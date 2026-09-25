Essai Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Lors de notre dernier essai du Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+, nous nous étions demandés si la motorisation 63 S E Performance apportait vraiment quelque chose de plus. Et du coup, histoire de varier les plaisirs, nous avons réservé un Mercedes-AMG SL doté de cette motorisation. Le SL demeure un classique pour la marque à l’étoile, et traverse les décennies avec élégance et distinction. Cette huitième génération développée par AMG accède ici à un niveau de performances inédit, difficile de résister face à un tel engin.

Un design affûté

Commercialisé en 2022, le dernier Mercedes-AMG SL fait évoluer son style vers plus de sportivité. Le saut de génération est particulièrement marqué, et a même donné un petit coup de vieux au modèle sortant qui semble plus massif et moins gracieux que cette génération. Désormais les flancs sont épurés, et la finesse des lignes repose en partie sur des blocs optiques effilés à l’avant, principe repris pour les feux arrière. Les concepteurs ont même fait appel à des poignées de portes rétractables, comme sur les modèles électriques de la marque à l’étoile.

La face avant est aussi caractérisée par une très large calandre, habillée de lamelles verticales. En partie basse, le bouclier présente deux généreuses prises d’air latérales qui participent elles aussi à l’agressivité du style de la partie avant. De profil, comment ne pas admirer les jantes forgées AMG 21 » avec finition noir mat et rebord brillant ?

Le sigle permet de voir qu’on n’a pas affaire à un « simple SL 63 », tout comme la trappe de recharge

A l’arrière, le bouclier laisse entrevoir la trappe de recharge, un détail qui trahit l’hybridation rechargeable sur ce noble roadster. Les sorties d’échappement trapézoïdales sont elles identiques à celles de la version 63 4MATIC+, quand la version 43 se démarque avec des sorties rondes.

C’est aussi le badge qui fait la différence : alors que les SL 43 et 63 sont chromés, celui du SL 63 S E Performance adopte le rouge avec un « SL 63 S » qui donne le ton.

Cette génération de SL est revenue à la capote en toile, qui a regagné ses lettres de noblesse. Le toit rigide escamotable, c’est de l’histoire ancienne !

Le retour à la capote en toile est dans la logique des choses

Le nuancier de ce SL est vaste, et plus encore pour ceux qui opteront pour l’option MANUFAKTUR Exclusiv à 11900 euros. Il est aussi possible d’opter pour une autre teinte de capote que le noir, avec du rouge, du bleu et du gris. Les très belles jantes forgées AMG 21″ sont facturées en option, à 3750 euros.

Un habitacle proche de l’AMG GT

Ceux qui ont déjà pris le volant d’une AMG GT ne seront pas dépaysés dans le dernier SL, puisque les deux modèles partagent leur planche de bord. Au centre, le grand écran de 11,9 » façon tablette est d’ailleurs réglable électriquement en inclinaison, au degré près.

Devant lui, le conducteur profite d’un volant multifonctions avec des touches rondes qui donnent directement accès à certaines commandes de conduite : modes de conduite et échappement sport par exemple. Il s’agit ici du volant Performance AMG en microfibre DINAMICA et fibre de carbone, une option qui apporte un sacré cachet en plus d’une prise en main excellente. Il s’accorde parfaitement avec les inserts décoratifs en carbone, une option à 2800 euros tout de même !

Habillage de planche de bord en simili cuir, aérateurs turbine avec éclairage LED intégré : les détails témoignent du niveau visé par Mercedes-AMG. La qualité de finition est excellente, avec des matériaux soignés, au niveau de ce qu’on peut trouver dans une Classe S.

