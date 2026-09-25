Conclusion essai Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Mercedes-AMG nous propose une très belle édition du légendaire SL. Esthétiquement très réussi, parfaitement présenté dans l’habitacle, il signe ici des chronos impressionnants avec cette motorisation 63 S E Performance. L’écart de prix de 30000 euros avec la version 63 4MATIC+ est à méditer, surtout pour ceux qui n’auraient pas envie de raccorder une prise à leur SL, qui préfèrent disposer d’un plus grand coffre, ou privilégient la légèreté. Mais l’écart de performances est bien au rendez-vous sur cette version de 816 ch…Question de priorités !

On a aimé :

-Motorisation V8 envoûtante

-Performances de pointe

-Design réussi

-Finition digne d’un modèle de prestige

On n’a pas aimé

-Poids élevé

-Taille du coffre réduite ( hybridation )

-Malus écologique maximal inévitable ( France )