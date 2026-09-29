Honda Prelude Limited Edition 2027 : changement de couleur

Honda Prelude Limited Edition 2027

La Honda Prelude revient à peine sur le marché européen qu’elle s’offre déjà une tenue de soirée. Pas de chevaux supplémentaires, pas de transmission intégrale, pas de transformation radicale : Honda a choisi une autre voie pour cette série limitée 2027, celle de l’exclusivité visuelle. Et, finalement, cela correspond assez bien à cette sixième génération qui cherche moins à jouer les sportives pures qu’à ressusciter l’idée d’un coupé Honda différent.

Une Prelude qui mise tout sur son allure

Présentée au Japon au cours de l’été, la Prelude 2027 Limited Edition arrivera finalement aussi en Europe à l’automne 2026. Honda parle d’une série limitée, mais ne précise pour l’instant ni le nombre d’exemplaires prévus pour le Vieux Continent, ni son tarif européen.

Le changement saute aux yeux. La carrosserie reçoit une nouvelle teinte Premium Crystal Garnet Metallic, un rouge profond qui donne à la silhouette assez basse de la Prelude une tonalité nettement plus sophistiquée. Les habituels détails bleus de la Prelude cèdent leur place au rouge : inserts dans les boucliers, étriers de frein et éléments de finition.

Les jantes de 19 pouces adoptent pour leur part une finition noire usinée. Au Japon, cette version reçoit également des étriers avant Brembo à quatre pistons portant le logo Prelude.

Honda Prelude Limited Edition 2027

Le rouge continue dans l’habitacle

Honda pousse le principe beaucoup plus loin à bord. La sellerie associe le Bordeaux et le noir, avec des surpiqûres rouges sur le volant, la planche de bord, la console centrale, les sièges et les panneaux de portes. Un logo Prelude brodé vient compléter l’ensemble.

Le résultat devrait être nettement plus spectaculaire que l’habitacle de la Prelude classique, dont la présentation est plus sobre.

Honda Prelude Limited Edition 2027

184 ch et toujours pas de boîte mécanique

Sous le capot, rien ne change. La Prelude conserve son système e:HEV de 2,0 litres, développant 184 ch et 315 Nm. La transmission reste automatique et la voiture est une traction avant. Honda annonce actuellement 5,2 l/100 km en cycle WLTP et 117 g/km de CO₂ pour la version européenne.

C’est un choix qui peut surprendre lorsque l’on voit les étriers Brembo, les jantes de 19 pouces et les accents rouges. Une BMW Série 2 Coupé ou une Toyota GR86 donnent davantage l’impression de partir d’une recette sportive traditionnelle. La Honda, elle, prend un autre chemin.

Son système hybride peut fonctionner en électrique et utilise principalement le moteur électrique pour entraîner les roues dans de nombreuses situations. Le moteur essence joue notamment le rôle de générateur, tandis que la gestion électronique adapte en permanence le fonctionnement du système.

Honda ajoute surtout son fameux S+ Shift. Il simule des passages de rapports afin de donner davantage de sensations au conducteur, alors que la transmission ne fonctionne évidemment pas comme une boîte mécanique classique. Le système peut même synchroniser le régime moteur et une sonorité travaillée pour accentuer cette impression.

C’est artificiel ? Un peu. Mais c’est précisément le genre de dispositif qui montre comment Honda essaie de préserver une notion de plaisir automobile avec une motorisation qui privilégie l’efficience.

Honda Prelude Limited Edition 2027

Une sportive qui préfère la fluidité au chrono

La Prelude mesure 4,525 mètres de long pour 1,88 m de large et affiche environ 1,47 tonne sur la balance. Elle peut accueillir quatre personnes et dispose d’un coffre de 264 litres, avec une carrosserie à hayon qui permet de rabattre les sièges arrière et de dégager jusqu’à 663 litres jusqu’aux vitres.

La Limited Edition ne change donc pas la recette mécanique Dans une époque où les versions sportives se transforment souvent en démonstrations de puissance, cette Prelude rouge préfère jouer sur l’ambiance, le châssis et la sensation de conduite. Il faudra maintenant connaître son prix en Europe et surtout le nombre d’exemplaires qui seront réellement proposés.

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