Le poste de conduite est particulièrement bien présenté

Très complet, le système multimédia MBUX peut aussi s’enrichir d’une fonction « Track « AMG Track Pace » qui retranscrit les circuits les plus célèbres directement sur l’instrumentation et enregistre aussi les temps au tour ainsi que les temps par secteur. Pour ceux qui auraient dans l’idée de faire des sorties circuit avec leur SL…

Mercedes-AMG annonce son roadster comme un 2+2 places : les deux strapontins arrière n’ont donc pas vocation à accueillir des passagers pour autre chose qu’un court trajet. ( voir photo en conclusion )

Mercedes propose un très large choix de selleries, avec des propositions de cuir nappa exclusive MANUFAKTUR qui entrainent un supplément de 13150 euros. Mais de série vous avez déjà droit à une sellerie cuir nappa noire, sans supplément. La personnalisation permet d’accéder à des couleurs de cuir moins classiques, avec une sellerie spécifique, et aussi des tapis à poils longs. A ce niveau de prix, vous entrez dans un roadster de luxe. D’ailleurs ceux qui le souhaitent peuvent aussi passer commande d’un Maybach SL, avec une présentation très travaillée…

Pour rouler décapoté avec une température extérieure moyenne, il vous suffira d’activer le chauffage des sièges, de remonter les vitres, et de lancer le fameux « Airscarf ». Cette écharpe d’air chaud qui se propage au niveau de la nuque est très bien pensée pour vous aider à profiter d’une conduite plein air en mi-saison.

La malle de coffre s’ouvre à la télécommande, motorisée, et donne accès à un volume de 110 litres. Le volume est en effet beaucoup plus réduit du fait de l’hybridation rechargeable, alors qu’il atteint 213 litres sur les versions thermiques. L’accès est étroit, et il faudra donc bien choisir les bagages avant de partir en week-end !

Les câbles de charge viendront place dans le petit volume de coffre

A conduire : 816 ch, c’est trop ?

La gamme du Mercedes-AMG SL est composée de trois motorisations, qui débutent avec un 4 cylindres sur le SL 43, pour ensuite attaquer les choses sérieuses avec les moteurs V8 turbocompressés des versions 63. Le SL reprend en effet le châssis et les motorisations du coupé AMG GT, et fait juste l’impasse sur certaines déclinaisons vouées à une utilisation sur circuit.

Hybride, ce Mercedes-AMG SL 63 S E Performance peut donc démarrer sans faire de bruit…en tout électrique. Choquant ? Vos voisins vous remercieront sans doute. Rouler en électrique sera possible en laissant le mode de conduite sur Confort, mais ce n’est pas ce que nous avions en tête. Quand on essaye un modèle 63 AMG, on a surtout envie d’entendre la mécanique V8. Et là, c’est très simple : il suffit d’activer le mode Sport, ou encore le mode Sport+, pour déclencher le ronronnement particulièrement évocateur du 8 cylindres.

Quand le SL 63 4MATIC développe 585 ch, la version 63 S E Performance affiche elle 612 ch en thermique, avec un renfort électrique de 204 ch. L’ensemble est annoncé pour un 0 à 100 km/h en seulement 2,9 s. Soit à titre de comparaison, un dixième de moins qu’une Lamborghini Huracán STO. C’est évidemment du lourd, du très lourd, ce que nous nous sommes hâtés de vérifier. Le 0 à 100 km/h vous colle au siège, littéralement, vidéos à l’appui. Et si vous avez la piste qui convient, la belle peut poursuivre l’exercice jusqu’à 200 km/h ( et plus ) en toute facilité. D’ailleurs la vitesse de pointe est donnée pour 317 km/h ! Alors oui, aujourd’hui ces performances de 0 à 100 km/h deviennent plus « faciles » pour les sportives électriques. La nouvelle CLA 45 AMG par exemple, affiche seulement 2,7 s dans cet exercice avec 680 ch. Mais les adeptes de belles mécaniques ne voudront pas se priver eux, de l’envolée lyrique d’un moteur V8.

Un tel niveau de puissance cheveux au vent, que demander de plus ?

