. Sur une borne AC suffisamment puissante, la recharge de 10 à 100 % demande environ 2 h 30. Le constructeur annonce également une recharge en courant continu jusqu’à 50 kW. Il faut alors seulement 28 minutes pour passer de 10 à 100 %.

Suzuki ne mégote pas sur l’équipement

L’Across Style arrive avec une dotation difficile à prendre en défaut. L’instrumentation numérique mesure 12,3 pouces et l’écran central atteint 12,9 pouces. L’affichage tête haute, la caméra à 360 degrés, le chargeur de smartphone par induction et la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série tout comme le toit ouvrant panoramique.

Suzuki ajoute les projecteurs LED matriciels, les sièges avant électriques et chauffants, la climatisation automatique bizone, le hayon motorisé, l’accès et le démarrage sans clé ainsi que la surveillance des angles morts.

Le coffre propose 446 litres. Ce volume reste correct pour un SUV familial, même si le RAV4 dispose d’un peu plus de capacité selon sa configuration.

Suzuki Across 2026

49 150 € pendant l’offre de lancement

Le tarif catalogue du Suzuki Across est fixé à 55 150 €.

Un montant élevé, mais qui doit être regardé avec son équipement et surtout avec l’offre actuellement proposée par Suzuki. Le constructeur annonce un prix de lancement de 49 150 €, soit 6 000 € de moins que le tarif catalogue.

Un tarif forcément conséquent pour un modèle badgé Suzuki, bien loin du tarif d’un Vitara ou d’un S-Cross, mais justifié par le niveau de prestations.