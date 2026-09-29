Opel va bientôt dévoiler un nouveau concept, le STX

Le nom est désormais connu, et il dit déjà beaucoup. Opel STX Concept. Trois lettres derrière lesquelles se cache une idée assez précise : remettre le break au centre du jeu, mais pas question de simplement dessiner une Astra Sports Tourer un peu plus futuriste. Le constructeur de Rüsselsheim veut montrer ce que pourrait devenir cette carrosserie à l’heure où l’électrification pousse les designers à revoir les proportions, l’aérodynamique et même la manière de penser l’espace.

STX, trois lettres qui ne sont pas choisies au hasard

STX signifie Sports Tourer eXperimental. Le rapprochement avec les breaks Opel actuels est donc volontaire. La marque ne cherche pas à inventer une nouvelle appellation spectaculaire : elle rattache cette étude à une famille de voitures qui fait partie de son histoire.

Le choix est intéressant parce que le break n’est plus vraiment la carrosserie à la mode. Les SUV ont largement pris sa place dans les catalogues européens, au point que certains constructeurs ont progressivement réduit leur offre de breaks. Opel, lui, continue de défendre cette silhouette avec l’Astra Sports Tourer.

L’Astra Sports Tourer actuelle peut embarquer jusqu’à 1 634 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Sa banquette 40/20/40 permet aussi de conserver une certaine modularité sans transformer systématiquement l’habitacle en zone de déménagement.

C’est précisément ce genre de détail qui explique pourquoi un break peut encore avoir quelque chose à dire face à un SUV. À encombrement comparable, sa carrosserie plus basse peut aussi offrir un avantage aérodynamique. Et sur une voiture électrique, chaque gain de traînée compte.

Opel ne repart pas d’une feuille blanche

Il y a un précédent récent qu’il faut garder en tête : l’Opel Experimental présenté en 2023. Ce concept avait servi de manifeste pour la nouvelle orientation stylistique de la marque, avec le fameux Compass, le Vizor revisité, un Blitz lumineux et surtout un travail très poussé sur l’aérodynamique. Opel expliquait alors que plusieurs de ses éléments de style seraient repris sur les futures voitures de série.

Le STX Concept semble donc constituer une nouvelle étape plutôt qu’une rupture.

Opel annonce d’ailleurs clairement que cette étude doit préfigurer une nouvelle génération de langage stylistique, avec des éléments qui apparaîtront sur de futurs modèles de série. C’est probablement là que se trouve l’information la plus importante de cette annonce.

On peut s’attendre à retrouver cette logique autour du Vizor, du Blitz et du Compass, mais adaptée à une silhouette beaucoup plus étirée.

L’histoire des Caravan revient par la grande porte

Opel a toutefois une bonne raison de parler de tradition. En 1953, l’Olympia Rekord Caravan devenait le premier break produit en grande série par un constructeur allemand. Le terme « Caravan » venait alors du mélange entre « car » et « van », une manière assez explicite de définir cette nouvelle automobile capable de combiner les qualités d’une berline et celles d’un véhicule utilitaire léger.

Plus de sept décennies plus tard, le vocabulaire a changé. Caravan est devenu Sports Tourer.

Reste à voir ce que le constructeur fera réellement de cette étude. Pour l’instant, Opel ne dévoile ni ses dimensions, ni sa motorisation, ni sa batterie, ni même une quelconque indication permettant de savoir à quel futur modèle de série elle pourrait être directement reliée.

Le Mondial de l’Auto de Paris, qui se tiendra du 12 au 18 octobre 2026 à la Porte de Versailles, servira de première mondiale au STX Concept. La conférence de presse Opel est programmée le lundi 12 octobre à 11h40.