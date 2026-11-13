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Conclusion essai Renault Twingo E-TECH : notre avis sur cette citadine électrique

13 novembre 2026
Sébastien Rabatel
Conclusion essai Renault Twingo E-TECH : notre avis sur cette citadine électrique
Conclusion essai Renault Twingo E-TECH : notre avis sur cette citadine électrique

Cette nouvelle Renault Twingo E-TECH possède un certain nombre d’arguments qui peuvent faire pencher la balance au moment de l’achat. Bien dessinée, bien équipée, proposée à un prix canon et également très économique à l’usage, cette Twingo 4 présente un très bon rapport prix / prestations. Elle n’est toutefois pas sans défaut, avec une autonomie restreinte, un chargeur trop limité en base, et surtout un confort à même de rendre les trajets inconfortables pour un certain public. Sur ce point, le GAP est important avec une Renault 5, nettement plus confortable, et plus polyvalente, mais au tarif nettement supérieur.

Ce que nous avons aimé :

  • Design réussi
  • Modularité
  • Equipement complet en finition Techno
  • Puissance suffisante en milieu urbain et sur route
  • Consommation très réduite
  • Prix très raisonnable

Ce que nous avons moins aimé :

  • Autonomie limitée
  • Chargeur de base trop restreint ( AC )
  • Confort perfectible ( sièges et amortissement )
Essai Renault 5 E-TECH Evolution 120 ch 40 kW : la meilleure ?
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Fiche Technique

Renault Twingo E-TECH 2026
Moteur
Type de motorisation 100 % Electrique
Puissance nominale maxi
 82 ch
Couple moteur 175 Nm
Puissance fiscale 3 CV
Autonomie 263 km
Performances
Vitesse maxi 130 km/h
0 à 100 km/h 12,1 s
1000 m D.A NC
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 12,2 kWh/100 km (WLTP)
Consommation urbaine NC
Consommation extra-urbaine NC
Taux de CO2 0 g/km

Prime CEE CERTINERGY (France) 2026

 3620 euros et plus selon revenus
Dimensions, mesures
Longueur 3,789 m
Largeur 1,720 m
Hauteur 1,491 m
Empattement 2,493 m
Capacité de la batterie
 27,5 kWh
Capacité du coffre 204 à 305 litres
Poids à vide 1275 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 19490 €
Prix du modèle essayé 21690 € (tarif configurateur)

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

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