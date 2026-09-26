Bentley Torcal : 888 ch pour la première Bentley électrique

Bentley Torcal

Il fallait bien que Bentley finisse par y passer. Mais plutôt que de faire ses premiers pas électriques avec un modèle raisonnable, la marque britannique arrive avec un SUV de près de cinq mètres, jusqu’à 888 ch et 1 350 Nm. Le Torcal n’est pas seulement la première Bentley 100 % électrique : dans sa version S, il devient aussi la Bentley de série la plus puissante jamais produite.

Un joli paradoxe pour une maison qui a longtemps associé son image aux gros moteurs essence, du V8 au W12.

Le Torcal rejoint la Continental GT, la Flying Spur et le Bentayga comme quatrième famille de la gamme. Bentley le présente aussi comme sa première voiture entièrement nouvelle depuis dix ans. Son rôle dépasse donc largement celui d’un simple nouveau SUV électrique. Il doit montrer à quoi pourra ressembler une Bentley lorsque le moteur thermique ne sera plus au centre de l’expérience.

Bentley change de visage sans renier ses habitudes

Le dessin marque immédiatement une évolution. Le Torcal reste reconnaissable comme une Bentley, avec un long capot, des épaules arrière très marquées et une silhouette particulièrement imposante, mais les surfaces sont beaucoup plus tendues. La traditionnelle calandre ne pouvait évidemment pas disparaître sans laisser quelque chose derrière elle.

Elle devient lumineuse. Bentley a installé 76 éléments en forme de diamant dans cette « Floating Diamond Grille », capables de s’allumer progressivement lors du déverrouillage du véhicule. Une manière assez spectaculaire de conserver l’un des symboles historiques de la marque alors qu’il n’existe plus de radiateur à refroidir. ( voir photo plus bas )

Le résultat est moins classique qu’un Bentayga, et c’est probablement volontaire. Le Torcal inaugure une nouvelle direction stylistique que Bentley compte utiliser pour ses futurs modèles.

Le nom lui-même est assez inattendu. Bentley a finalement abandonné l’appellation Barnato qui avait circulé avant la présentation. Torcal fait référence au parc naturel d’El Torcal de Antequera, en Andalousie, célèbre pour ses formations rocheuses. Le rapprochement avec le mot anglais « torque », le couple moteur, n’est évidemment pas innocent.

Bentley Torcal

821 ch suffisent déjà largement

Deux moteurs électriques entraînent les quatre roues. Le Torcal « standard » développe 821 ch et 1 155 Nm selon les données techniques officielles Bentley, même si certaines communications initiales faisaient état de 1 194 Nm. Pour la France, mieux vaut donc retenir les valeurs actuellement publiées par Bentley : 821 ch et 1 155 Nm. Le 0 à 100 km/h demande 3,4 secondes et la vitesse maximale atteint 250 km/h.

Le Torcal S change encore de dimension avec 888 ch, 1 350 Nm et un 0 à 100 km/h réalisé en 2,9 secondes avec le Launch Control. Sa vitesse maximale atteint 260 km/h. Bentley revendique logiquement le titre de Bentley de série la plus puissante de son histoire.

Bentley Torcal

Une Bentley qui veut éviter de se comporter comme un SUV de 2,8 tonnes

Le Torcal affiche un poids à vide de 2 795 kg. Ce n’est donc pas une sportive légère cachée sous une carrosserie de SUV. Bentley mise plutôt sur une suspension active particulièrement sophistiquée pour masquer cette masse.

Chaque roue reçoit un amortisseur à deux valves associé à une pompe hydraulique pilotée électriquement. Le système Bentley Active Ride doit limiter les mouvements de caisse en virage tout en conservant une souplesse importante lorsque le conducteur privilégie le confort. La direction aux roues arrière complète le dispositif, avec un rayon de braquage annoncé de seulement 11 mètres.

Bentley Torcal

Une batterie qui privilégie les longues distances

Sous le plancher, le Torcal embarque une batterie de 113,2 kWh. Bentley annonce jusqu’à 600 km d’autonomie, avec une recharge rapide permettant de passer de 10 à 80 % en environ 16 minutes selon les données actuellement publiées sur les versions européennes.

Le constructeur annonce également jusqu’à 357 km d’autonomie récupérés en dix minutes avec la puissance de recharge maximale.

Ce sont des chiffres particulièrement importants pour une Bentley. Une Continental GT peut traverser plusieurs pays sans que la question du ravitaillement ne devienne une préoccupation centrale. Le Torcal doit conserver cette philosophie avec une prise de recharge à la place du pistolet à essence.

Le coffre reste toutefois moins impressionnant que ce que son gabarit pourrait laisser imaginer : 460 litres à l’arrière et 90 litres supplémentaires sous le capot. Le Torcal mesure précisément 5,008 m de long, pour 1,677 m de haut et un empattement de 3,023 m.

Bentley Torcal

Bentley préfère le cuir, le bois et la laine à l’écran géant

C’est probablement à bord que le Torcal cherche le plus clairement à se distinguer des autres SUV électriques de prestige.

Bentley n’a pas choisi la surenchère numérique. L’habitacle fait plutôt jouer les matériaux et la lumière. Cuir, bois, aluminium et même laine mérinos participent à cette ambiance. Les sièges avant disposent de 16 réglages électriques, du chauffage, de la ventilation et du massage. À l’arrière, la banquette bénéficie elle aussi de réglages électriques.

L’écran central adopte une forme incurvée, tandis que Bentley conserve des commandes physiques pour certaines fonctions. Une décision qui paraît presque conservatrice à l’heure où beaucoup de constructeurs premium transforment leur tableau de bord en tablette géante.

Même la partie sonore joue la carte de l’originalité. Le Torcal peut recevoir le système Naim for Bentley avec 28 haut-parleurs et 1 780 watts, tandis que Bentley a développé une signature sonore spécifique pour accompagner l’accélération. Pas question de diffuser artificiellement un simple enregistrement de V8 : la marque utilise une composition musicale inspirée du rythme de ses moteurs thermiques.

Bentley Torcal

Le Torcal ouvre surtout une nouvelle période

Le SUV sera produit à Crewe à partir du début de 2027. Bentley a annoncé d’importants investissements sur son site britannique, notamment pour adapter la production aux véhicules électriques.

Le tarif britannique communiqué pour le Torcal démarre à 173 330 livres, mais Bentley n’a pas encore publié de prix officiel français au moment de cette présentation.

Le positionnement ne surprend donc pas : le Torcal ne vient pas chercher le client d’un SUV électrique généraliste, mais celui qui hésite entre un très haut de gamme électrique et une Bentley traditionnelle. Le Mercedes-Maybach EQS SUV est probablement l’un de ses rivaux les plus évidents, avec une philosophie davantage tournée vers le confort que vers la seule démonstration de puissance.

Bentley peut-elle faire oublier à ses clients qu’il n’y a plus de V8 ou de W12 sous le capot ? Le Torcal semble avoir été conçu précisément pour éviter d’avoir à répondre directement à cette question. Il mise sur le silence, les matériaux, la suspension, les performances et une quantité impressionnante de technologie pour construire une autre définition du grand tourisme britannique.

Et avec 888 ch sous le pied droit, il faut reconnaître que Bentley ne commence pas timidement son histoire électrique.

Bentley Torcal