Le Renault Rafale s’offre une série limitée Hypnotic

Renault Rafale Hypnotic

Le Rafale n’avait pas vraiment besoin d’en rajouter pour occuper le sommet de la gamme Renault. Avec cette série limitée, la marque choisit pourtant d’aller encore un cran plus loin, surtout sur l’ambiance et la présentation. Le résultat s’appelle Rafale hypnotic, sera produit à seulement 1 500 exemplaires en Europe et dépassera les 63 000 euros en France.

Le Rafale change surtout de registre

Renault ne touche pas à la mécanique. Et c’est probablement le point le plus intéressant de cette nouvelle version. Le Rafale hypnotic reprend intégralement la configuration de l’Atelier Alpine hyper hybrid E-Tech 4×4 300 ch, déjà la déclinaison la plus sophistiquée du SUV coupé français.

La base est plutôt sérieuse : un trois-cylindres essence associé à trois moteurs électriques, une transmission intégrale et le système 4Control Advanced à quatre roues directrices. La batterie de 22 kWh permet jusqu’à 105 km en électrique selon le cycle WLTP. Renault annonce également jusqu’à 1 000 km d’autonomie totale avec la batterie chargée.

Ce choix permet à Renault de ne pas transformer l’hypnotic en simple exercice esthétique. Sous la carrosserie sombre, on retrouve le châssis développé avec Alpine Cars, la suspension pilotée intelligente et la caméra prédictive de l’Atelier Alpine. Une configuration assez particulière dans cette catégorie, puisqu’elle associe hybride rechargeable, transmission intégrale et quatre roues directrices.

Renault Rafale Hypnotic

Noir sur noir, mais pas tout à fait comme les autres

Renault a choisi une recette assez classique pour une série limitée haut de gamme : assombrir presque tout ce qui peut l’être. Le Rafale hypnotic reçoit une peinture noir forêt satin, une calandre noire, des éléments brillants autour de la carrosserie et des jantes de 21 pouces au traitement satiné.

Les deux becquets, de toit et de coffre, passent eux aussi au noir brillant. Même le badge Atelier Alpine abandonne son apparence habituelle pour une finition noire.

L’idée est claire : donner au Rafale une allure plus exclusive sans modifier ses proportions ni chercher un spectaculaire changement de carrosserie. Cela fonctionne aussi parce que le modèle possède déjà une silhouette assez particulière. Avec ses 4,71 mètres de long et sa ligne de SUV coupé, il occupe une place assez différente d’un Austral ou d’un Espace dans la gamme Renault.

Le constructeur avait d’ailleurs déjà constaté que ses clients Rafale se tournent massivement vers les finitions supérieures : les versions Esprit Alpine et Atelier Alpine représentent 85 % des ventes du modèle. La nouvelle série limitée pousse donc une logique commerciale déjà bien installée jusqu’à son extrémité.

Renault Rafale Hypnotic

Une série limitée qui ajoute surtout de l’équipement

À l’intérieur, Renault joue encore davantage la carte du détail. L’Alcantara noir titane domine l’ambiance, associé à un tissu enduit texturé et à des surpiqûres bleues, blanches et rouges. Le fameux « A » d’Alpine est rétroéclairé sur les sièges, tandis qu’une plaque numérotée rappelle que chaque exemplaire appartient à une série de seulement 1 500 voitures.

Le Rafale hypnotic reçoit aussi de série plusieurs équipements qui étaient auparavant proposés séparément sur les autres versions : toit vitré opacifiant Solarbay, pare-brise chauffant, affichage tête haute et système audio Harman Kardon.

C’est là que le tarif mérite d’être regardé de près. L’Atelier Alpine 300 ch est annoncé à 60 250 euros, contre 63 550 euros pour l’hypnotic. L’écart est donc de 3 300 euros. Pour cette somme, Renault ne demande pas seulement de payer une couleur, une plaque numérotée et quelques éléments décoratifs : une partie de la différence correspond aussi à des équipements qui sont inclus dans la série limitée.

Le calcul est d’autant plus intéressant que le Rafale Atelier Alpine était déjà richement doté. Le toit Solarbay et le système Harman Kardon représentent par exemple des options à 1 500 et 1 000 euros sur cette finition.

Renault Rafale Hypnotic

63 550 euros pour le haut de gamme Renault

Le positionnement devient assez net lorsqu’on regarde toute la gamme. Le Rafale démarre à 46 750 euros avec le full hybrid E-Tech 200 ch en finition techno. Il passe à 50 750 euros en Esprit Alpine, puis 55 750 euros avec l’hybride rechargeable 300 ch et la finition Esprit Alpine. L’Atelier Alpine grimpe à 60 250 euros, avant que l’hypnotic ne ferme la marche à 63 550 euros.

La marche tarifaire est donc conséquente : près de 17 000 euros séparent le Rafale d’entrée de gamme de cette série limitée.

Renault Rafale Hypnotic

1 500 exemplaires et pas un de plus

Les commandes ouvriront en France le 1er octobre 2026, avant une commercialisation dans 14 pays européens. La production sera limitée à 1 500 exemplaires numérotés pour l’ensemble du continent, avec des volumes répartis entre les différents marchés.

Les premiers clients français devront patienter jusqu’à la fin de l’année 2026.

Le Rafale hypnotic sera aussi l’une des curiosités du stand Renault au Mondial de l’Auto de Paris, du 12 au 18 octobre.

Renault Rafale Hypnotic

Renault Rafale Hypnotic

Renault Rafale Hypnotic

Renault Rafale Hypnotic