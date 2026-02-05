Marco Polo revu et corrigé : Mercedes muscle son van star

Mercedes-Benz Marco Polo

Dans l’univers très codifié des vans aménagés premium, chaque détail compte. Et Mercedes l’a bien compris. Le constructeur allemand vient de revoir en profondeur la manière dont il conçoit et fabrique son Marco Polo, avec une ambition à peine voilée : reprendre l’ascendant sur le Volkswagen California, référence historique du segment. Derrière des évolutions qui peuvent sembler discrètes sur le papier, c’est en réalité un changement de philosophie industrielle et commerciale qui se dessine.

Premier signal fort, la production du Marco Polo quitte les ateliers de Westfalia. Une page se tourne. Désormais, le van aménagé à l’étoile est assemblé directement dans l’usine Mercedes de Ludwigsfelde, sur la même ligne que le Classe V. Un choix stratégique qui permet à la marque de reprendre totalement la main sur l’industrialisation, la qualité perçue et l’intégration technologique. Officiellement, Mercedes promet un « habitat roulant encore plus sophistiqué ». En creux, cela signifie surtout une meilleure cohérence entre véhicule de base et aménagement, là où la concurrence n’a pas toujours su gommer la frontière entre utilitaire et espace de vie.

Un Marco Polo plus habitable, sans renier son ADN

Mercedes insiste sur un point : le fond ne change pas. Le Marco Polo reste ce van compact orienté « glamping », pensé pour ceux qui veulent voyager confortablement sans basculer dans le camping-car traditionnel. Mais les ajustements apportés vont clairement dans le sens d’un usage plus agréable au quotidien.

La nouveauté la plus visible concerne le toit relevable, désormais à commande électrique. Il offre 100 mm supplémentaires de hauteur à l’arrière, un gain loin d’être anecdotique quand on vit plusieurs jours à bord. L’éclairage d’ambiance LED intégré au toit permet de moduler l’atmosphère, des teintes dynamiques aux ambiances plus feutrées, tandis qu’un panneau coulissant optionnel promet une vue dégagée sur le ciel nocturne. Un détail peut-être gadget, mais qui parle directement à la clientèle visée.

À l’extérieur, Mercedes a également retravaillé l’auvent, désormais plus facile à manipuler grâce à une manivelle dissimulée. Un point pratique, notamment pour ceux qui alternent bivouacs et passages en station de lavage. À bord, les évolutions sont plus fonctionnelles que spectaculaires, avec de nouveaux rangements, des tables repensées et un réfrigérateur plus efficient sur le plan énergétique. Rien de révolutionnaire, mais une accumulation de petits gains qui améliorent l’expérience réelle.

Quand le numérique s’invite dans l’aménagement

En internalisant la conception, Mercedes en a profité pour moderniser l’interface technologique du Marco Polo. Désormais, plusieurs fonctions liées à l’aménagement, comme le toit relevable ou l’éclairage d’ambiance, sont pilotables directement depuis l’écran central ou via une application smartphone dédiée. Une approche plus proche de celle d’un véhicule particulier haut de gamme que d’un van aménagé classique.

Cette intégration numérique marque une différence nette face à certains concurrents, dont le Volkswagen California, pourtant très abouti, mais encore parfois perçu comme plus rustique dans son approche des interfaces. Mercedes joue ici la carte de la continuité avec l’univers Classe V, quitte à séduire une clientèle moins aventurière, mais plus sensible au confort et à la technologie.

Une nouvelle version pour élargir la cible

Autre évolution majeure, l’arrivée prochaine d’une déclinaison Marco Polo Horizon. Jusqu’ici, le modèle se limitait à des versions très haut de gamme, intégrant kitchenette complète et couchages, avec un ticket d’entrée proche de 100.000 euros.

La version Horizon fait un pas de côté. Exit la cuisine intégrée et les meubles fixes, place à une banquette arrière plus polyvalente. Mercedes parle d’un véhicule de loisirs pensé pour les escapades du week-end et les vacances courtes. En clair, un van moins contraignant au quotidien, et surtout plus accessible financièrement. Un mouvement logique face à la montée en puissance de modèles comme le Citroën Holidays, qui jouent la carte du van loisir plus simple, ou même face à certaines versions épurées du California.

Toujours diesel, mais l’électrique se profile

Pour l’instant, Mercedes reste discret sur les motorisations. Tout porte à croire que le Marco Polo conservera le V 300 d, un diesel éprouvé, cohérent avec l’usage longue distance et le poids de l’aménagement. Un choix pragmatique, même si le discours écologique s’en trouve un peu en retrait.

La marque promet toutefois une version 100 pour cent électrique d’ici la fin de la décennie, basée sur la future plateforme VAN.EA. Un horizon encore lointain, mais indispensable pour rester crédible face à Volkswagen, qui avance lui aussi ses pions dans l’électrification de sa gamme utilitaire et loisirs.

Un duel plus ouvert que jamais

Avec ce Marco Polo revu, Mercedes ne cherche pas à révolutionner le concept, mais à le raffiner. En reprenant la main sur la production, en améliorant l’intégration technologique et en élargissant la gamme avec une version plus accessible, la marque affine son arme face au California. Le match reste ouvert, mais une chose est sûre : dans le monde très concurrentiel des vans premium, Mercedes n’a pas dit son dernier mot.

