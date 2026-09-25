Renault 8 Gordini Concept : la « Gorde » revient en électrique

Renault 8 Gordini Concept

Le nom suffit presque à réveiller une époque. Mais cette fois, Renault ne ressort pas une ancienne sportive de son musée pour lui offrir une seconde vie : la marque imagine ce qu’aurait pu devenir la Renault 8 Gordini si elle avait traversé les décennies jusqu’à l’ère électrique. Le résultat s’appelle Renault 8 Gordini Concept, un coupé deux places de 270 ch qui conserve surtout une chose de son ancêtre : la propulsion.

Ce n’est pas une future Renault de série. Du moins, rien n’est annoncé dans ce sens. Il s’agit d’un exemplaire unique, un exercice de style destiné à faire travailler l’imagination des designers et, accessoirement, celle des passionnés. Renault assume cette logique avec une collection de créations patrimoniales qui comprend déjà la Renault 5 Diamant ou le R17 electric restomod x Ora Ïto. Le constructeur prépare aussi l’ouverture, à Flins, d’un musée consacré à ses collections, prévue dans une quinzaine de mois. Le concept y trouvera naturellement sa place.

Une Renault 8 qui n’a plus grand-chose d’une berline

La Renault 8 Gordini de 1964 était encore une petite berline quatre portes. Sa transformation en sportive reposait sur une recette devenue depuis classique : moteur arrière, roues arrière motrices et une préparation confiée au sorcier Amédée Gordini. Avec 95 ch pour ses débuts, la voiture n’avait rien d’une supercar, mais son poids et son comportement exigeant suffisaient à en faire une formidable école de pilotage. Jean Ragnotti en a notamment fait l’apprentissage.

La nouvelle venue prend beaucoup plus de liberté.

Elle mesure 4,12 m de long, mais surtout 1,88 m de large pour seulement 1,27 m de haut. Le rapport entre ces dimensions donne immédiatement une silhouette beaucoup plus spectaculaire que celle de la petite Renault 8 originelle. Les roues de 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière accentuent encore cette impression.

Le choix des roues arrière plus grandes n’est pas seulement esthétique. Renault cherche à faire ressentir visuellement la propulsion, comme si la voiture poussait déjà vers l’extérieur de son dessin.

C’est probablement l’un des aspects les plus intéressants du concept. Renault ne cherche pas à reproduire littéralement la carrosserie de 1964. Les références sont là, mais elles sont intégrées dans une voiture qui pourrait difficilement être prise pour une simple Renault 8 modernisée.

Les ailes gonflées, la poupe très large, les passages de roues presque carrés et la cabine rejetée vers l’arrière lui donnent davantage l’allure d’une petite voiture de compétition que celle d’un restomod classique.

Renault 8 Gordini Concept

270 ch derrière, et toujours les roues arrière

La Renault 8 Gordini devait composer avec une mécanique thermique placée derrière l’essieu arrière. Le concept conserve l’idée d’une propulsion, mais remplace évidemment le quatre-cylindres par un moteur électrique de 270 ch. Renault ne communique en revanche ni le poids, ni la capacité de batterie, ni l’autonomie, ni les performances d’accélération.

Pour un exercice de design, ce n’est pas forcément gênant. Pour commencer à imaginer une voiture réellement commercialisable, ces informations deviennent évidemment essentielles.

La puissance, elle, paraît déjà sérieuse pour un petit coupé de cette taille. Elle place théoriquement cette Renault 8 Gordini Concept au-dessus de l’Alpine A290, qui existe actuellement avec 180 ou 220 ch.

Mais la comparaison s’arrête assez vite. L’A290 est une petite sportive cinq portes destinée à la route et construite sur une architecture dérivée de la Renault 5 E-Tech. La Gordini Concept joue dans un registre beaucoup plus radical : deux places, carrosserie en carbone, roues démesurées et propulsion.

Renault dispose d’ailleurs déjà d’un autre laboratoire électrique particulièrement spectaculaire avec la future R5 Turbo 3E. Celle-ci pousse la logique beaucoup plus loin avec deux moteurs arrière et plus de 550 ch dans sa configuration actuelle, mais elle doit devenir une véritable voiture de série limitée.

