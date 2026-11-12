Volkswagen ID. Up : le retour de la petite électrique se précise

Volkswagen ID. EVERY1

Volkswagen pourrait bien ressortir un nom que les automobilistes connaissent déjà. Disparue du catalogue en 2023, la petite Up aurait droit à une seconde vie, cette fois exclusivement électrique. Un indice repéré dans les registres européens de propriété intellectuelle laisse penser que le constructeur allemand aurait retenu l’appellation ID. Up pour son futur modèle d’entrée de gamme. Une renaissance qui intervient à un moment stratégique, alors que les citadines électriques commencent enfin à devenir plus accessibles.

Le choix du nom n’a rien d’anodin. Pendant douze ans, la Up a représenté une porte d’entrée relativement abordable dans l’univers Volkswagen. Lancée en 2011, elle avait également existé en version e-Up, bien avant que la marque ne transforme l’électrification en axe central de sa stratégie. Cette petite électrique avait même réussi à trouver son public grâce à son format pratique et à son utilisation particulièrement adaptée aux déplacements urbains.

Son retour sous l’appellation ID. Up permettrait donc de renouer avec une certaine continuité. Volkswagen a déjà commencé à remettre ses appellations historiques au goût du jour avec l’ID. Polo. La future ID. Cross doit également reprendre un nom connu. Une manière de rendre sa gamme électrique plus lisible, après plusieurs années de nomenclature parfois difficile à comprendre pour le grand public.

Une petite Volkswagen qui a pris quelques centimètres

Il ne faudra toutefois pas imaginer une simple Up transformée en voiture électrique. Le concept ID. EVERY1, dévoilé en mars 2025, donne une idée assez précise de ce que Volkswagen prépare. Avec 3,88 mètres de longueur, le prototype dépasse de 28 centimètres l’ancienne Up. On se rapproche davantage du gabarit d’une petite polyvalente que de celui d’une microcitadine.

Cette évolution devrait surtout profiter à l’habitabilité. Volkswagen annonce quatre places et un coffre de 305 litres sur son concept. C’est une valeur particulièrement intéressante pour une voiture de cette catégorie, qui pourrait lui permettre de sortir du strict usage urbain. Une petite voiture électrique capable d’assurer les trajets quotidiens, mais aussi quelques déplacements périurbains sans donner l’impression de conduire une citadine miniature.

Le positionnement est intéressant face à la concurrence. La nouvelle Renault Twingo E-Tech électrique, commercialisée à partir de 19 490 euros avant déduction des aides, montre déjà qu’il existe une clientèle pour une petite électrique européenne sous la barre des 20 000 euros. La Citroën ë-C3 et la Leapmotor T03 occupent également ce terrain, avec des philosophies assez différentes. Et les Nissan Pixo et Dacia Spring, cousines de la Twingo, arrivent très bientôt.

L’ID. Up devra donc trouver sa propre place. Volkswagen ne pourra pas simplement compter sur son logo pour justifier un tarif supérieur.

Volkswagen ID. EVERY1

250 kilomètres d’autonomie pour commencer ?

Sous sa carrosserie, la future Volkswagen devrait reprendre la plateforme MEB dans son évolution MEB+, déjà destinée à plusieurs modèles compacts de la marque. La traction avant sera privilégiée, une architecture qui permet de libérer de l’espace dans l’habitacle tout en limitant les coûts de fabrication.

Le concept ID. EVERY1 était équipé d’un moteur électrique de 70 kW, soit 95 ch. Volkswagen avait également annoncé une autonomie minimale de 250 kilomètres et une vitesse maximale de 130 km/h. Ces caractéristiques restent celles du prototype et ne constituent pas encore une fiche technique définitive pour la voiture de série.

Une batterie LFP de capacité inférieure à 40 kWh est évoquée pour le futur modèle. Ce choix serait cohérent avec la recherche d’un prix d’accès contenu. La technologie lithium-fer-phosphate présente notamment l’intérêt de réduire la dépendance à certaines matières premières plus coûteuses et de proposer une solution adaptée aux petites batteries.

Reste une question importante : celle de la recharge. Une autonomie de 250 kilomètres peut suffire à une utilisation quotidienne, mais elle devra s’accompagner d’une puissance de recharge convenable pour éviter que les longs trajets deviennent trop contraignants. Sur ce segment, les arbitrages techniques comptent presque autant que le prix affiché.

Volkswagen ID. EVERY1

Volkswagen mise aussi sur Rivian

L’autre particularité de cette future citadine se trouve moins sous le capot que dans son électronique. L’ID. Up pourrait être l’un des premiers modèles Volkswagen à utiliser la nouvelle architecture informatique développée avec Rivian au sein de leur coentreprise RV Tech.

Le principe consiste à simplifier l’organisation électronique du véhicule grâce à une architecture zonale. Plusieurs fonctions seront pilotées par des calculateurs centraux plutôt que par une multitude de petits boîtiers indépendants. L’objectif est de faciliter le développement logiciel, mais aussi de permettre des évolutions à distance grâce aux mises à jour OTA.

Ce n’est pas forcément l’argument qui fera acheter une petite Volkswagen à 20 000 euros. Mais la technologie pourrait devenir un élément important de sa durée de vie commerciale. Le constructeur a d’ailleurs déjà franchi une étape avec les essais hivernaux de cette architecture en 2026.

Volkswagen ID. EVERY1

Le prix sera plus important que le nom

Volkswagen vise toujours un tarif de départ proche de 20 000 euros pour son futur modèle. Une ambition qui le placerait sous l’ID. Polo, annoncée dans une catégorie tarifaire supérieure, autour de 25 000 euros.

La production est prévue dans l’usine portugaise de Palmela, près de Lisbonne. Le site doit être adapté pour accueillir cette nouvelle famille de véhicules électriques. La commercialisation est attendue en 2027.

Le calendrier laisse encore du temps à Volkswagen pour préciser les batteries, les puissances et les équipements. Mais le constructeur devra éviter un écueil bien connu : annoncer une petite électrique à 20 000 euros, puis réserver les équipements réellement intéressants aux versions nettement plus chères.

Le retour de la Up aurait du sens. L’ancienne génération avait justement réussi à convaincre par sa simplicité et son format malin. Sa remplaçante devra retrouver cet esprit, avec les contraintes supplémentaires d’une voiture électrique moderne. Et si Volkswagen parvient réellement à tenir son objectif tarifaire sans proposer une autonomie trop limitée, cette petite ID. pourrait devenir l’un des modèles les plus importants de sa gamme électrique.