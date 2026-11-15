Citroën ë-C3 Tonic

Citroën retrouve des couleurs sur le marché français. La marque aux chevrons profite à plein du leasing social, mais aussi d’un regain d’intérêt pour ses modèles familiaux et sa petite C3. Avec plus de 12 300 dossiers validés dans le cadre du dispositif gouvernemental, elle signe une performance importante chez Stellantis.

Citroën profite du leasing social : 12 300 dossiers validés et des remises jusqu’à 7 000 € en novembre

La petite ë-C3 et son grand frère ë-C3 Aircross ont visiblement trouvé leur public. Citroën annonce plus de 12 300 dossiers validés dans le cadre du leasing social 2026, un résultat qui place la marque en tête des constructeurs de Stellantis sur ce dispositif. Une performance loin d’être anodine, puisque les deux modèles représentent désormais une bonne partie de la réponse du groupe aux automobilistes qui souhaitent passer à l’électrique sans investir plusieurs dizaines de milliers d’euros.

La marque ne compte pas s’arrêter là. Tout au long du mois de novembre, elle dégaine une nouvelle offensive commerciale avec des réductions pouvant atteindre 7 000 euros et des prix d’appel particulièrement agressifs.

Le ë-C3 Aircross, véritable moteur du leasing social

Sur les 12 300 dossiers validés par Citroën, le ë-C3 Aircross représente à lui seul plus de la moitié des demandes. Le SUV familial électrique semble donc avoir davantage séduit que la petite ë-C3 dans cette opération.

Ce résultat mérite qu’on s’y attarde. Le marché français reste très sensible au prix d’achat, particulièrement sur les voitures électriques. Proposer un véhicule capable d’accueillir une famille, avec un espace intérieur plus généreux qu’une citadine, à des conditions de location particulièrement avantageuses constitue un argument difficile à ignorer.

Citroën représente près d’un dossier de leasing social sur deux enregistrés chez Stellantis. La marque profite notamment d’un positionnement tarifaire qui lui permet de toucher des ménages pour lesquels une voiture électrique neuve reste normalement hors de portée.

Le dispositif 2026 conserve toutefois des conditions d’accès précises. Le revenu fiscal de référence par part doit notamment être inférieur à 16 880 euros. Le bénéficiaire doit également habiter à plus de 10 kilomètres de son lieu de travail et utiliser sa voiture personnelle pour effectuer ce trajet. Les dossiers ne sont donc pas ouverts à tous les automobilistes.

Les personnes intéressées peuvent encore se tourner vers le réseau Citroën, qui annonce disposer de ë-C3 et ë-C3 Aircross accessibles aux conditions du leasing social.

Citroën ë-C3 Aircross You

La C3 retrouve une place de choix dans les ventes françaises

L’autre bonne nouvelle pour Citroën vient des immatriculations. En octobre, la marque a conservé sa troisième position sur le marché français des voitures particulières et utilitaires, toutes motorisations confondues.

La C3 joue évidemment un rôle central dans cette remontée. Elle devient la troisième voiture la plus vendue en France, derrière les modèles qui dominent habituellement le classement. Le C3 Aircross progresse également fortement, avec des volumes qui ont doublé et une deuxième place sur son segment.

La gamme électrique commence elle aussi à peser davantage. La ë-C3 affiche une progression de 29 % en octobre, avec une hausse encore plus marquée auprès des particuliers. Le ë-C5 Aircross réalise également une progression spectaculaire, même si son augmentation de 672 % doit être relativisée par rapport à des volumes de départ plus modestes.

Le contexte est plutôt favorable. Le marché automobile français a enregistré une sixième hausse mensuelle consécutive en octobre, avec 149 345 voitures particulières neuves immatriculées, soit une progression de 7,1 % sur un an. Citroën a fait mieux que le marché avec une croissance de 11,4 % sur le mois.

La marque bénéficie donc d’un mouvement commercial plus large, porté notamment par le retour des particuliers dans les concessions et l’intérêt grandissant pour les voitures électriques.

Jusqu’à 7 000 euros d’avantages : Citroën sort l’artillerie commerciale

Pour novembre, Citroën lance son opération « En avant le mois exceptionnel ». Le constructeur entend profiter de cette période favorable pour accélérer les commandes, avec plusieurs offres qui concernent aussi bien les modèles thermiques et hybrides que les électriques.

La famille C3 Aircross bénéficie de jusqu’à 4 400 euros d’avantages clients. La famille C4 monte à 7 000 euros, tandis que le C5 Aircross peut profiter de 6 800 euros d’avantages.

La ë-C3 est annoncée à partir de 12 190 euros. Un tarif particulièrement intéressant pour une citadine électrique, même si les conditions exactes de l’offre et les versions concernées méritent d’être vérifiées en concession.

Il faut aussi rappeler que la ë-C3 existe avec deux configurations de batterie. La version à autonomie urbaine dispose d’une capacité de 30 kWh et revendique jusqu’à 215 km d’autonomie WLTP en cycle mixte. La déclinaison à autonomie confort embarque une batterie de 44 kWh et peut atteindre 325 km. Cette dernière sera évidemment plus adaptée aux automobilistes qui ne se limitent pas aux petits déplacements quotidiens.

Le C5 Aircross Hybrid est quant à lui proposé à partir de 259 euros par mois, avec une opération commerciale « satisfait ou remboursé », soumise à conditions.

Citroën insiste également sur la disponibilité immédiate de plusieurs véhicules. Un argument qui compte, alors que les délais de livraison peuvent encore peser dans la décision d’achat.

Citroën a retrouvé des clients, mais le plus difficile commence

La stratégie de la marque est assez lisible : miser sur des modèles accessibles, multiplier les offres et utiliser le leasing social comme accélérateur pour installer ses voitures électriques sur le marché.

Les chiffres sont encourageants. Mais il faudra observer ce qui se passera lorsque les aides publiques et les remises commerciales seront moins généreuses. La concurrence ne reste pas immobile, avec Renault qui dispose notamment de la R5 E-Tech sur le segment des petites électriques et plusieurs constructeurs asiatiques qui multiplient les propositions tarifaires.

Citroën a néanmoins repris une place intéressante dans le paysage automobile français. Sa C3 retrouve des couleurs, le C3 Aircross s’installe progressivement et le C5 Aircross revient dans la course aux SUV familiaux.