GAC arrive en France avec les AION UT et V

AION UT

Le marché français des voitures électriques commence à devenir franchement encombré. Et c’est précisément à ce moment que GAC décide d’y entrer. Le groupe chinois débarque avec sa marque AION et deux modèles qui ont été pensés pour couvrir deux usages très différents : l’AION UT, compacte de 4,27 mètres, et l’AION V, SUV familial de 4,60 mètres.

Le ticket d’entrée est particulièrement surveillé : 26 990 € pour l’AION UT Premium, tandis que l’AION V démarre à 35 990 €. La peinture métallisée ajoute respectivement 650 et 850 €. Des tarifs qui placent immédiatement les deux modèles face à des constructeurs déjà bien installés, plutôt que dans une catégorie de nouveaux venus exotiques.

Une voiture chinoise qui commence à avoir beaucoup d’Europe en elle

GAC insiste beaucoup sur sa stratégie européenne. Cela peut sembler classique dans les communications des constructeurs chinois, mais l’AION UT possède ici un argument industriel assez concret : sa production européenne a démarré en mars 2026 chez Magna, en Autriche. Son style a été travaillé par le centre de design de GAC installé à Milan.

Ce détail compte. GAC cherche manifestement à éviter l’image d’une voiture importée telle quelle depuis la Chine pour être simplement rebadgée et vendue en Europe. Le groupe annonce même vouloir poursuivre cette localisation et étudie déjà de nouvelles capacités de production européennes. Reuters rapporte également un objectif de douze modèles électriques et hybrides en France d’ici 2030, avec un réseau appelé à passer d’environ 50 points de vente en 2026 à 200.

C’est probablement le véritable sujet derrière l’arrivée de ces deux AION. Les voitures sont importantes, mais GAC doit surtout construire une marque.

AION UT

L’AION UT joue la carte de la compacte très équipée

Avec ses 4,27 mètres, l’UT se glisse dans une catégorie particulièrement disputée. Pourtant, elle ne cherche pas à jouer la carte de la petite citadine minimaliste.

Son moteur développe 204 ch et 210 Nm, avec une batterie LFP de 60 kWh. L’autonomie atteint 430 km WLTP et le 0 à 100 km/h demande 7,3 secondes. La recharge rapide reste plus classique que spectaculaire avec 87 kW maximum : GAC annonce 10 à 80 % en 32 minutes.

C’est justement là que le modèle devient intéressant. Les chiffres de puissance sont élevés pour une compacte de ce prix, mais la recharge ne cherche pas à rivaliser avec les architectures 800 volts les plus rapides du marché.

GAC mise plutôt sur la polyvalence. La pompe à chaleur est présente, tout comme la recharge bidirectionnelle V2L jusqu’à 3,3 kW. La voiture accepte aussi la recharge AC triphasée à 11 kW. À bord, l’écran central de 14,6 pouces côtoie un combiné numérique de 8,88 pouces, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, navigation HERE et mises à jour à distance.

AION UT

Le coffre est annoncé à 440 litres selon la méthode SAE dans la documentation technique, et peut atteindre 1 600 litres une fois les sièges rabattus. Les sièges avant peuvent eux-mêmes se rabattre à plat selon la configuration, ce qui donne à cette compacte une modularité assez inhabituelle.

Et GAC charge sérieusement la dotation de sécurité : caméra 360 degrés, régulateur adaptatif, freinage automatique d’urgence, surveillance des angles morts, maintien dans la voie et assistance de conduite de niveau 2 sont notamment proposés de série.

Les cinq étoiles ne sont pas seulement un argument marketing

L’AION UT a obtenu 5 étoiles Euro NCAP en septembre 2026, dans le cadre du protocole renforcé de l’organisme. Elle affiche notamment 91 % en protection des occupants et 74 % en évitement des collisions. Euro NCAP souligne toutefois quelques réserves, notamment la forte dépendance à l’écran central pour certaines commandes et des performances perfectibles de la reconnaissance des limitations de vitesse.

L’AION V avait déjà obtenu cinq étoiles en 2025. Son évaluation Euro NCAP fait apparaître 78 % pour la protection globale des occupants adultes et enfants, avec notamment une bonne protection dans plusieurs configurations de choc.

Pour GAC, disposer dès son lancement français de deux modèles cinq étoiles est évidemment un argument commercial beaucoup plus solide qu’une longue liste de promesses technologiques.

AION V

Avec l’AION V, GAC change complètement de registre

L’AION V n’est plus une compacte polyvalente. Ses 4,60 mètres et son empattement de 2,775 mètres l’installent dans le registre du SUV familial.

Le moteur reste à 204 ch, mais la batterie passe à 75,26 kWh. L’autonomie grimpe à 510 km WLTP et la puissance de recharge DC atteint cette fois 180 kW. GAC annonce 10 à 80 % en 24 minutes, avec 30 à 80 % en seulement 18 minutes dans les conditions prévues par le constructeur.

L’habitacle semble avoir été conçu avec la même philosophie que certains modèles chinois récents : beaucoup d’espace, beaucoup d’équipements et quelques fonctions que l’on ne retrouve pas toujours chez les constructeurs historiques.

Le mode « One-Touch Bed » permet par exemple de transformer l’intérieur en espace de couchage de deux mètres de long. Les sièges avant peuvent être massants, les places arrière chauffantes et inclinables jusqu’à 137 degrés selon la finition. La version Luxury ajoute même un compartiment réfrigérant et chauffant de 6,6 litres capable de refroidir jusqu’à -15 °C ou de réchauffer jusqu’à 50 °C.

AION V

Le prix devient alors le véritable sujet

À 35 990 €, l’AION V Premium n’est pas simplement un SUV électrique chinois bon marché. Il propose une batterie de 75 kWh, 510 km WLTP, 204 ch, une recharge à 180 kW et une dotation très complète.

Il faudra toutefois regarder au-delà du tarif catalogue. Le réseau français est encore en construction, la valeur résiduelle est inconnue et la disponibilité des pièces ou la qualité du suivi après-vente devront être observées sur la durée. C’est souvent là que se joue la différence entre une voiture intéressante sur le papier et une vraie alternative crédible aux marques déjà installées.

GAC en est conscient. Le groupe annonce un centre logistique européen de pièces détachées à Rotterdam et veut développer progressivement son réseau de distribution.

AION V

Deux modèles, mais déjà une stratégie de gamme

L’AION UT et l’AION V ne sont donc pas deux voitures isolées. La première sert de porte d’entrée avec un prix sous les 27 000 €, 430 km d’autonomie et un niveau d’équipement très élevé. La seconde monte en gamme avec un format familial, 510 km d’autonomie et une recharge deux fois plus puissante.

GAC choisit surtout de ne pas arriver avec un seul produit spectaculaire. Le groupe installe immédiatement une petite gamme cohérente.

La première voiture sort déjà d’une usine autrichienne. La deuxième a obtenu ses cinq étoiles. Et les tarifs sont suffisamment agressifs pour obliger les concurrents à regarder dans le rétroviseur.

La suite sera moins facile à mettre dans un dossier de presse : vendre réellement ces voitures, faire vivre le réseau, assurer les pièces et convaincre les automobilistes de conserver leur AION plusieurs années. C’est là que l’offensive française de GAC commencera véritablement.

AION V