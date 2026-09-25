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Conclusion essai Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

25 septembre 2026
Sébastien Rabatel
Conclusion essai Mercedes-AMG SL 63 S E Performance
Conclusion essai Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Mercedes-AMG nous propose une très belle édition du légendaire SL. Esthétiquement très réussi, parfaitement présenté dans l’habitacle, il signe ici des chronos impressionnants avec cette motorisation 63 S E Performance. L’écart de prix de 30000 euros avec la version 63 4MATIC+ est à méditer, surtout pour ceux qui n’auraient pas envie de raccorder une prise à leur SL, qui préfèrent disposer d’un plus grand coffre, ou privilégient la légèreté. Mais l’écart de performances est bien au rendez-vous sur cette version de 816 ch…Question de priorités !

On a aimé :

-Motorisation V8 envoûtante

-Performances de pointe

-Design réussi

-Finition digne d’un modèle de prestige

On n’a pas aimé

-Poids élevé

-Taille du coffre réduite ( hybridation )

-Malus écologique maximal inévitable ( France )

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Fiche Technique

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance
Moteur thermique
Nombre de cylindres 8
Cylindrée 3982 cm3
Puissance 612 ch à 5500 tr/min
Couple moteur 850 Nm de 2500 à 4500 tr/min
Puissance fiscale 89 CV
Moteur électrique 
Type de moteur synchrone à aimants permanents
Puissance 150 kW / 204 ch
Couple moteur 320 Nm
Puissance cumulée 816 ch
Performances
Vitesse maxi 317 km/h
0 à 100 km/h 2,9 s
1000 m départ arrêté NC
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 10 l/100 km (WLTP)
Consommation électrique 5,2 kWh
Autonomie électrique 12 km
Taux de CO2 mixte 228 g/km
Malus écologique (France) 2026 80.000 €
Dimensions  & mesures
Longueur 4,705 m
Largeur 1,915 m
Hauteur 1,354 m
Empattement 2,700 m
Capacité du réservoir 70 L
Capacité du coffre 110 L
Poids à vide 2195 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 152 350 €
Prix du modèle essayé 233 700 € (hors options)

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

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