Volkswagen T-Roc R

Il manquait encore une version au nouveau Volkswagen T-Roc pour afficher complètement ses ambitions. La voici. Volkswagen vient de lever le voile sur le T-Roc R, avec une mécanique de 333 ch, une transmission intégrale évoluée et quelques solutions directement reprises de la Golf R. Le constructeur allemand n’a visiblement pas l’intention de laisser Cupra occuper seul le terrain des SUV compacts sportifs.

Le changement est assez radical par rapport au reste de la gamme. Jusqu’ici, le nouveau T-Roc joue plutôt la carte de la polyvalence, avec ses motorisations électrifiées et une puissance qui reste raisonnable. La version R change complètement de registre. Et pas seulement avec un logo bleu sur la calandre.

La Golf R a trouvé un nouveau terrain de jeu

Sous le capot, Volkswagen installe le quatre-cylindres 2.0 turbo EA888 evo5, développant 245 kW, soit 333 ch. Le couple atteint 420 Nm et la boîte DSG à sept rapports transmet la puissance aux quatre roues grâce à la transmission 4MOTION.

Les chiffres sont ceux d’une véritable sportive : 5 secondes pour atteindre 100 km/h et 250 km/h en vitesse maximale. Le T-Roc R rejoint donc le territoire des compactes particulièrement performantes, avec une présentation de SUV qui devrait séduire une clientèle différente de celle de la Golf R.

La nouveauté mécanique mérite aussi un regard particulier. Pour la première fois sur un modèle Volkswagen R, le constructeur utilise une hybridation légère 48 volts. Elle accompagne le moteur thermique, récupère de l’énergie au freinage et alimente notamment un compresseur électrique destiné à améliorer les reprises à bas régime.

Ce dernier point est intéressant. Sur ce type de mécanique, disposer immédiatement du couple fait souvent davantage de différence au quotidien que de gagner quelques dixièmes sur un exercice d’accélération. Volkswagen cherche manifestement à éviter le temps de réponse parfois perceptible sur les moteurs turbo fortement sollicités.

Il ne s’agit évidemment pas d’un hybride capable de rouler seul à l’électricité. Le système reste une assistance au moteur essence.

Volkswagen T-Roc R

Un T-Roc qui veut aussi faire oublier son gabarit

La transmission intégrale constitue l’autre élément important de cette version. Volkswagen R a développé un système Torque Splitter capable de répartir le couple entre les roues arrière de manière indépendante. L’objectif est de favoriser la motricité, mais aussi de rendre le comportement plus dynamique en virage.

Le dispositif rappelle celui que l’on retrouve sur la Golf R. C’est précisément ce rapprochement qui donne du sens à cette déclinaison : le T-Roc ne doit pas simplement être un SUV puissant, il doit conserver une partie du caractère d’une véritable Volkswagen sportive.

Le châssis piloté DCC est livré de série, tout comme la direction progressive. Le conducteur dispose également d’un bouton R directement intégré au volant pour passer rapidement aux réglages les plus sportifs.

Volkswagen a même prévu un mode Special, spécifiquement adapté à la Nordschleife du Nürburgring. Un mode Drift est également disponible pour les utilisations sur circuit fermé.

Sur le papier, le programme est plutôt complet. Reste à savoir comment cette mécanique se comportera dans un SUV dont la vocation première demeure familiale. C’est aussi tout l’intérêt d’un futur essai face à la Golf R.

Volkswagen T-Roc R

Quatre sorties d’échappement et une ambiance très Volkswagen R

Impossible de confondre cette version avec un T-Roc R-Line. Le bouclier avant reçoit des éléments spécifiques, le diffuseur arrière est redessiné et les quatre sorties d’échappement donnent immédiatement le ton.

Les jantes Zandvoort de 19 pouces sont montées de série. Volkswagen proposera aussi des jantes forgées Warmenau de 20 pouces, plus légères, ainsi qu’un échappement Akrapovič en titane en option.

L’habitacle reçoit des sièges sport spécifiques, des surpiqûres bleues et des logos R. Le volant avec palettes intègre les commandes dédiées aux modes de conduite. Le Digital Cockpit Pro affiche également des informations destinées aux amateurs de conduite sportive, avec notamment un chronomètre GPS et la répartition du couple entre les roues.

Un détail amusant concerne le démarrage. Volkswagen a prévu une séquence permettant de faire grimper brièvement le moteur à 3 000 tr/min, accompagnée d’une sonorité plus grave. Les ingénieurs annoncent également des crépitements à la décélération.

On est loin de l’image discrète du T-Roc familial.

Volkswagen T-Roc R

Le malus pourrait devenir le principal problème du T-Roc R

Volkswagen annonce un tarif allemand de 59 995 euros, avec des précommandes ouvertes à partir du 19 novembre 2026. C’est déjà une somme importante pour un SUV compact, même avec 333 ch et une transmission intégrale.

Mais le marché français risque de réserver une mauvaise surprise à cette nouveauté.

Volkswagen communique déjà des valeurs provisoires de consommation comprises entre 7,9 et 8,3 l/100 km, avec des émissions de CO2 annoncées entre 181 et 190 g/km. C’est considérable au regard du barème français.

Pour une première immatriculation en 2026, ces émissions placeraient théoriquement le T-Roc R dans une tranche de malus CO2 comprise entre 48 901 et 76 800 euros, selon la valeur homologuée définitive. Et la situation pourrait être encore plus compliquée pour les premières immatriculations en 2027, avec un plafond porté à 90 000 euros.

Le malus au poids pourrait également entrer dans l’équation, sous réserve de connaître la masse homologuée du véhicule.

Voilà qui change sérieusement la perspective. Un T-Roc R affiché autour de 60 000 euros en Allemagne pourrait devenir financièrement très difficile à défendre chez nous. Même les amateurs les plus convaincus de Volkswagen R auront de quoi hésiter.

La comparaison avec le Cupra Formentor VZ sera inévitable. Les deux modèles évoluent sur un territoire assez proche, celui des SUV compacts capables de rivaliser avec certaines berlines sportives. Mais Volkswagen devra surtout trouver le bon équilibre entre performances, prix et fiscalité.

Le T-Roc R a les arguments mécaniques pour devenir une référence dans sa catégorie. Il lui reste à trouver un marché capable de l’accueillir sans transformer son tarif en véritable obstacle. En France, ce sera probablement le plus difficile.