La Gordini est donc presque son opposé. Moins démonstrative techniquement, plus attachée à l’objet et à l’histoire.

Renault 8 Gordini Concept

Les bandes blanches ne sont plus un simple autocollant

Il fallait évidemment conserver les deux bandes blanches.

Renault aurait pu se contenter de les poser sur le capot comme un élément décoratif, exactement comme sur une voiture ancienne restaurée. Le choix du design est plus subtil : les bandes deviennent une véritable ligne directrice qui organise plusieurs éléments de la carrosserie et se prolonge jusque dans l’habitacle.

Les six projecteurs ronds constituent un autre clin d’œil évident à la Gordini de compétition. Ils sont intégrés dans une face avant qui ne possède plus de calandre, ce qui rappelle immédiatement que l’on parle désormais d’une voiture électrique.

Le résultat évite assez bien le piège du rétro forcé. Le lettrage Gordini reprend les stries de l’ancien badge, le chiffre 8 adopte une représentation en huit segments et certains détails de la Renault 8 sont transformés en éléments fonctionnels. L’embossage qui courait le long de la ceinture de caisse sert par exemple à guider l’air vers une prise d’air latérale.

C’est là que le concept devient plus intéressant qu’une simple voiture hommage. Les designers ont cherché à comprendre pourquoi certains détails existaient sur l’ancienne voiture avant de les réinterpréter.

Renault 8 Gordini Concept

Un habitacle qui refuse presque tout le superflu

À bord, Renault pousse cette logique assez loin. L’écran central omniprésent des voitures modernes disparaît au profit d’une série de cadrans ronds numériques installés sur une grande lame d’aluminium brossé. Les sièges baquets, l’Alcantara et le velours côtelé bleu rappellent les préparations sportives d’une autre époque.

Même le chronomètre, placé au centre du tableau de bord avec son bouton rouge, semble avoir été installé pour rappeler que cette voiture est pensée autour du conducteur.

Le traitement évoque davantage une voiture de course élégante qu’une sportive électrique bourrée d’écrans. C’est assez cohérent avec la démarche « café racer » revendiquée par Renault : supprimer ce qui peut l’être et laisser apparaître les volumes, les matériaux et les éléments mécaniques.

Le paradoxe est assez savoureux. Une Renault 8 Gordini de 1964 était une voiture relativement simple parce qu’elle était techniquement de son époque. Cette nouvelle Gordini est minimaliste parce que ses concepteurs ont volontairement cherché à l’être.

Renault 8 Gordini Concept

Plus de 300 dessins avant d’arriver à celle-ci

Le projet est entièrement né chez Renault. Contrairement à la R17 electric restomod x Ora Ïto, aucun designer extérieur n’est intervenu. Le constructeur explique que le projet a commencé par un concours interne ayant donné naissance à plus de 300 propositions.

Deux ont finalement été développées sous forme de maquettes à l’échelle 2/5e avant de donner naissance à une synthèse.

Cette genèse donne aussi une autre lecture au concept. Renault ne cherche pas ici à démontrer une technologie précise ni à annoncer une nouvelle gamme. Il s’agit plutôt de voir jusqu’où les équipes peuvent emmener une icône lorsqu’elles ne sont plus contraintes par les impératifs d’une voiture de grande série.

Et c’est peut-être pour cela que l’absence d’informations sur la batterie ou l’autonomie est finalement moins importante qu’elle ne le serait sur un modèle présenté comme imminent.

Dévoilée le 24 septembre 2026 lors du défilé Renault, elle sera visible au Mondial de l’Auto de Paris du 12 au 18 octobre. Elle rejoindra ensuite les collections de la marque à Flins.

Reste une question que Renault ne pose pas officiellement : que se passerait-il si ce genre de concept rencontrait suffisamment d’enthousiasme pour mériter une petite série ? Une propulsion électrique légère, deux places, 270 ch et une carrosserie aussi ramassée pourraient avoir quelque chose de beaucoup plus désirable qu’un simple exercice de nostalgie. Pour l’instant, Renault préfère laisser cette Renault 8 Gordini là où elle est née : entre le passé et une idée possible du futur.

Renault 8 Gordini Concept

Renault 8 Gordini Concept

Renault 8 Gordini Concept

Renault 8 Gordini Concept