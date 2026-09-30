Citroën C3 et C3 Aircross Outdoor : montée en gamme programmée

Citroën C3 Outdoor

Citroën vient de trouver une nouvelle manière de faire grimper ses C3 et C3 Aircross dans la gamme. Pas avec davantage de puissance ou une transformation technique spectaculaire, mais avec une recette devenue presque incontournable dans l’automobile actuelle : donner aux citadines et SUV un petit air de baroudeur.

La marque appelle ça OUTDOOR. Et le plus intéressant n’est peut-être pas le nom, mais le fait que cette signature arrive simultanément sur trois modèles très différents : C3, C3 Aircross et Ami. Une sorte de mini-famille aventure, avec trois interprétations assez éloignées les unes des autres.

C3 OUTDOOR : la citadine se prend pour un petit SUV

La C3 n’avait pas vraiment besoin de devenir plus spectaculaire. Avec sa génération actuelle, Citroën a déjà largement travaillé son apparence de petit crossover. La finition OUTDOOR pousse simplement le curseur un peu plus loin.

Le bouclier avant est spécifique, avec des formes plus anguleuses et surtout cette pièce grise façon sabot de protection. Même si elle n’a évidemment aucune vocation à transformer la C3 en véhicule tout-terrain, le message visuel est clair. Les inserts Infra Rouge, les jantes de 17 pouces au dessin très géométrique et le nouveau Vert Sequoia font le reste.

C’est une recette connue. Renault l’utilise avec certaines versions de ses Captur et Dacia a bâti une partie de son identité sur cette esthétique aventurière. La différence chez Citroën tient surtout à l’interprétation très graphique de la recette, avec cette mascotte Migoo qui s’invite un peu partout.

À bord, les sièges Advanced Comfort reçoivent leur propre motif et le fameux personnage est brodé au laser sur les dossiers. Les ceintures rouges sont probablement l’élément le plus visible de cette personnalisation.

Sous cette présentation, la C3 OUTDOOR conserve une gamme mécanique plutôt rationnelle : hybride 110 ch ou électrique avec jusqu’à 323 km d’autonomie WLTP. Les capteurs de stationnement avant font aussi leur apparition.

Une C3 qui veut donc donner envie de sortir de la ville, sans prétendre pour autant partir traverser les Alpes.

Citroën C3 Outdoor

C3 Aircross OUTDOOR joue une autre carte

Le C3 Aircross est sans doute celui sur lequel cette finition a le plus de sens. Sa vocation familiale lui permet déjà de jouer sur l’idée d’évasion et les barres de toit fonctionnelles viennent ici renforcer le discours.

Le traitement extérieur reprend les ingrédients de la C3 : bouclier spécifique, élément gris façon protection, détails Infra Rouge et nouvelles jantes de 17 pouces. Les projecteurs antibrouillard à LED sont également intégrés à cette version.

Mais le C3 Aircross possède surtout un argument que la petite C3 ne peut pas réellement revendiquer : l’espace à bord. C’est là que le discours OUTDOOR devient un peu moins artificiel. Avec des équipements de loisirs sur les barres de toit et une carrosserie plus généreuse, l’idée d’emmener vélos, skis ou matériel de vacances paraît déjà plus crédible.

La gamme de moteurs est également plus large. L’hybride est proposé en 110 et 145 ch, tandis que la version électrique à autonomie étendue revendique jusqu’à 397 km WLTP.

On est loin d’un SUV capable de s’aventurer sur des chemins difficiles. Mais ce n’est finalement pas ce que Citroën cherche à vendre. OUTDOOR parle davantage d’une famille qui quitte la ville le week-end que d’un propriétaire qui cherche un véhicule capable de franchir un gué.

Citroën C3 Aircross Outdoor

Une couleur rouge pour réveiller tout le monde

Le détail qui donne une vraie cohérence à cette nouvelle gamme est le traitement Infra Rouge.

Citroën l’utilise sur les logos, les inserts extérieurs, les jantes et jusque dans l’habitacle. Même les ceintures de sécurité passent au rouge. C’est assez démonstratif, mais cela permet surtout de reconnaître immédiatement les versions OUTDOOR.

La mascotte Migoo joue le même rôle. Elle apparaît sur les logos et à l’intérieur, comme un fil rouge graphique. Citroën cherche clairement à construire une identité autour de cette nouvelle appellation plutôt qu’à simplement ajouter quelques accessoires à une finition MAX.

Citroën C3 Aircross Outdoor

Et puis il y a l’Ami

C’est probablement l’Ami OUTDOOR qui attire le plus l’attention, justement parce qu’elle n’a absolument rien d’un SUV.

Citroën lui donne une teinte Khaki Green, des roues en acier blanches, des stickers spécifiques, un becquet arrière et une décoration extérieure largement inspirée des loisirs de plein air. On retrouve aussi Migoo à l’intérieur, avec des sièges spécifiques et les fameuses touches Infra Rouge.

Mais il y a surtout une nouveauté nettement plus concrète : un toit ouvrant sur la version fermée de l’Ami.

Jusqu’ici, cette idée était réservée à l’Ami Buggy. La petite voiturette électrique conserve donc ses portières tout en permettant désormais de rouler avec davantage d’air et de lumière au-dessus de la tête. Sur une voiture aussi minimaliste, ce genre de détail change finalement davantage l’expérience que sur une voiture classique.

Citroën ajoute aussi plusieurs accessoires de rangement : vide-poches, crochet pour sacs, rangements dans les portes, tapis, filet central ou support de smartphone.

L’Ami OUTDOOR n’est donc pas seulement une Ami repeinte en vert. Elle cherche à devenir une petite proposition de mobilité loisir, presque un jouet pour adulte.

Une stratégie qui dépasse le simple look

Avec OUTDOOR, Citroën ne révolutionne évidemment ni la C3, ni le C3 Aircross, ni l’Ami. Ce n’est pas l’objectif.

La marque cherche plutôt à créer une lecture commune de trois modèles, avec une identité visuelle suffisamment forte pour justifier leur positionnement au sommet de leurs gammes. Pour C3 et C3 Aircross, cela signifie passer au-dessus de la finition MAX avec davantage d’équipements et une présentation spécifique.

Reste une question : combien faudra-t-il payer pour cette petite dose d’aventure ?