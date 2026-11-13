Conclusion essai Renault Twingo E-TECH : notre avis sur cette citadine électrique

Cette nouvelle Renault Twingo E-TECH possède un certain nombre d’arguments qui peuvent faire pencher la balance au moment de l’achat. Bien dessinée, bien équipée, proposée à un prix canon et également très économique à l’usage, cette Twingo 4 présente un très bon rapport prix / prestations. Elle n’est toutefois pas sans défaut, avec une autonomie restreinte, un chargeur trop limité en base, et surtout un confort à même de rendre les trajets inconfortables pour un certain public. Sur ce point, le GAP est important avec une Renault 5, nettement plus confortable, et plus polyvalente, mais au tarif nettement supérieur.

Ce que nous avons aimé :

Design réussi

Modularité

Equipement complet en finition Techno

Puissance suffisante en milieu urbain et sur route

Consommation très réduite

Prix très raisonnable

Ce que nous avons moins aimé :

Autonomie limitée

Chargeur de base trop restreint ( AC )

Confort perfectible ( sièges et amortissement )