La sonorité est forcément l’un des atouts d’un SL 63, puisqu’on peut d’ailleurs en profiter à basse vitesse sans forcément taper dans l’accélérateur. Avoir un V8 signé AMG sous le capot et rouler décapoté, un art de vivre réservé au Mercedes-AMG SL.

A basse vitesse, et en ville par exemple, vous pouvez rouler sur un filet de gaz en toute décontraction. Et quand vous arrivez sur une petite route dégagée, il sera alors temps de basculer en mode Sport+ pour profiter du tempérament volcanique de ce SL 63 S E Performance.

L’agilité est renforcée par la présence de roues arrière directionnelles. Et sur les versions V8, le SL a également droit à certains raffinements techniques inconnus du SL 43, comme le différentiel autobloquant arrière et la suspension AMG Ride Control. Bien entendu à ce niveau de puissance, la transmission intégrale 4MATIC+ est de la partie pour assurer la meilleure motricité, et signer des chronos qui font pâlir certaines Ferrari.

Ajoutez à cela des pneumatiques Michelin Pilot Sport 4S, et vous avez tous les ingrédients pour profiter pleinement des performances en toute sécurité, avec une efficacité de super sportive. La boite de vitesses AMG Speedshift MCT égrène les rapports avec une rapidité presque déconcertante, mais au diapason avec la cavalerie de l’engin.

Ce Mercedes-AMG SL délivre un niveau de performances de supercar

Forcément, la configuration cabriolet et l’hybridation ajoutent du poids à l’ensemble : près de 300 kg de plus que sur une AMG GT 63. Ce poids se ressent parfois au volant, mais n’empêche pas s’amuser, en faisant par exemple glisser le train arrière dans une route en lacets. Certes, ce n’est pas une ballerine, mais ce SL est capable de répondre à vos intentions et de vous procurer une réel plaisir au volant.

Petite option intéressante pour ceux qui doivent affronter de redoutables dos d’âne illégaux et surdimensionnés : un essieu avant relevable de 30 mm, pour éviter de frotter le bouclier avant.

Mais parlons un peu de recharge, puisqu’il s’agit d’un modèle hybride rechargeable ! Mercedes-AMG s’est contenté d’un chargeur embarqué de 3,7 kW AC. La taille de la batterie lithium étant limitée ( 6,4 kWh ), ce n’est pas vraiment un problème. Car le niveau d’autonomie est seulement de 12 km : l’enjeu n’est donc pas de rouler toute la journée en électrique. La batterie est axée sur la récupération et la délivrance d’énergie à haut débit. Rien à voir avec une hybridation rechargeable qui vise exclusivement à améliorer son bilan carbone…

A l’issue de notre essai, la consommation mixte était forcément relevée : 22,2 L/100 km. De quoi réduire l’espace entre deux pleins de SP98. Bien entendu avec une utilisation mixte au quotidien, quand on se dispense de faire chanter le V8 toute la journée, il sera possible de tabler sur une moyenne entre 10 et 12 L/100 km.

Un budget élitiste

La gamme du Mercedes-AMG SL débute à 152 350 euros avec la motorisation 43 ( en 4 cylindres ), et grimpe à 233 700 euros sur cette version 63 S E Performance. Entre les deux, la version SL 63 4MATIC+ à 204 400 euros est sans doute un très bon choix.

Car avec 228 g, cette version hybride rechargeable ne vous fera pas échapper au malus écologique maximal en France.

L’écran du MBUX est inclinable électriquement

Si l’équipement de série est déjà très fourni, les options ne manquent pas pour faire grimper la facture. Vous pourrez ajouter plus de 32000 euros d’options, si le coeur vous en dit ! Tout n’est pas indispensable, et cela permet à chaque client de réaliser une configuration sur mesure.

A ce niveau de prix, Mercedes-AMG affronte des marques de prestige comme Porsche, et se rapproche aussi des premiers prix de Ferrari ( 266000 euros pour une Amalfi Spider ).