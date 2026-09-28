Volkswagen ID. Tiguan : l’ID.4 change de nom et de visage

Volkswagen ID. Tiguan

Il fallait regarder les prototypes camouflés pour le comprendre. Volkswagen vient maintenant de le confirmer officiellement : l’ID.4 va changer de nom. Et pas n’importe lequel. Son prochain chapitre s’écrira sous le nom d’ID. Tiguan, avec une présentation prévue début octobre et une commercialisation au début de 2027.

Derrière cette nouvelle appellation se cache toutefois une réalité un peu différente de celle que laisse entendre le communiqué. L’ID. Tiguan n’est pas un SUV électrique entièrement inédit qui viendrait prendre place à côté de l’ID.4. C’est une évolution très profonde de l’ID.4, au point que Volkswagen profite de cette refonte pour lui offrir une nouvelle identité. Les prototypes aperçus ces derniers mois avaient d’ailleurs déjà vendu une partie du secret.

Le constructeur allemand confirme aujourd’hui que l’ID. Tiguan prendra la succession des ID.4 et ID.5. Une façon de remettre de l’ordre dans une gamme électrique qui avait commencé avec une logique purement numérique.

Un ID.4 qui va beaucoup plus loin qu’un simple restylage

L’ID.4 est arrivé en 2020. Six ans plus tard, Volkswagen lui prépare une transformation suffisamment importante pour changer son nom.

Habituellement, un restylage conserve l’identité commerciale du modèle. Volkswagen avait d’ailleurs déjà amélioré progressivement l’ID.4 avec de nouvelles motorisations, des évolutions logicielles et des modifications d’équipement. Mais cette fois, le constructeur va beaucoup plus loin.

Le style extérieur sera largement revu. Les prototypes photographiés avant leur présentation montrent une face avant profondément transformée, avec une signature lumineuse plus proche des dernières productions électriques de Volkswagen. L’arrière évolue également et abandonne une partie des formes très arrondies de l’ID.4 actuel.

Le changement ne sera pas uniquement cosmétique. Volkswagen a déjà expliqué que cette nouvelle génération de modèles électriques devait corriger plusieurs critiques adressées aux premières ID, notamment concernant l’ergonomie et l’utilisation des commandes. Les modèles récents de la marque ont commencé à réintroduire des boutons physiques, notamment sur le volant, après plusieurs années de commandes essentiellement tactiles.

L’ID. Tiguan devrait donc profiter de cette remise à plat.

Volkswagen ID.Tiguan

Le vrai Tiguan électrique n’est pas celui que l’on pourrait croire

Le nom pourrait laisser penser à une déclinaison électrique du Tiguan thermique actuel. Ce n’est pas vraiment le cas.

Le Tiguan classique repose sur une autre architecture et continue sa carrière avec des motorisations essence, diesel et hybrides rechargeables. L’ID. Tiguan appartient à la famille électrique et reprend la base technique de l’actuel ID.4, profondément modernisée.

Des informations apparues avant l’annonce officielle évoquent une évolution de l’architecture MEB vers la MEB+, avec des progrès attendus concernant les batteries, l’autonomie et la recharge. Ces caractéristiques restent toutefois à confirmer par Volkswagen au moment de la présentation officielle.

Ce qui est déjà beaucoup plus clair, c’est le positionnement.

L’ID. Tiguan doit devenir le SUV électrique familial de référence de Volkswagen. Pas une voiture supplémentaire dans une gamme déjà compliquée, mais un modèle appelé à reprendre le rôle de l’ID.4.

Le choix du nom prend alors tout son sens.

Volkswagen ID.Tiguan

Volkswagen veut arrêter de faire mémoriser des chiffres

L’époque des ID.3, ID.4 et ID.5 comme simples noms de modèles électriques semble progressivement appartenir au passé.

Volkswagen vient de lancer cette nouvelle logique avec l’ID.3 Neo, puis l’ID. Polo et l’ID. Cross. Le principe est simple : conserver le préfixe « ID. » pour identifier l’électrique, mais lui associer un nom déjà connu.

L’ID. Tiguan est probablement l’exemple le plus parlant. Le Tiguan est aujourd’hui le modèle Volkswagen le plus vendu dans le monde. Plus de 8,3 millions d’exemplaires ont été produits depuis son lancement. Volkswagen précise même que le Tiguan et son dérivé Tayron ont dépassé ensemble le million de livraisons l’année dernière.

Difficile de trouver un meilleur nom pour rassurer les clients qui hésitent encore entre différentes technologies.

Un client pourra donc choisir un Tiguan thermique ou hybride rechargeable, ou basculer vers l’ID. Tiguan électrique, sans avoir l’impression de changer complètement de famille de véhicules.

Volkswagen ID.Tiguan

Et l’ID.5 dans tout ça ?

C’est l’autre conséquence de cette transformation. L’ID.5 avait été conçu comme la déclinaison plus spectaculaire de l’ID.4, avec sa ligne de SUV-coupé. Mais Volkswagen annonce désormais que l’ID. Tiguan remplacera les deux modèles.

Le constructeur ne parle pas, à ce stade, d’un futur ID. Tiguan coupé. La gamme électrique familiale va donc devenir plus lisible, avec une seule silhouette appelée à remplacer deux modèles. Ce choix intervient alors que Volkswagen revendique plus de 950 000 ID.4 et ID.5 livrés depuis 2021.

Il faudra attendre la présentation officielle d’octobre pour connaître les caractéristiques définitives de l’ID. Tiguan. Volkswagen conserve encore une bonne partie du secret et les prototypes continuent de circuler camouflés.

L’ID.4 ne disparaît pas vraiment : il change de peau, de positionnement et surtout de nom. Une stratégie sans doute bienvenu, et qui permettre à terme de faire disparaitre le Tiguan thermique de la gamme sans réellement perdre l’atout de ce best-seller.