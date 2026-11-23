Opel confie une partie de son avenir électrique à Leapmotor : un SUV attendu en 2028

Opel va bientôt commercialiser un SUV dont une partie importante de la technologie ne sera pas allemande. Le constructeur allemand, qui cherche à accélérer sa transition électrique, vient de formaliser son rapprochement avec Leapmotor. Les deux entreprises travaillent déjà sur un nouveau modèle familial qui doit arriver en 2028. Et cette fois, ce ne sera pas simplement une voiture chinoise rebadgée avec un éclairage différent.

Le projet prend une dimension industrielle avec la signature d’un accord entre Florian Huettl, le patron d’Opel, et Zhu Jiangming, fondateur de Leapmotor. Les équipes allemandes et chinoises sont déjà mobilisées. Une collaboration qui illustre assez bien le changement de méthode chez les constructeurs européens : il devient parfois plus intéressant d’aller chercher une technologie existante en Chine que de dépenser des années et des milliards pour la développer seul.

Une Opel qui devra rester allemande malgré ses dessous chinois

Le futur véhicule prendra place dans la catégorie des SUV compacts, un segment où Opel est déjà présent avec le Grandland. Il ne s’agit donc pas de remplacer un modèle existant, mais d’élargir l’offre avec une proposition supplémentaire.

La recette retenue est assez particulière. Leapmotor apportera les composants techniques majeurs, tandis qu’Opel travaillera sur tout ce qui doit donner au véhicule son caractère propre. Le dessin, l’aménagement intérieur, les sièges, les réglages du châssis et les systèmes d’éclairage resteront notamment dans le périmètre de la marque allemande.

C’est probablement le point le plus intéressant de cette opération. Une voiture électrique ne se résume pas à sa batterie et à son moteur. La position de conduite, le confort des suspensions ou le fonctionnement des aides à la conduite comptent tout autant au quotidien.

Opel devra donc faire mieux qu’un simple exercice de personnalisation. Le constructeur a encore une réputation à défendre sur le comportement routier, un domaine dans lequel ses modèles ont historiquement trouvé leur place face aux Peugeot et Volkswagen.

Leapmotor B10 new e-Hybrid

Le Leapmotor B10 donne déjà quelques indications

Difficile de ne pas regarder du côté du B10 pour comprendre les ambitions de cette association. Ce SUV électrique de Leapmotor appartient justement à la catégorie que vise le futur modèle Opel. Il montre aussi que le constructeur chinois dispose déjà d’une base technique adaptée aux attentes du marché européen.

Le rapprochement n’est pas totalement surprenant. Depuis l’entrée de Stellantis au capital de Leapmotor en 2023, les deux groupes cherchent à exploiter leurs complémentarités. Stellantis apporte notamment son réseau commercial et industriel européen, tandis que Leapmotor met à disposition ses technologies et son expérience dans l’électrique.

La différence avec les premières opérations de distribution est désormais plus visible : les deux partenaires vont jusqu’à développer ensemble un véhicule portant le badge Opel.

Il faudra néanmoins attendre de connaître les caractéristiques définitives pour savoir ce que cette base technique permettra réellement. Autonomie, capacité de recharge, puissance et tarifs sont encore inconnus.

La Corsa laisse une partie de son histoire à Saragosse

Le choix de l’usine espagnole de Saragosse mérite aussi qu’on s’y arrête. C’est là que sera assemblé le nouveau SUV, sur un site étroitement associé à l’histoire récente d’Opel. La Corsa y est produite depuis 1982. Plus de quatre décennies de fabrication pour une citadine devenue l’un des piliers commerciaux de la marque.

L’usine va désormais accueillir une nouvelle génération de véhicules électriques dans le cadre du rapprochement entre Stellantis et Leapmotor. Le SUV Opel et le B10 chinois doivent tous deux profiter de cet outil industriel.

Pour Stellantis, l’intérêt est évident : utiliser ses capacités de production européennes tout en bénéficiant de technologies développées par un partenaire chinois. Cela permet aussi de rapprocher la fabrication des clients européens, un sujet devenu sensible avec la concurrence des voitures importées.

2028, une échéance importante pour Opel

Ce nouveau SUV s’inscrit dans le plan FaSTLAne 2030 de Stellantis. Le groupe cherche à accélérer ses projets et à retrouver des marges de manœuvre face à une concurrence électrique qui ne laisse plus beaucoup de temps aux constructeurs historiques.

Pour Opel, le pari est assez clair. La marque veut élargir son offre sans supporter seule l’intégralité des investissements nécessaires. Elle conserve la maîtrise de son identité visuelle et de certains éléments de mise au point, mais accepte de partager une partie de son savoir-faire industriel avec un constructeur chinois.

Cette évolution aurait été difficile à imaginer il y a encore quelques années. Aujourd’hui, elle devient presque une nécessité économique.

Le plus intéressant sera finalement de découvrir ce qui différenciera cette Opel du Leapmotor B10. Si le constructeur allemand parvient à proposer un véhicule avec une vraie personnalité, une mise au point convaincante et un prix compétitif, cette coopération pourrait lui ouvrir de nouvelles perspectives. Dans le cas contraire, la question de la légitimité d’une Opel reposant largement sur une technologie chinoise risque rapidement de revenir sur la table.