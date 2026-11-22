Ferrari 296 Challenge Stradale

Il y a quelque chose d’assez intéressant dans le choix de Ferrari. Au moment où les constructeurs cherchent à multiplier les technologies pour gagner quelques dixièmes de seconde, la marque italienne décide de faire l’inverse sur sa nouvelle 296 Challenge Stradale. Exit le système hybride rechargeable de la 296 GTB. Cette version radicale retrouve une mécanique exclusivement thermique, avec un V6 biturbo poussé à 670 ch.

Présentée lors des Finali Mondiali 2026 à Barcelone, cette nouvelle déclinaison reprend un nom qui évoque forcément quelques souvenirs aux amateurs de la marque. La première 360 Challenge Stradale, apparue en 2003, avait déjà cette ambition : rapprocher une Ferrari de route de l’univers des voitures de course. Plus de vingt ans après, la recette évolue, mais l’idée reste la même.

140 kg de moins pour oublier une partie de l’hybridation

La 296 GTB développe 830 ch grâce à l’association de son V6 3.0 biturbo et d’un moteur électrique. La Challenge Stradale descend à 670 ch, mais cette perte de puissance sur le papier ne raconte pas toute l’histoire. Ferrari annonce un poids à sec de 1 330 kg, soit 140 kg de moins que la configuration de référence.

Le rapport poids/puissance devient particulièrement intéressant. La voiture revendique un 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, un chrono identique à celui de la 296 Speciale. Le couple atteint 740 Nm et le V6 continue de prendre ses tours jusqu’à 8 500 tr/min.

Le choix de supprimer l’hybridation mérite d’être souligné. La 296 GTB avait introduit une nouvelle manière d’envisager la sportive Ferrari, avec une puissance cumulée impressionnante et la possibilité de parcourir quelques kilomètres en électrique. La Challenge Stradale privilégie une autre philosophie : moins de composants, moins de masse et une réponse mécanique que la marque souhaite plus directe.

Cette approche rappelle davantage les anciennes séries spéciales de Maranello que les supercars hybrides actuelles.

Ferrari 296 Challenge Stradale

Une aérodynamique qui ne cherche plus à passer inaperçue

Le changement est également visible à l’extérieur. La 296 Challenge Stradale adopte un imposant splitter avant, des éléments aérodynamiques autour des roues et un extracteur d’air intégré au capot. À l’arrière, un aileron fixe de grandes dimensions domine une partie arrière largement remaniée.

Le diffuseur est particulièrement imposant. Ferrari annonce jusqu’à 617 kg d’appui aérodynamique à 250 km/h, soit une progression de 72 % par rapport à la 296 GTB.

Ce chiffre donne une idée du travail réalisé. On ne parle plus simplement d’une Ferrari légèrement allégée avec quelques éléments de carrosserie spécifiques. La Challenge Stradale a été pensée pour rester efficace lorsque la vitesse augmente, avec un comportement qui doit se rapprocher de celui d’une véritable voiture de compétition.

Les amortisseurs semi-actifs et les pneumatiques Pirelli P Zero R ou Trofeo RS participent à cette orientation. Le constructeur annonce également un temps de 1 min 18,5 s sur le circuit de Fiorano, soit une demi-seconde de mieux que la 296 Speciale.

Ferrari 296 Challenge Stradale

Un habitacle qui accepte quelques sacrifices

À bord, Ferrari a également fait le ménage. Les rangements disparaissent, l’accoudoir central est supprimé et une partie des garnitures sous les sièges ainsi que des moquettes est retirée. Les panneaux de portes sont réalisés en fibre de carbone.

Des sièges baquets tubulaires en carbone sont également proposés en option. Ils permettent de réduire leur masse individuelle jusqu’à 25 %.

La présentation reste néanmoins suffisamment moderne pour conserver certains équipements du quotidien, avec notamment un support de recharge sans fil pour smartphone et un porte-gobelet. Ferrari ne transforme donc pas complètement sa sportive en voiture de circuit homologuée pour la route.

La gestion électronique évolue aussi. Le sélecteur Manettino accueille une fonction prédictive de contrôle du glissement, associée au système ABS Evo. L’objectif est de permettre au conducteur d’exploiter davantage les capacités de la voiture sans subir des interventions électroniques trop brutales.

Ferrari 296 Challenge Stradale

Quel prix pour la Ferrari 296 Challenge Stradale en France ?

C’est évidemment la question qui intéressera les futurs clients français. Ferrari n’a pas encore communiqué le tarif de cette nouvelle version ni les conditions de commercialisation dans l’Hexagone.

Pour situer son positionnement, la 296 GTB affiche un prix catalogue français d’environ 269 000 euros dans sa configuration de lancement. La 296 Speciale se situe désormais autour de 400 951 euros selon les tarifs relevés sur le marché français.

La Challenge Stradale devrait donc se positionner dans le haut de cette famille, mais il serait prématuré d’avancer un prix français précis. Les options et les possibilités de personnalisation propres à Ferrari peuvent également faire évoluer sensiblement la facture finale.

Ferrari ne cherche finalement pas à faire de cette 296 une simple version encore plus puissante. La marque propose quelque chose de différent, presque à contre-courant de la course aux chevaux. Avec 670 ch, 1 330 kg à sec et un V6 libéré de son assistance électrique, la Challenge Stradale pourrait bien devenir l’une des déclinaisons les plus intéressantes de la famille 296. Reste à savoir combien d’exemplaires seront réellement accessibles aux clients français.

Ferrari 296 Challenge Stradale

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