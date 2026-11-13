Conclusion essai Renault Twingo E-TECH : notre avis sur cette citadine électrique

Cette nouvelle Renault Twingo E-TECH possède un certain nombre d’arguments qui peuvent faire pencher la balance au moment de l’achat. Bien dessinée, bien équipée, proposée à un prix canon et également très économique à l’usage, cette Twingo 4 présente un très bon rapport prix / prestations. Elle n’est toutefois pas sans défaut, avec une autonomie restreinte, un chargeur trop limité en base, et surtout un confort à même de rendre les trajets inconfortables pour un certain public. Sur ce point, le GAP est important avec une Renault 5, nettement plus confortable, et plus polyvalente, mais au tarif nettement supérieur.
Ce que nous avons aimé :
- Design réussi
- Modularité
- Equipement complet en finition Techno
- Puissance suffisante en milieu urbain et sur route
- Consommation très réduite
- Prix très raisonnable
Ce que nous avons moins aimé :
- Autonomie limitée
- Chargeur de base trop restreint ( AC )
- Confort perfectible ( sièges et amortissement )
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Fiche Technique
Renault Twingo E-TECH 2026
|Moteur
|Type de motorisation
|100 % Electrique
|Puissance nominale maxi
|82 ch
|Couple moteur
|175 Nm
|Puissance fiscale
|3 CV
|Autonomie
|263 km
|Performances
|Vitesse maxi
|130 km/h
|0 à 100 km/h
|12,1 s
|1000 m D.A
|NC
|Consommation et rejets de CO2
|Consommation mixte
|12,2 kWh/100 km (WLTP)
|Consommation urbaine
|NC
|Consommation extra-urbaine
|NC
|Taux de CO2
|0 g/km
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Prime CEE CERTINERGY (France) 2026
|3620 euros et plus selon revenus
|Dimensions, mesures
|Longueur
|3,789 m
|Largeur
|1,720 m
|Hauteur
|1,491 m
|Empattement
|2,493 m
|Capacité de la batterie
|27,5 kWh
|Capacité du coffre
|204 à 305 litres
|Poids à vide
|1275 kg
|Prix
|Prix d’entrée de gamme
|à partir de 19490 €
|Prix du modèle essayé
|21690 € (tarif configurateur)