BYD Atto 8 : 775 ch, 7 places et une recharge en 9 minutes

BYD Atto 8

Neuf minutes pour passer de 10 à 97 % de batterie. C’est la promesse qui accompagne le nouveau BYD Atto 8, un grand SUV électrique attendu en Europe au premier trimestre 2027. Avec ses sept places, sa batterie de 115 kWh et une puissance pouvant atteindre 775 ch, le constructeur chinois vise clairement une clientèle habituée aux modèles familiaux haut de gamme. Mais son argument le plus intéressant ne se trouve peut-être pas sous le capot : il concerne le temps passé à la borne.

Présenté au Mondial de l’Auto de Paris 2026, l’Atto 8 doit prendre place au sommet de la gamme européenne de BYD. Long de 5,04 mètres, ce nouveau venu s’attaque à un segment où les grands SUV électriques restent souvent chers, lourds et parfois peu convaincants lorsqu’il faut réellement transporter sept personnes. La marque chinoise a manifestement décidé de ne plus se contenter de proposer des alternatives moins coûteuses aux constructeurs établis.

Un grand SUV qui change les ambitions de BYD

L’Atto 8 affiche des dimensions généreuses : 1,996 m de large pour 1,76 m de haut. Il dépasse donc nettement l’Atto 3 Evo et le Seal U, deux modèles plus compacts dans la gamme. Son gabarit le rapproche davantage des grands SUV familiaux que des véhicules électriques conçus principalement pour les trajets quotidiens.

Le coffre annonce 270 litres lorsque les sept places sont occupées. Ce volume reste modeste pour les bagages d’une famille nombreuse, mais il atteint 1 960 litres une fois les sièges rabattus. Un compartiment avant de 136 litres complète l’ensemble. De quoi ranger les câbles de recharge ou quelques affaires sans encombrer le coffre arrière.

Reste une question que les chiffres ne permettent pas de trancher : l’espace réellement disponible sur la troisième rangée. Sur un SUV de cette taille, sept places ne signifient pas nécessairement sept sièges aussi accueillants. Les familles qui utilisent régulièrement toutes les assises attendront donc de pouvoir juger l’accessibilité et le confort des passagers arrière.

L’Atto 8 ne se contente pas de jouer la carte du volume. BYD lui réserve un équipement technologique ambitieux, avec un écran central de 15,6 pouces, une instrumentation numérique de 10,25 pouces et un affichage tête haute de 26 pouces. L’intégration des services Google constitue une évolution intéressante pour une marque dont les systèmes multimédias n’ont pas toujours été les plus convaincants face aux références du marché. Google Maps, Google Assistant et le Play Store doivent faciliter l’utilisation quotidienne, notamment pour la navigation et les applications.

BYD Atto 8

775 ch : une puissance qui dépasse les besoins d’un SUV familial

Deux configurations électriques sont annoncées pour le marché européen. La première utilise un moteur arrière de 340 kW, soit 462 ch, et 365 Nm de couple. Elle réalise le 0 à 100 km/h en huit secondes, une performance déjà suffisante pour un véhicule familial de ce gabarit.

La seconde ajoute un moteur électrique à l’avant. La puissance combinée grimpe alors à 570 kW, soit 775 ch, pour un couple maximal de 775 Nm. Le 0 à 100 km/h tombe à 4,6 secondes.

Ces performances placent l’Atto 8 dans un territoire habituellement associé à des SUV sportifs beaucoup plus onéreux. Pourtant, la version la plus puissante ne sera pas nécessairement la plus pertinente pour tous les acheteurs. Sur un véhicule destiné aux longs déplacements familiaux, l’autonomie, le confort de suspension et la consommation réelle compteront probablement davantage que quelques secondes gagnées au démarrage.

La batterie Blade de deuxième génération affiche une capacité de 115 kWh. L’autonomie homologuée atteint jusqu’à 653 km en propulsion, contre 602 km pour la variante à transmission intégrale. L’écart n’a rien de surprenant : le second moteur, la transmission aux quatre roues et la puissance supplémentaire se paient généralement par une consommation supérieure.

BYD Atto 8

La recharge en neuf minutes, à condition de trouver la bonne borne

C’est ici que BYD entend véritablement se distinguer. L’Atto 8 sera le premier modèle portant le badge BYD en Europe à bénéficier de la technologie Flash Charging associée à la batterie Blade 2.0.

Le constructeur annonce une recharge de 10 à 70 % en cinq minutes, puis de 10 à 97 % en neuf minutes. Des chiffres particulièrement impressionnants pour une batterie de 115 kWh. Ils reposent sur une infrastructure spécifique capable de délivrer une puissance de recharge pouvant atteindre 1 500 kW dans les conditions prévues par le système.

Cette technologie n’est pas entièrement nouvelle au sein du groupe chinois. Elle a déjà été mise en avant avec la Denza Z9GT, un modèle de la marque premium de BYD destiné au marché européen. L’Atto 8 doit désormais permettre de diffuser cette innovation auprès d’une clientèle davantage tournée vers les grands SUV familiaux.

Une précision reste indispensable : ces neuf minutes ne correspondent pas à une recharge réalisable sur n’importe quelle borne rapide. Il faut disposer d’une station compatible Flash Charging, et le résultat dépend des conditions de charge prévues par le constructeur.

BYD a annoncé son intention de développer un réseau européen de 3 000 stations Flash Charging d’ici la fin de 2027. Le calendrier sera déterminant. Une voiture capable de récupérer presque toute son énergie en neuf minutes perd une partie de son intérêt si les bornes adaptées restent rares sur les grands axes français. L’installation de telles infrastructures suppose aussi de gérer des puissances électriques considérables, même si le système du constructeur fait appel à du stockage d’énergie pour faciliter leur fonctionnement.

La promesse technologique est donc réelle, mais son intérêt quotidien dépendra autant du déploiement du réseau que des capacités de la voiture.

BYD Atto 8

Quel prix pour ce nouveau porte-drapeau électrique ?

Le tarif européen de l’Atto 8 n’a pas encore été communiqué. C’est pourtant l’un des éléments qui permettront de mesurer ses chances face aux grands SUV électriques déjà présents sur le marché.

Le modèle devra notamment convaincre face au Kia EV9, qui mise sur son habitabilité et ses sept places, ou au Volvo EX90, positionné plus haut de gamme. Le Tesla Model X constitue également un point de comparaison, même si son architecture et son approche technologique diffèrent. Face à ces concurrents, BYD pourra mettre en avant sa batterie de grande capacité, son équipement et surtout sa vitesse de recharge annoncée.

Le lancement est prévu au premier trimestre 2027. D’ici là, BYD devra préciser les prix, les équipements des différentes versions et, surtout, les modalités de déploiement de son réseau de recharge.

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