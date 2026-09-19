Mitsubishi Eclipse Cross électrique : deux nouvelles batteries et jusqu’à 650 km d’autonomie

Le Mitsubishi Eclipse Cross électrique évolue à l’instar de son jumeau dont il est dérivé, le Renault Scénic E-TECH. À partir de novembre 2026, le SUV japonais ne se contente plus de sa batterie de 87 kWh : Mitsubishi ajoute une batterie LFP de 67 kWh et fait évoluer la grande batterie vers 89 kWh.

Le changement le plus visible est évidemment tarifaire : 29 900 € annoncés pour l’Eclipse Cross équipé de la batterie LFP de 67 kWh, dans le cadre de l’offre commerciale Mitsubishi. Il faudra toutefois regarder les conditions exactes de cette offre avant de comparer directement ce montant au prix catalogue de ses concurrents.

Une batterie plus petite qui change le positionnement

Avec ses 67 kWh, la nouvelle batterie LFP permet au Mitsubishi Eclipse Cross de revendiquer jusqu’à 472 km d’autonomie WLTP. La puissance reste fixée à 220 ch, tandis que le SUV conserve une capacité de remorquage allant jusqu’à 1 100 kg.

Ce choix de chimie LFP est intéressant pour une raison simple : Mitsubishi ne cherche plus uniquement à placer son Eclipse Cross parmi les électriques capables de parcourir 600 km. Il lui faut aussi une version capable de descendre dans une zone tarifaire où la concurrence devient particulièrement dense.

Le Renault Scénic E-Tech utilise justement désormais une batterie de 67 kWh associée à 220 ch, avec une autonomie annoncée jusqu’à 467 km. La proximité technique n’est pas vraiment une surprise : l’Eclipse Cross est produit à Douai et repose sur la plateforme électrique AmpR Medium du groupe Renault, comme le Scénic.

La recharge rapide atteint 165 kW sur cette version LFP. Mitsubishi annonce environ 24 minutes pour passer de 15 à 80 %, tandis que la recharge en courant alternatif s’effectue jusqu’à 11 kW.

Ce n’est pas une révolution sur le papier. C’est plutôt une adaptation assez logique à deux usages très différents.

Mitsubishi Cross EV

Les 650 km deviennent le nouvel argument

L’autre évolution est plus discrète mais probableent plus importante pour les gros rouleurs. L’ancienne batterie de 87 kWh laisse sa place à une unité NMC de 89 kWh.

L’autonomie maximale passe alors de 635 à 650 km WLTP.

Mitsubishi conserve ici une puissance de 220 ch, mais modifie surtout l’offre autour de la batterie. La recharge DC atteint 150 kW et demande environ 28 minutes pour passer de 15 à 80 %. Selon la finition, le chargeur embarqué pourra accepter 11 ou 22 kW en courant alternatif.

Cette configuration place directement l’Eclipse Cross face aux meilleurs élèves de la catégorie.

Mitsubishi mise aussi sur la recharge hors de France

C’est l’autre partie de l’annonce, et elle mérite presque autant d’attention que les batteries.

Mitsubishi rejoint le réseau IONITY avec une offre spécifique pour ses clients. L’accès couvre plus de 850 stations réparties dans 24 pays européens, tandis que l’accès à l’infrastructure ChargeLeague élargit encore le nombre de points de recharge rapide accessibles.

Les clients pourront souscrire à l’abonnement IONITY Power à un tarif préférentiel, avec six mois d’essai offerts et un prix du kWh réduit.

Mitsubishi Cross EV

Un Eclipse Cross qui assume de plus en plus son origine technique

Le premier Eclipse Cross électrique est fabriqué à Douai et partage sa base technique avec les modèles électriques issus de l’écosystème Renault-Nissan-Mitsubishi. Mitsubishi avait d’ailleurs annoncé dès 2025 que le véhicule serait produit dans l’usine française d’Ampere.

Le constructeur ajoute aussi un argument sur la durée : garantie jusqu’à 8 ans ou 160 000 km, garantie de la batterie de traction sur la même durée et kilométrage, garantie anticorrosion de 12 ans et assistance routière pendant 8 ans.

À partir de novembre, le client aura donc surtout deux Eclipse Cross électriques à considérer. Le premier cherche l’accessibilité avec ses 67 kWh et ses 472 km. Le second mise sur les voyages avec 89 kWh et jusqu’à 650 km.

Et c’est probablement cette deuxième version qui permettra de mesurer ce que Mitsubishi veut réellement faire de l’Eclipse Cross en Europe. Le premier prix attire l’attention. Les 650 km, eux, donnent une autre idée de l’ambition.