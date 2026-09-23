Nissan Pixo 2026 : la dernière de la triplette Twingo

Nissan Pixo 2026

La Nissan Pixo vient d’être officiellement dévoilée et, derrière son nouveau visage, il faut surtout voir une Renault Twingo électrique à peine déguisée. La proximité n’est pas seulement technique : l’habitacle reprend quasiment le même mobilier, la même architecture de planche de bord et une grande partie des équipements. Nissan a surtout travaillé les faces avant et arrière pour donner à sa petite électrique une identité maison.

Il faudra regarder la Nissan Pixo de très près pour comprendre ce qui la sépare réellement de la nouvelle Renault Twingo E-Tech. De profil, les deux citadines sont presque jumelles. À bord, la ressemblance est encore plus évidente. Nissan ne s’en cache d’ailleurs qu’à moitié : la Pixo est développée par Nissan, mais produite par Renault à Novo Mesto, en Slovénie, et repose sur la même base technique que la petite française. Les livraisons commenceront début 2027.

La recette est finalement assez simple. Nissan récupère une voiture déjà développée pour le segment A électrique et lui applique son propre traitement esthétique et technologique. Les faces avant et arrière changent suffisamment pour créer une personnalité différente, mais le reste évolue beaucoup moins.

Une Nissan que l’on connaît déjà

C’est probablement depuis le siège conducteur que la filiation avec la Twingo saute le plus aux yeux. La Pixo conserve pratiquement la même planche de bord, avec un combiné numérique de 7 pouces et un écran central de 10 pouces. Le volant, les commandes, les sièges, les rangements et l’organisation générale de l’habitacle sont également très proches.

Nissan ajoute quelques éléments de présentation maison, notamment des détails inspirés du pixel et certaines finitions différentes. Mais il ne faut pas s’attendre à découvrir un intérieur totalement nouveau. La Pixo est clairement une déclinaison de la Twingo, beaucoup plus qu’une simple cousine technique.

Nissan Pixo 2026

Cette proximité avait déjà été observée sur les prototypes avant la présentation officielle. Elle s’inscrit dans une stratégie industrielle assez logique pour l’Alliance : partager une base coûteuse à développer permet de proposer plusieurs modèles sans multiplier les investissements. La Twingo et la Pixo sont produites au même endroit, tandis que la Dacia Spring de nouvelle génération vient également s’inscrire dans cette même famille de petites électriques.

La différence la plus visible se trouve donc dehors. Nissan a dessiné une face avant spécifique, avec une signature lumineuse plus graphique, une calandre fermée et des éléments évoquant l’univers du pixel. Le bouclier donne aussi à la voiture une expression plus ludique. À l’arrière, les feux et plusieurs détails de carrosserie permettent de reconnaître immédiatement la Nissan.

Le profil, lui, trahit beaucoup plus facilement les origines de la voiture.

Nissan Pixo 2026

259 km d’autonomie, mais surtout la recharge rapide de série

Techniquement, la Pixo reste très proche de la Twingo. Elle reçoit une batterie LFP de 27,5 kWh et un moteur électrique de 60 kW, soit environ 82 ch. L’autonomie annoncée atteint 259 km selon le cycle WLTP. C’est légèrement inférieur aux 263 km revendiqués par Renault pour certaines versions de la Twingo, alors que cette dernière utilise elle aussi une batterie LFP.

Nissan possède toutefois un argument intéressant : la recharge rapide DC de 50 kW est proposée de série. Il faut environ 28 minutes pour passer de 15 à 80 %. La recharge AC atteint 11 kW et fonctionne dans les deux sens, ce qui ouvre aussi la porte à des usages bidirectionnels.

Sur une petite voiture destinée essentiellement à la ville, ce n’est pas forcément l’élément auquel on pense en premier. Pourtant, c’est probablement l’une des différences les plus concrètes avec la Twingo selon la finition. Renault annonce elle aussi une recharge DC pouvant atteindre 50 kW, mais celle-ci dépend de la version choisie.

La Pixo ne cherche donc pas à battre la Twingo sur l’autonomie. Elle joue plutôt sur l’équipement inclus.

Nissan Pixo 2026

Petite dehors, étonnamment pratique dedans

Avec 3,796 m de longueur, 1,79 m de largeur et un empattement de 2,492 m, la Nissan reste une véritable citadine. Elle braque sur seulement 9,9 m et devrait donc conserver cette facilité de déplacement qui fait tout l’intérêt de la Twingo dans les rues étroites.

La philosophie intérieure est elle aussi identique : quatre places, des sièges arrière indépendants et coulissants et une modularité permettant de privilégier soit l’espace aux jambes, soit le coffre. Nissan annonce 356 litres avec les sièges arrière en place et jusqu’à 1 221 litres lorsqu’ils sont rabattus.

Ces chiffres sont à mettre en perspective avec ceux de la Twingo, qui peut atteindre 360 litres de volume de coffre selon la configuration des sièges. La différence est donc minime.

C’est justement là que la Pixo devient intéressante. Elle n’apporte pas une architecture révolutionnaire, mais elle profite d’une base qui a été pensée dès le départ autour de la contrainte du segment A : beaucoup d’espace dans une voiture qui reste très courte.

Nissan Pixo 2026

Nissan mise sur Google et Gemini

L’autre domaine dans lequel Nissan veut prendre ses distances avec Renault concerne la technologie embarquée. La Pixo reçoit Google intégré, avec navigation, services connectés et surtout Gemini, l’assistant d’intelligence artificielle de Google.

L’interface peut également être associée à la reconnaissance faciale afin de retrouver automatiquement les réglages personnalisés du conducteur. Nissan annonce aussi l’application MyNissan pour gérer certaines fonctions à distance, notamment la recharge.

C’est une manière assez évidente de donner à la Pixo une image plus technologique sans avoir à modifier profondément son architecture. La Twingo dispose déjà de Google intégré et de son double écran 7/10 pouces, mais Nissan pousse ici plus loin l’intégration de l’assistant Gemini.

La petite Nissan reçoit aussi l’e-Pedal, le régulateur adaptatif avec fonction arrêt et redémarrage, l’aide au stationnement mains libres et différents systèmes de maintien dans la voie.

Nissan Pixo 2026

Le prix sera déterminant

C’est finalement le chiffre que Nissan garde encore sous silence. Les tarifs français et les différentes configurations seront communiqués à partir de décembre, avant les premières livraisons prévues début 2027.

Et ce prix sera particulièrement intéressant à observer. Renault a positionné sa Twingo E-Tech sous la barre des 20 000 euros avant aides lors de son lancement, avec l’objectif assumé de rendre la voiture électrique plus accessible.

Nissan devra donc trouver sa place sans simplement devenir une Twingo plus chère avec un autre logo, une place déjà occupée par la nouvelle Dacia Spring ! La Pixo dispose de son style extérieur, de Gemini et de la recharge rapide de série pour se distinguer. Pour le reste, il faudra accepter une réalité assez évidente : sous cette carrosserie Nissan, c’est largement la même petite voiture.

Et ce n’est pas forcément un défaut. Dans une catégorie où chaque euro compte, partager une plateforme, une mécanique et une grande partie de l’habitacle peut justement être la condition pour que ces petites électriques restent financièrement accessibles. Reste à voir combien Nissan demandera pour cette personnalité supplémentaire.

Nissan Pixo 2026

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