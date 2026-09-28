Nouvelle Alpine A110 : elle ne sera pas au Mondial

Nouvelle Alpine A110, la sculpture

On imaginait déjà la scène : le voile tombe, les projecteurs s’allument et la nouvelle Alpine A110 apparaît enfin, après des mois de teasing. Raté. Alpine vient de choisir une autre voie pour le Mondial de l’Automobile de Paris 2026 : une sculpture bleue, un peu aérienne, beaucoup symbolique, censée nous permettre de deviner les lignes de la troisième génération de l’A110.

Il faudra donc encore patienter. La vraie voiture ne sera pas dévoilée à Paris. Le 12 octobre, les visiteurs pourront observer une interprétation artistique de ce que sera la future sportive électrique. Une manière assez élégante de continuer à entretenir le mystère… mais aussi de frustrer un peu ceux qui espéraient enfin voir autre chose qu’un mulet camouflé.

Alpine montre une silhouette sans vraiment montrer l’A110

Le procédé n’est pas totalement gratuit. La sculpture présentée par Alpine reproduit un exercice que les designers utilisent réellement pour travailler les volumes d’une automobile : recouvrir une forme d’un tissu afin de faire ressortir ses proportions, ses tensions et ses lignes principales.

Sous le voile bleu, on devine une voiture très basse, avec une partie avant en forme de V, des ailes fortement marquées et une cabine assez compacte. Le profil semble conserver cette recette qui fait depuis 2017 le charme de l’A110 moderne : un habitacle relativement reculé, une taille fine et quatre roues visuellement très présentes.

Alpine insiste aussi sur la double signature lumineuse à l’avant. Un détail intéressant, car la marque ne semble pas vouloir transformer l’A110 en une simple déclinaison miniature de l’A390 ou de l’A290. L’objectif paraît plutôt être de faire évoluer les codes existants sans rompre avec ce qui permet d’identifier immédiatement une A110. La filiation avec la Berlinette historique reste évidemment au centre du discours.

La Nouvelle Alpine A110 avec plate-forme, mulet et sculpture

Le Concorde plutôt que la Formule 1 comme source d’inspiration

Alpine explique avoir puisé son inspiration dans le Concorde, notamment dans cet instant très particulier où le voile évoque le passage du mur du son.

L’image est assez bien trouvée pour une voiture qui doit symboliser une nouvelle étape technologique chez Alpine. Mais elle permet surtout de comprendre ce que les designers veulent faire passer : la future A110 devra donner une impression de mouvement même à l’arrêt.

La ligne de caisse part ainsi d’un avant évoquant un nez de requin pour rejoindre un arrière plus bas. L’habitacle est décrit comme une sorte de goutte d’eau prise entre des passages de roues très marqués.

Nouvelle Alpine A110, la sculpture

Cette fois, l’A110 sera électrique pour de bon

Le changement le plus important ne se trouve évidemment pas sous la sculpture, mais sous la future carrosserie.

L’A110 de troisième génération inaugurera l’Alpine Performance Platform, ou APP, une architecture développée spécifiquement pour les sportives électriques. Alpine prévoit notamment une structure en aluminium, une architecture 800 volts et deux packs de batteries permettant de conserver une répartition des masses annoncée à 40/60 entre l’avant et l’arrière.

La partie arrière recevra deux moteurs électriques réunis dans un même ensemble e-axle. Une configuration qui devrait permettre à Alpine de travailler beaucoup plus finement sur la motricité et la répartition du couple.

C’est ici que se jouera réellement le pari de cette nouvelle A110, parce que passer d’un quatre-cylindres turbo relativement compact à une chaîne de traction électrique est facile sur le papier. Faire oublier le poids supplémentaire des batteries et conserver cette sensation de légèreté qui caractérise l’A110 actuelle est autrement plus compliqué.

Alpine a justement passé une bonne partie de l’été à travailler sur cette question avec son mulet A110 FUTURE. Celui-ci a effectué ses premiers tours publics au Goodwood Festival of Speed en juillet, sous une carrosserie dérivée de l’actuelle A110 mais adaptée aux dimensions de la plateforme APP.

Nouvelle Alpine A110, la sculpture

Une A110 qui arrive après l’A290 et l’A390

La deuxième génération de l’A110 a d’ailleurs officiellement terminé sa carrière industrielle à l’été 2026. Plus de 35 000 exemplaires des deux générations ont été produits à Dieppe depuis 1969, dont 28 701 pour la génération lancée en 2017.

Le Mondial de Paris aurait été l’endroit idéal pour créer l’événement autour de cette troisième A110, surtout après les passages à Goodwood et les multiples annonces techniques. Il faudra finalement se contenter de deviner ses volumes derrière un voile bleu.

La suite devrait sans doute se profiler en 2027…