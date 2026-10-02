Volkswagen ID. Polo : la petite électrique cartonne déjà en France

Nouvelle ID. Polo

Il fallait remonter à 2017 pour retrouver une Volkswagen capable de réaliser un tel mois en France. L’ID. Polo vient de le faire, avec 5 215 commandes enregistrées en septembre 2026, alors que les premières voitures n’ont réellement commencé à arriver dans les concessions que le 10 septembre. Le chiffre est d’autant plus surprenant que Volkswagen n’a pas eu recours au leasing social pour provoquer artificiellement le mouvement.

Depuis l’ouverture de son carnet de commandes, l’ID. Polo totalise désormais 10 022 commandes en France. La moitié environ a donc été réalisée sur le seul mois de septembre.

La Polo électrique vient chercher la Polo là où ça fait mal

Le symbole est assez amusant. Pendant des années, la Polo a représenté l’une des valeurs sûres de Volkswagen sur le marché français. Son meilleur score récent remontait à mars 2019, avec 4 816 commandes. Elle avait également atteint 4 656 commandes en mai 2017.

L’ID. Polo vient de passer devant les deux. Volkswagen revendique donc son meilleur volume mensuel de commandes pour un modèle depuis dix ans. Il faut toutefois garder une nuance importante : il s’agit bien de commandes clients, et non d’immatriculations. Cela mesure l’appétit pour la voiture, pas encore le nombre d’ID. Polo effectivement livrées sur les routes françaises.

Nouvelle ID. Polo

Une électrique qui ne demande plus de faire un gros saut

L’ID. Polo arrive avec une recette assez différente des premières Volkswagen ID. La marque ne cherche plus à faire de l’électrique un produit nécessairement plus gros, plus cher ou plus statutaire que son équivalent thermique.

La voiture mesure environ 4,05 m et dispose d’un coffre pouvant atteindre 441 litres, soit davantage que la Polo thermique. Volkswagen exploite ici une particularité de sa plateforme MEB+ : le moteur électrique est installé sur l’essieu avant, ce qui permet de dégager de l’espace pour les bagages.

Le positionnement tarifaire joue évidemment un rôle. L’ID. Polo démarre actuellement à 24 995 euros en France avec la batterie de 37 kWh et 116 ch. La version Life de même capacité est affichée à 29 920 euros avec 135 ch, tandis que les modèles équipés de la batterie de 52 kWh montent jusqu’à 39 990 euros en Style Exclusive. (

Ce n’est donc pas une voiture électrique devenue miraculeusement bon marché. La gamme supérieure reste franchement éloignée des tarifs d’une petite citadine thermique. Mais l’existence d’une vraie porte d’entrée sous les 25 000 euros change la perception du modèle.

C’est probablement là que Volkswagen a compris quelque chose.

57 % des commandes Volkswagen sont électriques

L’ID. Polo ne se contente pas de faire un joli score isolé. Elle modifie aussi très fortement le profil des commandes de Volkswagen France.

La marque annonce près de 12 000 commandes sur l’ensemble du mois de septembre, l’un de ses meilleurs résultats depuis 2020. Et surtout, 57 % des commandes concernent désormais des modèles 100 % électriques.

Le chiffre est difficile à ignorer. Une marque qui a longtemps vendu l’électrification comme une nouvelle branche de sa gamme voit ici une petite voiture faire basculer une partie importante de ses commandes vers le zéro émission.

L’ID. Polo représente à elle seule environ 43 % des commandes Volkswagen enregistrées en septembre, si l’on rapporte les 5 215 unités annoncées aux quelque 12 000 commandes de la marque.

Autre donnée intéressante : 78 % des commandes d’ID. Polo proviennent de particuliers. Volkswagen insiste également sur le fait que ces résultats ont été obtenus sans subvention spécifique liée au leasing social. Le record est déjà là. La suite dira si l’ID. Polo est simplement la Volkswagen du moment… ou si elle est réellement en train de devenir l’une des voitures électriques populaires de la marque.