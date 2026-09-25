Conclusion essai Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Mercedes-AMG nous propose une très belle édition du légendaire SL. Esthétiquement très réussi, parfaitement présenté dans l’habitacle, il signe ici des chronos impressionnants avec cette motorisation 63 S E Performance. L’écart de prix de 30000 euros avec la version 63 4MATIC+ est à méditer, surtout pour ceux qui n’auraient pas envie de raccorder une prise à leur SL, qui préfèrent disposer d’un plus grand coffre, ou privilégient la légèreté. Mais l’écart de performances est bien au rendez-vous sur cette version de 816 ch…Question de priorités !
On a aimé :
-Motorisation V8 envoûtante
-Performances de pointe
-Design réussi
-Finition digne d’un modèle de prestige
On n’a pas aimé
-Poids élevé
-Taille du coffre réduite ( hybridation )
-Malus écologique maximal inévitable ( France )
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Fiche Technique
Mercedes-AMG SL 63 S E Performance
|Moteur thermique
|Nombre de cylindres
|8
|Cylindrée
|3982 cm3
|Puissance
|612 ch à 5500 tr/min
|Couple moteur
|850 Nm de 2500 à 4500 tr/min
|Puissance fiscale
|89 CV
|Moteur électrique
|Type de moteur
|synchrone à aimants permanents
|Puissance
|150 kW / 204 ch
|Couple moteur
|320 Nm
|Puissance cumulée
|816 ch
|Performances
|Vitesse maxi
|317 km/h
|0 à 100 km/h
|2,9 s
|1000 m départ arrêté
|NC
|Consommation et rejets de CO2
|Consommation mixte
|10 l/100 km (WLTP)
|Consommation électrique
|5,2 kWh
|Autonomie électrique
|12 km
|Taux de CO2 mixte
|228 g/km
|Malus écologique (France) 2026
|80.000 €
|Dimensions & mesures
|Longueur
|4,705 m
|Largeur
|1,915 m
|Hauteur
|1,354 m
|Empattement
|2,700 m
|Capacité du réservoir
|70 L
|Capacité du coffre
|110 L
|Poids à vide
|2195 kg
|Prix
|Prix d’entrée de gamme
|à partir de 152 350 €
|Prix du modèle essayé
|233 700 € (hors options)